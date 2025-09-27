World Tourism Day 2025: प्रवासाची सुरुवात मैत्रीपासून! चला, पुन्हा जग फिरुया… आणि जुन्या आठवणी ताज्या करूया, पर्यटन दिनानिमित्त तुमच्या खास मित्रांना मराठीतून पाठवा शुभेच्छा!

थोडक्यात:प्रवास म्हणजे नवीन ठिकाणं पाहण्याबरोबरच आठवणी तयार करणे आणि संस्कृती जाणून घेणे होय.जागतिक पर्यटन दिन दरवर्षी २७ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो, ज्याचा उद्देश पर्यटनाचे महत्त्व जागरूक करणे आहे.पर्यटनामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि संस्कृतीची देवाणघेवाण वाढते, तसेच जागतिक एकता प्रोत्साहित होते..World Tourism Day 2025 Best Marathi Wishes:प्रवास म्हणजे केवळ ठिकाणं पाहणं नाही,तर क्षणांमध्ये आठवणी गुंफणं असतं.नवीन माणसं, वेगळी संस्कृती, आणि अनुभवांची अनोखी दुनिया,यातूनच घडतो खरा प्रवास!.दरवर्षी २७ सप्टेंबर रोज जगभरात जागतिक पर्यटन दिन साजरा केला जातो. यामागचा उद्देश म्हणजे जागतिक पातळीवर पर्यटनाचे महत्व अधोरिखित करणे आणि जगभरातील विविध संस्कृती, परंपरा, आणि निसर्गसौंदर्य अनुभवने..Low Hemoglobin Women: पन्नाशीनंतर महिलांमध्ये हिमोग्लोबिन सतत कमी होते? मग हे घरगुती उपाय नक्की करून पाहा!.याच पर्यटनामुळे स्थानिक आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, तसेच रोजगारांच्या नवनवीन संधी निर्माण होतात. स्थानिक व्यवसायाना चालना मिळते. आणि आपल्या संस्कृतीची देवाणघेवानाणी ओळख निर्माण होते..या दिवसाचे मुख्य उद्देश असे की, लोकांना प्रवास करण्यासाठी आणि नवनवीन ठिकाण शोधण्यासाठी प्रेरित करणे, ज्यामुळे जागतिक समुदाय एकत्रित येतात. जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त आपल्या मित्रपरिवाराला, नातेवाइकांना आणि प्रियजनांना फिरण्यासाठी प्रोत्साहित करा. पर्यटन वाढवा, अनुभव वाढवा!.Baby Care: 0 ते 2 वर्षांच्या मुलांना बालामृत व बाळगुटी देणे योग्य आहे का? जाणून घ्या काय सांगतो आयुर्वेद! .1. पर्यटन दिनासाठी द्या खास शुभेच्छा संदेश"प्रवास म्हणजे फक्त ठिकाणं पाहणं नाही,तर आत्मा समृद्ध करणारा अनुभव आहे.जागतिक पर्यटन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!" 2. "नवीन रस्ते, नवीन माणसं आणि नवीन अनुभव...यातूनच जगण्याला खरी मजा मिळते.पर्यटन दिनाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा!" 3. "प्रवास करा… आठवणी तयार करा…कारण जीवनात जमा होतात क्षण, पण जगतो आपण अनुभव!हॅपी वर्ल्ड टुरिझम डे!" 4. "जग बघा, मन उघडा आणि अनुभव जपून ठेवा.प्रत्येक प्रवास एक नवीन शिकवण देतो.पर्यटन दिनाच्या मंगलमय शुभेच्छा!" 5. "प्रवास फक्त नकाशावर ठिपके जोडत नाही,तो मनात नवे रंग भरतो.आपण सगळे आयुष्यभर प्रवासीच आहोत!हॅपी पर्यटन दिन!".FAQsQ1: जागतिक पर्यटन दिन कधी साजरा केला जातो? (When is World Tourism Day celebrated?)A1: जागतिक पर्यटन दिन दरवर्षी २७ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो.Q2: पर्यटन दिनाचा मुख्य उद्देश काय आहे? (What is the main purpose of Tourism Day?)A2: पर्यटन दिनाचा मुख्य उद्देश लोकांना प्रवास करण्यास प्रेरित करणे आणि पर्यटनाचे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक महत्त्व वाढवणे हा आहे.Q3: पर्यटनाचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो? (What is the impact of tourism on local economy?)A3: पर्यटनामुळे स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळते, रोजगाराच्या संधी वाढतात आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होते.Q4: पर्यटन का महत्त्वाचे आहे? (Why is tourism important?)A4: पर्यटनामुळे वेगवेगळ्या संस्कृतींची देवाणघेवाण होते, नवीन अनुभव मिळतात, आणि जागतिक ऐक्य वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.