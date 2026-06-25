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Hidden Waterfalls: : पावसाळ्यात गर्दी नकोय? मग Pune-Mumbai जवळील या ६ धबधब्यांना नक्की भेट द्या !

Hidden Waterfalls Pune-Mumbai :धबधबे, हिरवाई आणि शांतता अनुभवायची असेल तर या weekend ला भेट द्या पुणे-मुंबईजवळील ६ Secret Waterfalls
Hidden Waterfalls Near Pune And Mumbai

Hidden Waterfalls Near Pune And Mumbai

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Hidden Waterfalls : Pune आणि Mumbai जवळील गर्दी नसलेले आणि निसर्गाच्या कुशीत लपलेले (Hidden) काही निवडक पावसाळी धबधबे आहेत. ज्या ठिकाणी तुम्हाला धुक्याची चादर, शांतता आणि नयनरम्य दृश्य अनुभवता येतील.

१. पाळशे धबधबा (Palshe Waterfall - पुण्याजवळ)

 पुण्यापासून फक्त ४० किमी अंतरावर हा धबधबा आहे.  पुणे, पौड रोड, पिरंगुट, मुळशी धरण (Mulshi Dam) आणि  पुढे ताम्हिणी घाटाच्या दिशेने जाताना मुख्य रस्त्यालाच पळसे गाव लागते. ताम्हिणी घाटाच्या दिशेने जाताना डाव्या बाजूला लागणारा हा पहिलाच मोठा धबधबा आहे. मुख्य रस्त्यावरून किंवा पार्किंगच्या जागेवरून फक्त ५ ते १० मिनिटांचे सोपे चालणे (Short & Easy Walk) आहे. चढण फारशी अवघड नसल्याने लहान मुले आणि वयस्कर व्यक्तीही सहज जाऊ शकतात. गर्दीच्या ताम्हिणी घाटात न अडकता हा धबधबा एक चांगला ऑप्शन आहे. चालताना आजूबाजूला हिरवेगार डोंगर आणि मुळशी धरणाच्या बॅकवॉटरची (Mulshi Backwaters) नयनरम्य दृश्ये पाहायला मिळतात.

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