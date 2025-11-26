December 2025 Holiday Trip: कुटुंबासोबत करा 'या' 8 भारतीय स्थळांची सैर, ख्रिसमस अन् नवीन वर्षाचा सेलिब्रेशन होईल खास

New Year Holiday Trip: वर्षाचा शेवटचा महिना म्हणजे डिसेंबर. डिंसेबर महिन्यात अनेक लोक फिरायला जाण्याचा विचार करतात. तसेच डिसेंबर महिन्यात अनेकांना सुट्ट्या असतात. सुट्ट्यांमध्ये विदेशात फिरायला जाण्याएवजी तुम्ही भारतातील पुढील सुंदर ठिकाणांना भेट देऊ शकता. .गोवागोवा हे उत्तम ठिकाण आहे. ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाचा आनंद द्विगुणित करता येते. गोव्यात अनेक जुने आणि एतिहासिक चर्च आहेत. येथे लाइटिंग आणि सुंदर सजावट केली जाते. गोव्यात स्थानिक पदार्थ आणि क्रुज पार्टीचा आनंद घेऊ शकता. .शिमलाअनेक लोकांना हिल स्टेशन फिरायला आवडते. हिमाचल प्रदेशमधील शिमला हे अविस्मरणीय ठिकाण आहे. डिसेंबरमध्ये येथे बर्फाचा आनंद घेता येतो. तुम्ही जोडीदारासोबत किंवा मित्र परिवारासोबत फिरण्याचा आनंद लूटू शकता. .मनालीभारतातील मनाली हे ठिकाण नवीन वर्ष आणि ख्रिसमस पार्टीसाठी बेस्ट ठिकाण आहे. बर्फाच्या मध्यभागी बीच बोनफायर, कॅफे कल्चर चा आनंद घेऊ शकता. तसेच लाइव्ह म्युझिकचा देखील अनुभव घेऊ शकता. .अंदमान निकोबारतुम्हाला गर्दीच्या ठिकाणी जायचे नसेल तर अंदमान निकोबार हे बेट उत्तम आहे. या ठिकाणी तुम्हाला शांत वातावरण, सनसेट, पांढरी वाळू, स्कूबा जायविंग यासारख्या अनेक गोष्टींचा लाभ घेऊ शकता आणि सहल अविस्मरणीय बनवू शकता. .पाँडिचेरीभारतीतील दक्षिण भागातील पाँडिचेरी हे एक उत्तम ठिकाण आहे. तुम्ही नवीन वर्ष आणि ख्रिसमस सुट्ट्यांमध्ये येथे वेळ घालवू शकता. येथे समुद्राच्या लाटा, चर्चची सुंदर सजावट पाहू शकता. तसेच विविध स्थानिक पदार्थांचा देखील आस्वाद घेऊ शकता. .जयपुरराजस्थानमधील पींक सीटी म्हणून ओळखले जाणारे जयपुर सुट्ट्यांसाठी बेस्ट आहे. येथे तुम्हाला अनेक दुकाणे, घरे गुलाबी रंगाच्या पाहायला मिळतात. तुम्ही येथे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा आनंद घेऊ शकता. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.