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Breathless at High Altitude: डोंगराळ भागात फिरताना दम लागतोय ? या चुका पडतील महाग ! वेळीच करा हे सोपे उपाय...

Don't Ignore This on Hill Stations: अनेक लोकांना डोंगराळ भागात वेळ घालवणे आणि फिरणे आवडते. पण, काही लोकांना उंचावरील ठिकाणी पोहोचल्यानंतर श्वास घेण्यास त्रास होतो, अशा वेळी 'ही' लक्षणे दिसल्यावर लगेच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Warning Signs at High Altitude

Warning Signs at High Altitude

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Safe Travel Guide for Hill Stations: डोंगराळ भागातील थंड हवामान, सुंदर दृश्य आणि शांत वातावरण सर्वांनाच भुरळ पाडते. त्यामुळे अनेकांना सुट्ट्यांमध्ये डोंगराळ किंवा उंचावरील ठिकाणी फिरायला जायला आवडते. पण, अनेकदा उंचावर गेल्यावर काही लोकांना दम लागणे, चक्कर येणे, थकवा किंवा अशक्तपणा जाणवू लागतो.

उंचावर हवेतील ऑक्सिजनची पातळी कमी होते, ज्यामुळे शरीराला या नवीन वातावरणाशी जुळवून घेण्यास वेळ लागतो. ज्येष्ठ नागरिक, मुले आणि ज्यांना आधीच हृदय किंवा फुफ्फुसाचे आजार आहेत, त्यांनी अशा ठिकाणी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.

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