Iffi 2025 साठी अचानक गोव्याला जायचा प्लॅन बनलाय? 'ही' स्वस्तात मस्त 5 ठिकाणे, जिथं कमी खर्चात राहू शकता

Cheap places to stay in Goa : 56 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची (IFFI) चाहूल लागताच गोव्याला जाण्याचा अचानक प्लॅन बनवणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. 20-28 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान होणाऱ्या या महोत्सवात चित्रपटप्रेमींची गर्दी होणार हे नक्की. पण हॉटेल्सच्या भाड्याने खिसा रिकामा होईल असं मात्र नाही.आम्ही घेऊन आलो आहोत गोव्यामधली स्वस्तात मस्त 5 राहायची ठिकाणे, जिथे रोजच्या 1000 ते 3500 रुपयांत आरामशीर खोली मिळेल आणि इफ्फीच्या मुख्य ठिकाणांपासून फक्त 15-30 मिनिटांचाच अंतरच आहेत.कलंगुट-बागा परिसरातील बजेट गेस्ट हाऊस(Budget Hotel Near Calangute Beach)कलंगुट बीचपासून 5-10 मिनिटांच्या अंतरावर असलेली ठिकाणे उत्तम आहेत. डबल बेड रूमसह एसी, वायफाय, गरम पाणी मिळेल आणि दररोज 1000 ते 2800 रुपये असेल. इफ्फीच्या इनॉक्स स्क्रीनिंगला जायला सोपं..Video : हर हर महादेव! कैलाश पर्वत सोनेरी किरणांनी न्हाऊन निघालं..सुर्योदयाचा चमत्कारिक व्हिडिओ व्हायरल, दिवसभरात 10 लाख Views.पणजीतील हेरिटेज होमस्टे(Panjim Homestay)पणजीत मिरामार बीचजवळ पोर्तुगीज वास्तूतील होमस्टे एकदम बेस्ट ठिकाणे आहेत. सकाळी नाश्ता मोफत, स्वच्छ खोल्या आणि फक्त 2000-3200 रुपये रुपयांत तुमचे काम होऊन जाईल. आयनॉक्स, केडा डी गोवा, मौलाना आझाद स्टेडियम सगळं हाकेच्या अंतरावर आहे. .Video : भूक अन् गरीबीचा विदारक चेहरा...लहान मुलीने वेचून खाल्लं कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातलं अन्न, व्हायरल व्हिडिओ पाहून मन हळहळेल.अंजुना-वागाटोर बजेट हॉस्टेल्स(Anjuna Vagator Budget Hostel)फ्ली मार्केट आणि बीचच्या चाहत्यांसाठी इथले बजेट हॉस्टेल परफेक्ट आहेत. डॉर्म बेड 600-700 रुपये, प्रायव्हेट रूम 2000-3000 रुपये दरात मिळतील. पार्टी करायची असो वा शांत राहायचं असो, दोन्ही पर्याय चांगला आहे. .Numerology Predictions : 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात जास्त निरोगी..वयाची साठी पार केली तर जडत नाहीत आजार.मडगाव रेल्वे स्टेशनजवळील लॉज(Hotels near Madgaon Junction Railway Station)ट्रेनने येणाऱ्यांसाठी मडगावात अनेक ठिकाणे उत्तम आहेत. पणजीला बसमधून 45 मिनिटे, खोलीचा दर 1500 ते 2500 रुपये. इथे स्वच्छता आणि सुरक्षितता हमी मिळते..Horoscope Marathi : कुणाला होणार धनलाभ तर कुणाला मोठा तोटा! कसा असेल तुमचा उद्याचा दिवस? पाहा मेष ते मीन सर्व राशींचे राशीभविष्य.ओल्ड गोवा-म्हापसा बजेट हॉटेल्स(Best Cheap Hotels in Mapusa 2025)‘Old Goa Residency’ (गोवा सरकारचं) किंवा म्हापशातील अनेक हॉटेल, होमस्टेमध्ये 1800-2800 रुपयांत चांगली खोली मिळल. बस-स्टँड जवळ पणजीला 20-25 मिनिटात गाड्या मिळतात.टिप : आत्ताच booking.com, MakeMyTrip किंवा थेट मालकांना फोन करून बुकिंग करा. इफ्फीच्या आठवड्यात 80 टक्के ठिकाणं फुल्ल होतात. लवकर बुक केलंत तर 20-30 टक्के डिस्काऊंटही मिळू शकतो.. चित्रपट, समुद्र आणि स्वस्त राहायचे ठिकाण… यापेक्षा बेस्ट कॉम्बो काय हवं? मग अजून वाट कशाची बघताय ? बॅग पॅक करा आणि निघा गोव्याला...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.