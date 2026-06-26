Breathless at High Altitude: डोंगराळ भागात फिरताना दम लागतोय ? या चुका पडतील महाग ! वेळीच करा हे सोपे उपाय...

Safe Travel Guide for Hill Stations: डोंगराळ भागातील थंड हवामान, सुंदर दृश्य आणि शांत वातावरण सर्वांनाच भुरळ पाडते. त्यामुळे अनेकांना सुट्ट्यांमध्ये डोंगराळ किंवा उंचावरील ठिकाणी फिरायला जायला आवडते. पण, अनेकदा उंचावर गेल्यावर काही लोकांना दम लागणे, चक्कर येणे, थकवा किंवा अशक्तपणा जाणवू लागतो. उंचावर हवेतील ऑक्सिजनची पातळी कमी होते, ज्यामुळे शरीराला या नवीन वातावरणाशी जुळवून घेण्यास वेळ लागतो. ज्येष्ठ नागरिक, मुले आणि ज्यांना आधीच हृदय किंवा फुफ्फुसाचे आजार आहेत, त्यांनी अशा ठिकाणी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे..'या' लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नकाजर दम लागण्यासोबतच खालील त्रास होत असतील, तर सावध व्हा.छातीत दुखणे किंवा प्रचंड थकवा येणे.ओठ किंवा नखे निळी पडणे.तीव्र डोकेदुखी किंवा गोंधळल्यासारखे होणे.सतत चक्कर येणे किंवा चालताना तोल जाणे.जर विश्रांती घेतल्यानंतरही श्वास सामान्य होत नसेल आणि त्रास वाढतच गेला, तर लगेच डॉक्टरांशी संपर्क साधावा..Monsoon Travel Safety Tips: धबधबे, धुके अन् सह्याद्रीचा मोह... पण 'या' नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास होऊ शकतो मोठा अनर्थ.डोंगराळ भागात फिरताना कोणत्या चुका टाळाव्यात ?अतिघाई आणि अतिश्रम टाळा: डोंगराळ भागात पोहोचल्या पोहोचल्या लगेच वेगाने चालणे, धावणे किंवा कठीण चढण चढणे टाळा. पहिल्या दिवशी शरीराला तिथल्या हवेची सवय होऊ द्या (Acclimatization).पाणी पिण्याकडे दुर्लक्ष करू नका: उंचावर गेल्यावर अनेकदा तहान लागत नाही, पण तिथल्या कोरड्या हवेमुळे शरीरात पाण्याची कमतरता (Dehydration) लवकर होते. त्यामुळे प्रवासात सतत थोडे थोडे पाणी पीत राहा..उपाशी राहू नका आणि जास्त जेवण टाळा: प्रवासात पूर्णपणे रिकाम्या पोटी राहू नका, यामुळे अशक्तपणा वाढू शकतो. तसेच, जास्त तेलकट, तिखट किंवा पचायला जड असलेले अन्न खाणे टाळा. शरीराला ऊर्जा देणारे हलके अन्नपदार्थ सोबत ठेवा.व्यसनांपासून पूर्णपणे दूर राहा: डोंगराळ भागात फिरताना मद्यपान (दारू) आणि धूम्रपान (सिगारेट) करणे धोकादायक ठरू शकते. यामुळे शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी आणखी झपाट्याने कमी होते आणि धोक्याची शक्यता वाढते.हट्टीपणा करू नका: जर तुम्हाला थोडेही अस्वस्थ वाटत असेल, तर जबरदस्तीने ट्रेकिंग किंवा फिरणे सुरू ठेवू नका. निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी शरीर सुदृढ असणे आवश्यक आहे, त्यामुळे थकवा जाणवल्यास आधी आराम करा..Mahabaleshwar Tour : महाबळेश्वरला जाण्याचा प्लॅन करताय? 3 दिवसांत 'असा' करा प्रवास; किल्ले, धबधबे अन् स्ट्रॉबेरीचा घ्या आस्वाद!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.