'Valentine Day' ला गर्दीपासून दूर, निसर्गाच्या कुशीत वेळ घालवायचा आहे? मग मुंबईजवळील या ठिकाणाला नक्की भेट द्या

Valentine Day Nature Getaway Near Mumbai: जर तुम्ही यंदा व्हॅलेंटाईन डे साजरा करायचा विचार करत असाल तर जोडीदारासोबत मुंबईजवळील या खास ठिकाणी निसर्ग, शांतता आणि सुंदर सूर्यास्ताचा अनुभव घ्या
Romantic Places Near Mumbai

Monika Shinde
Chikhla Beach Dahanu: जर तुम्ही यंदा व्हॅलेंटाईन डे जोडीदारासोबत खास बनवायचा विचार करत असाल, मुंबईजवळील पालघर जिल्ह्यातील चिखल बीच हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. हा डहाणू रोडजवळ वसलेला हा समुद्रकिनारा अजूनही फारसा व्यावसायिक न झाल्यामुळे निसर्गरम्य आणि शांत वातावरण अनुभवायला मिळते.

