Uttar Pradesh Tourism : गोव्यासारखा सुट्टीचा आनंद लुटा युपीमध्ये; यमुना नदीच्या पवित्र पाण्यात मिळवा बोटींगचा आनंद!

Uttar Pradesh Lake : कोणालाही विचारावं की कुठे फिरायला जायचा प्लॅन करायचा तर सर्वजण गोव्यात जातात. कारण, गोव्यातील बिच, तिथे समुद्रातील साहसी खेळ यांची पर्यटकांना भुरळ घालतात. पण उत्तर प्रदेशमध्ये असलेल्या काही ठिकाणी तूम्ही गोव्यासारखाच आनंद लुटू शकता. उत्तर प्रदेश राज्यातील फिरोजाबाद शहरात पर्यटकांसाठी एक इको टुरिझम प्लेस (निसर्ग पर्यटन स्थळ) उभारण्यात आले आहे. रपडी गावात, यमुना नदीच्या काठी हे पर्यटन स्थळ विकसित करण्यात आले असून, येथे पर्यटक आपल्या कुटुंबासह आनंद घेऊ शकतात. याठिकाणी फिरण्यासाठी आणि बोटींगसाठीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जर तुम्हालाही फिरोजाबादमध्ये पर्यटनाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर यमुना नदीच्या काठी तयार करण्यात आलेले इको टुरिझम स्थळ तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकते. येथे पर्यटक फक्त फिरफरच नाही, तर यमुना नदीमध्ये बोटिंगचाही आनंद घेऊ शकतात. जिल्ह्यात पहिल्यांदाच एवढे मोठे इको टुरिझम स्थळ उभारण्यात आले आहे, जेथे पर्यटकांना निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवण्याचा अनोखा अनुभव मिळणार आहे. याठिकाणी सेल्फी पॉइंट्स सुद्धा तयार करण्यात आले आहेत, जे तरुणांमध्ये विशेष आकर्षण ठरू शकतात. तसेच हिवाळ्यात येथे येणाऱ्या पर्यटकांना हवामानाचा मनमुराद आनंद घेता येईल. यमुनेत बोटिंग सुरू – पर्यटकांची प्रवेशासाठी गर्दीनसीरपूर भागातील रपडी गावाजवळ एक जंगल क्षेत्र होते. पूर्वी येथे यमुना नदीकाठी जाण्याची भीती लोकांमध्ये होती. मात्र, सरकारच्या प्रेरणेने वन विभागाने या जंगलात एक सुंदर आणि अनोखे इको टुरिझम स्थळ उभारले आहे. निसर्गाचा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटकांची पसंतीहे इको टुरिझम स्थळ जिल्ह्यातील पहिले असे ठिकाण आहे, जेथे पर्यटकांना निसर्गाच्या विविध रूपांचा आनंद घेता येतो. हिवाळा सुरु होत असल्याने, येथे फिरायला येणाऱ्यांसाठी अनेक सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही पर्यटकाला कोणतीही अडचण जाणवणार नाही. रपडीतील या इको टुरिझममध्ये यमुनेत बोटिंगची सोय करण्यात आली आहे. तसेच, येथे पारंपरिक पद्धतीने झोपड्या तयार करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये पर्यटकांना ग्रामिण आणि निसर्गात राहण्याचा आनंद घेता येतो. धार्मिक कार्यक्रमांचीही आखणी सुरूफिरोजाबादच्या रपडी गावात तयार झालेल्या या इको टुरिझम स्थळावर अधिकाधिक पर्यटक यावेत, यासाठी धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचाही विचार केला जात आहे. विशेषतः महाशिवरात्रीसारख्या सणांमध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत, ज्यामुळे पर्यटकांची संख्या वाढेल अशी अपेक्षा आहे.