पृथ्वीवरील सर्वांत सुंदर शहरं पाहिलंत? एकदा या ठिकाणाला नक्की भेट द्या, व्हिडिओ पाहून तुमचं ही मन प्रसन्न होईल

Edinburgh: The Most Beautiful City on Earth: देश-विदेश फिरुन पर्यंटक आपल्या स्वप्नातील ठिकाणं मनाच्या कोपऱ्यात घर करुन ठेवतात. काही काही पर्यटन स्थळे असे मनमोहक असतात, की त्याची तुलना कधीच कोणत्या गोष्टीत होऊ शकत नाही. निसर्गातील सुंदरता ही पर्यटनातूनच अनुभवायला मिळते. अशात तुम्हाला कोणी म्हटलं तर पृथ्वीवरील सर्वांत सुंदर शहर पाहिलत का? तर त्याचं उत्तर 'हे' खास ठिकाण असेल..स्कॉटलँडची राजधानी एडिंबरो हे जगातील सर्वांत सुंदर शहर म्हणून ओळखलं जातं. या शहरातील प्रत्येक ठिकाण डोळे दिपवणारं आहे. समृद्ध इतिहास, वास्तुकला आणि प्राचीन किल्ले, निसर्गरम्य वातावरण यामुळे हे शहर जगभरातील प्रवाशांचं सर्वांत आवडतं ठिकाण बनलय. .अशातच सोशल मीडियावर एडिंबरो शहराचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमधील शहरातील ओळखल्या जाणाऱ्या जुन्या, नव्या वास्तूंचं दर्शन, Edinburgh castle, Royal mile सारख्या नेत्रदिपक गोष्टीनं मन भारावून जातं. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये दगडी रस्ते, युरोपियन संस्कृती, टेकड्यांचं निसर्गरम्य दृश्य, आधुनिक काळातील गोष्टी यांचा एक अनोखा संगम पहायला मिळतोय. एडिंबरोमध्ये दरवर्षी जगभरातून लाखो पर्यंटक इथं येतात. एका मराठी ट्रॅव्हल व्लॉगर्सनं या शहराबद्दल व्हिडिओ तयार केलाय. नेटकऱ्यांचा व्हिडिओला जबरदस्त प्रतिसाद मिळतोय.