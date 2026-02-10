'Valentine Day' ला गर्दीपासून दूर, निसर्गाच्या कुशीत वेळ घालवायचा आहे? मग मुंबईजवळील या ठिकाणाला नक्की भेट द्या

Chikhla Beach Dahanu: जर तुम्ही यंदा व्हॅलेंटाईन डे जोडीदारासोबत खास बनवायचा विचार करत असाल, मुंबईजवळील पालघर जिल्ह्यातील चिखल बीच हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. हा डहाणू रोडजवळ वसलेला हा समुद्रकिनारा अजूनही फारसा व्यावसायिक न झाल्यामुळे निसर्गरम्य आणि शांत वातावरण अनुभवायला मिळते..येथे निसर्गाच्या कुशीत, लाटांच्या आवाजासह आणि सूर्यास्ताच्या मनमोहक छटांसोबत वेळ घालवणे हा अनुभव तुम्हाला आणि तुमच्या जोडीदाराला आठवणीत राहील असा खास क्षण देईल..Maharashtra HSC Exam 2026: विद्यार्थ्यांनो, ऑल द बेस्ट...! बारावीच्या परीक्षेला आजपासून सुरुवात; केंद्रावर जाताना 'या' गोष्टींची घ्या काळजी.निसर्गाची खरी ओळखचिखला बीचवर पाय ठेवताच स्वच्छ वाळू, अथांग समुद्र आणि मंद वारा मनाला प्रसन्न करतो. इथे फारशी गर्दी नसल्यामुळे निवांत फिरता येते, समुद्राच्या लाटांचा आवाज ऐकता येतो आणि स्वतःसोबत वेळ घालवता येतो.मन मोहून टाळणारा सूर्यास्तसंध्याकाळच्या वेळी चिखला बीचचं सौंदर्य आणखी खुलून दिसतं. सूर्य मावळतीला जाताना आकाशात पसरलेल्या केशरी, गुलाबी छटा पाहणं हा एक अविस्मरणीय अनुभव असतो. फोटो काढायला आणि शांत बसून क्षण जगायला हे ठिकाण अगदी परफेक्ट आहे..खाण्यापिण्याची सोयचिखला बीचच्या आसपास छोट्या हॉटेल्स आणि स्थनिक खाद्यगृहांची सोय आहे. येथे तुम्हाला चविष्ट घरगुती जेवणासोबतच स्थानिक समुद्री पदार्थ चाखायला मिळतात.कसे पोहोचाल?मुंबईहून रेल्वेने डहाणू रोड स्टेशनपर्यंत सहज जाता येते. स्टेशनवरून रिक्षा किंवा खासगी वाहनाने काही मिनिटांत चिखला बीच गाठता येतो. स्वतःची गाडी असल्यास डहाणू–घोलवड मार्गाने प्रवास करणे सोयीचे ठरते.जवळची ठिकाणेचिखला बीचला भेट दिल्यावर आजूबाजूच्या इतर समुद्रकिनाऱ्यांनाही भेट देऊ शकता. बोर्डी बीच, डहाणू बीच, चिंचणी बीच आणि नंदगाव बीच ही ठिकाणे देखील निसर्गप्रेमींसाठी आकर्षण ठरतात..Teddy Day 2026: या रंगाचा 'Teddy' देऊ नका, नाहीतर पार्टनर होईल नाराज! जाणून घ्या आज इंप्रेस करण्याचे खास टिप्स.फोटोप्रेमींसाठी खास ठिकाणजर तुम्हाला समुद्रकिनारी फोटोशूट करायचं असेल, तर चिखला बीच निराश करणार नाही. नैसर्गिक पार्श्वभूमी, शांत वातावरण आणि सुंदर प्रकाश यामुळे फोटो अधिक उठून दिसतात.वीकेंडसाठी परफेक्ट गेटवेकमी प्रवास, कमी खर्च आणि भरपूर शांतता हवी असेल, तर चिखला बीच हा वीकेंड ट्रिपसाठी नक्कीच विचारात घ्यावा असा पर्याय आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात घालवलेला हा वेळ तुमच्या आठवणीत कायम राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.