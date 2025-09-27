टूरिझम

World Tourism Day 2025: प्रवासाची सुरुवात मैत्रीपासून! चला, पुन्हा जग फिरुया… आणि जुन्या आठवणी ताज्या करूया, पर्यटन दिनानिमित्त तुमच्या खास मित्रांना मराठीतून पाठवा शुभेच्छा!

World Tourism Day 2025 Best Marathi Wishes: 'जागतिक पर्यटन दिन' निमित्त तुमच्या त्या खास सहप्रवासी मित्राला पाठवा एक गोड शुभेच्छा...ज्याच्यासोबतच्या आठवणी तुमच्या मनात कायम घर करून राहिल्या आहेत
थोडक्यात:

  1. प्रवास म्हणजे नवीन ठिकाणं पाहण्याबरोबरच आठवणी तयार करणे आणि संस्कृती जाणून घेणे होय.

  2. जागतिक पर्यटन दिन दरवर्षी २७ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो, ज्याचा उद्देश पर्यटनाचे महत्त्व जागरूक करणे आहे.

  3. पर्यटनामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि संस्कृतीची देवाणघेवाण वाढते, तसेच जागतिक एकता प्रोत्साहित होते.

