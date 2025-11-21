Nashik Tourism: अहो, नाशिककर...! ट्रेकिंगला जाण्यासाठी ठिकाण शोधताय? मग पुणे- मुंबईला न जाता 'हरिहर किल्ला' करा एक्सप्लोर

Harihar Fort Trek: जर तुम्ही ट्रेकिंगसाठी पुणे- मुंबईला जाण्याचा विचार करताय पण बजेट कमी असेल, तर काळजी करू नका. तुम्ही नाशिकच्या जवळच हरिहर किल्ला एक्सप्लोर करू शकता, तेही कमी बजेटमध्ये. चला तर जाणून घेऊया येथे कसे पोहोचाल आणि काय खास आहे. .हरिहर किल्ल्याची ओळखहरिहर किल्ला नाशिक जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत वसलेला आहे. हा किल्ला इतिहासप्रेमी आणि साहसप्रेमी या दोघांसाठीच आकर्षक आहे. त्रिकोणी रचनेचा आणि उंच खडकावर बांधलेला असल्यामुळे तो अभेद्य समजला जातो..China 9-9-6 Work Model: चीनमधील 9-9-6 मॉडेल पुन्हा चर्चेत; लोक एवढे तास कसे काम करतात आणि किती मिळतो पगार?.किल्ल्याची रचना आणि वैशिष्ट्येहरिहर किल्ल्याची एक मोठी खासियत म्हणजे खडकात कोरलेला ११७ पायऱ्यांनी जिना, ज्याद्वारे किल्ल्याच्या शिखरावर पोहोचता येतो. किल्ला उंच व अवघड जागी असल्यामुळे ट्रेक थोडा आव्हानात्मक असला तरी अनुभव अत्यंत रोमांचक असतो.किल्ल्याचा ऐतिहासिक महत्वहरिहर किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून महत्त्वाचा मानला जातो. हा किल्ला गोंडा घाटातून जाणाऱ्या व्यापारी मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी बांधण्यात आला होता. या कारणास्तव तो स्वराज्याच्या सामरिक योजनेसाठी उपयुक्त ठरला..इतर नावेत्र्यंबक रांगेतील हा किल्ला काही ठिकाणी ‘हरिहरगड’ किंवा ‘हर्षगड’ म्हणूनही ओळखला जातो. या नावांमुळे किल्ल्याचा उल्लेख स्थानिक लोकांमध्ये आणि ऐतिहासिक दस्तऐवजांमध्ये आढळतो.ट्रेकिंग अनुभवहरिहर किल्ला ट्रेकर्ससाठी उत्कृष्ट पण थोडा आव्हानात्मक ठिकाण आहे. ११७ पायऱ्यांचा जिना, उंच पर्वतरांग आणि निसर्गरम्य दृश्ये ट्रेकर्सला मंत्रमुग्ध करतात. हिवाळ्यातील ट्रेकिंगसाठी हा किल्ला सर्वोत्तम मानला जातो..Swarnagiri Temple Tourism: स्वर्गासारखे तेजस्वी ‘स्वर्णगिरी’ मंदिर पाहताक्षणी मन मंत्रमुग्ध होते! जाणून घ्या प्रवासाचा संपूर्ण मार्ग.हरिहर किल्ल्यावर कसे पोहोचालनाशिक शहरापासून अंतर: सुमारे 40-45 किमीवाहन मार्ग: बस, कार किंवा मोटरसायकलने सहज पोहोचता येईलट्रेकिंगची सुरुवात: गावाजवळील पायथ्यापासून ट्रेकिंग सुरू होते, मार्ग साधा पण काही ठिकाणी अवघड आहेकाळजी: ट्रेकसाठी योग्य बूट, पाणी आणि हलके स्नॅक्स घेऊन जा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.