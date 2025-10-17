IRCTC Down Today

IRCTC Down Today: IRCTCची वेबसाइट बंद; दिवाळीआधी बुकिंग अडले, हजारो प्रवाशांची तक्रार

IRCTC Down Today: दिवाळीसाठी तिकिटांची गर्दी वाढताच IRCTCची वेबसाइट काही काळ ठप्प झाली. हजारो प्रवाशांना तिकिट बुक करताना अडचण आली आणि सर्व्हर एरर दाखवू लागला.
Published on

IRCTC Down Today: दिवाळीत रेल्वे तिकिटांच्या बुकिंगसाठी लाखो प्रवासी IRCTCच्या वेबसाइटवर लॉगिन करत असताना, आज सकाळपासूनच वेबसाइट अचानक बंद झाली. अनेक प्रवाशांना वेबसाइट उघडत नव्हती, तर काहींना “Server is temporarily unavailable due to service requests” असा मेसेज दिसत होता. त्यामुळे तिकिट बुकिंगच्या शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडाला.

