IRCTC Andaman Tour Package: मालदीवला टक्कर देणारं IRCTC चं अंदमान पॅकेज; फक्त 25 हजारांत फ्लाइट, हॉटेलसह मिळणार लक्झरी ट्रिपचा अनुभव

Affordable Andaman Tour Package India: स्वच्छ निळाशार समुद्र, पांढरी शुभ्र वाळू, समुद्रकिनाऱ्यावरचा शांत सूर्यास्त आणि लक्झरी रिसॉर्ट्स… हे सगळं ऐकल्यावर अनेकांच्या डोळ्यांसमोर मालदीवचं चित्र उभं राहतं. पण आता असा अनुभव घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्याची गरज नाही. कमी बजेटमध्येही तुम्ही कुटुंबासोबत स्वर्गासारख्या बेटांवर सुट्टीचा आनंद घेऊ शकता. कारण IRCTC घेऊन आलं आहे अंडमानचं भन्नाट टूर पॅकेज, जे आरामदायी सुविधांसह तुमच्या प्रवासाला संस्मरणीय बनवू शकतं. .IRCTC फॅमिली पॅकेजIRCTC ने 'फॅमिली अंडमान हॉलिडे – गोल्ड' या नावाने ५ रात्री आणि ६ दिवसांचा खास प्रवास पॅकेज जाहीर केलं आहे. या टूरमध्ये पर्यटकांना अंदमानमधल्या सुप्रसिद्ध आणि देखण्या पर्यटनस्थळांना भेट देण्याची संधी मिळणार आहे..या प्रवासाची सुरुवात पोर्ट ब्लेअर (Port Blair) इथून होणार आहे. पॅकेजमध्ये पोर्ट ब्लेयरमध्ये तीन रात्रींचा मुक्काम ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर पर्यटकांना हॅवलॉक बेट (Havelock Island) इथे एक रात्र आणि नील बेट (Neil Island) इथे एक रात्रीचा मुक्काम मिळणार आहे. हे पॅकेज 1 एप्रिल 2026 ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दररोज उपलब्ध असणार असल्याने पर्यटकांना आपल्या सोयीप्रमाणे तारीख निवडता येईल..पॅकेजमध्ये कोणत्या सुविधा मिळणार?या टूर पॅकेजमध्ये प्रवाशांच्या आरामाची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. पॅकेजमध्ये विमान प्रवास, हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था, नाश्ता आणि रात्रीच्या जेवणाची सुविधा दिली जाणार आहे. याशिवाय स्थानिक प्रवास आणि विविध पर्यटन स्थळांची सफरही यात समाविष्ट आहे. त्यामुळे पर्यटकांना वेगळी ट्रिप प्लॅन करण्याची गरज भासणार नाही..अंडमानमधील खास आकर्षणंया सहलीदरम्यान पर्यटकांना ऐतिहासिक Cellular Jail पाहण्याची संधी मिळेल. तसेच हॅवलॉक बेटावरील प्रसिद्ध Radhanagar Beach येथे सूर्यास्ताचा सुंदर नजारा अनुभवता येईल. नील आयलंडची शांतता आणि नैसर्गिक सौंदर्यही पर्यटकांना मोहून टाकणार आहे..बुकिंग कसं कराल?या सहलीसाठी इच्छुक प्रवासी IRCTC च्या अधिकृत पर्यटन वेबसाइटवरून ऑनलाइन बुकिंग करू शकतात. या पॅकेजची सुरुवातीची किंमत सुमारे 25 हजार रुपयांपासून आहे. विशेष म्हणजे, सहा जणांच्या ग्रुपमध्ये बुकिंग केल्यास प्रति व्यक्ती खर्च आणखी किफायतशीर ठरू शकतो.