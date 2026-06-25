Hidden Waterfalls: : पावसाळ्यात गर्दी नकोय? मग Pune-Mumbai जवळील या ६ धबधब्यांना नक्की भेट द्या !

Hidden Waterfalls : Pune आणि Mumbai जवळील गर्दी नसलेले आणि निसर्गाच्या कुशीत लपलेले (Hidden) काही निवडक पावसाळी धबधबे आहेत. ज्या ठिकाणी तुम्हाला धुक्याची चादर, शांतता आणि नयनरम्य दृश्य अनुभवता येतील.१. पाळशे धबधबा (Palshe Waterfall - पुण्याजवळ) पुण्यापासून फक्त ४० किमी अंतरावर हा धबधबा आहे. पुणे, पौड रोड, पिरंगुट, मुळशी धरण (Mulshi Dam) आणि पुढे ताम्हिणी घाटाच्या दिशेने जाताना मुख्य रस्त्यालाच पळसे गाव लागते. ताम्हिणी घाटाच्या दिशेने जाताना डाव्या बाजूला लागणारा हा पहिलाच मोठा धबधबा आहे. मुख्य रस्त्यावरून किंवा पार्किंगच्या जागेवरून फक्त ५ ते १० मिनिटांचे सोपे चालणे (Short & Easy Walk) आहे. चढण फारशी अवघड नसल्याने लहान मुले आणि वयस्कर व्यक्तीही सहज जाऊ शकतात. गर्दीच्या ताम्हिणी घाटात न अडकता हा धबधबा एक चांगला ऑप्शन आहे. चालताना आजूबाजूला हिरवेगार डोंगर आणि मुळशी धरणाच्या बॅकवॉटरची (Mulshi Backwaters) नयनरम्य दृश्ये पाहायला मिळतात. .२. माऊ धबधबा (Mau Waterfall - पुण्याजवळ)पुण्यापासून अंदाजे ५० किमी अंतरावर, पुणे, जुना पुणे-मुंबई हायवे, देहूरोड, तळेगाव पार करून पुढे कान्हे फाटा (Kanhe Phata), कान्हे फाट्यावरून उजवीकडे (खांडी गावाच्या दिशेने) वळण घेवून, पुढे जांभूळ आणि टाकवे बुद्रुक पार करत माऊ गावाजवळ पोहोचता येते. हा धबधबा मुख्य रस्त्यापासून जवळ आहे. गाडी रस्त्याच्या कडेला पार्क करून फक्त ५ मिनिटांचे (अंदाजे २०० मीटर) किरकोळ चढणीचे सोपे चालणे आहे. लहान मुले आणि कुटुंबासाठी हे ठिकाण अगदी योग्य आहे. माऊ गावात आणि रस्त्यावरील स्थानिक घरांमध्ये घरगुती पद्धतीचे पिठलं-भाकरी, डाळ-भात, गरमा-गरम चहा आणि कांदा भजी मिळतात. कान्हे फाट्यावरून खांडीकडे जाताना वाटेत पवनचक्क्या आणि हिरवेगार गालीचे पाहायला मिळतात, जे डोळ्यांना सुखावतात..Monsoon Tourism: पावसाने दडी मारताच ताम्हिणी घाट-देवकुंड पर्यटन ठप्प; अंधारबन, खजिना ट्रेकवर शुकशुकाट.३. वरसगाव धबधबा (Varasgaon Waterfall - पुण्याजवळ)पुण्यापासून साधारण ४०-५० किमी अंतरावर पुणे, खडकवासला धरण, पानशेत आणि पुढे साधारण ७ ते १० किमी अंतरावर लव्हासाच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर हा धबधबा लागतो. डाव्या बाजूला धरणाचे अथांग निळे पाणी (Backwaters) आणि उजव्या बाजूला हिरवेगार डोंगर, अशा अत्यंत नयनरम्य घाटातून हा प्रवास होतो. या धबधब्याचे पाणी पांढरे शुभ्र आणि फेसाळणारे असून काही पर्यटक याची तुलना थेट गोव्याच्या 'दूधसागर' धबधब्याशी करतात. मुख्य रस्त्यावरून फक्त २ ते ५ मिनिटांचे सोपे चालणे आहे. कोणताही कठीण ट्रेक करावा लागत नसल्याने लहान मुले आणि फॅमिलीसाठी ही जागा अतिशय सुरक्षित आहे..४. कातळधर धबधबा आणि राजमाची (Kataldhar & Rajmachi - मुंबई/पुण्याजवळ)लोणावळ्यापासून पुढे (पुण्यापासून ८४ किमी, मुंबईवरूनही सोयीचे) लोणावळा स्टेशन किंवा मुख्य बाजारातून अंदाजे १० किमी अंतरावर असलेल्या फणसराई गावाच्या पुढे जावे लागते. राजमाचीकडे जाणाऱ्या कच्च्या रस्त्यावर डाव्या बाजूला दोन-तीन आंब्याची झाडे एकत्र दिसतात. हीच या ट्रेकची मुख्य खूण आहे, कारण येथे कोणताही मोठा साईनबोर्ड लावलेला नाही. या आंब्याच्या झाडांपासून डाव्या बाजूला थेट उल्हास दरीत उतरणारी एक पायवाट दिसते. येथूनच खरा जंगल ट्रेक सुरू होतो. हा धबधबा राजमाची परिसरातील अतिशय भव्य आणि खोल दरीत असलेला हिडन स्पॉट आहे. ट्रेकर्ससाठी हे नंदनवन मानले जाते. कातळधर धबधब्याची दरीतील वाट खूप गुंतागुंतीची आहे आणि घनदाट जंगलात रस्ता चुकण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे स्थानिक गावकऱ्याला किंवा गाईडला सोबत घेतल्याशिवाय दरीत उतरू नका..५. भिवपुरी धबधबा (Bhivpuri Waterfall - मुंबईजवळ)मुंबईपासून कर्जतजवळ ८० किलोमीटर हा धबधबा आहे. मुंबईच्या सेंट्रल लाईनवरून (Central Railway) 'कर्जत' किंवा 'खोपोली' जाणाऱ्या लोकल ट्रेनने निघावे आणि 'भिवपुरी रोड' (Bhivpuri Road) स्टेशनवर उतरावे. स्टेशनच्या बाहेरूनच शेअरिंग रिक्षा (Sharing Autos) मिळतात, ज्या अवघ्या १० ते १५ मिनिटांत (भाडे प्रति सीट साधारण ₹२०) तुम्हाला ट्रेकच्या पायथ्याशी म्हणजेच बेस व्हिलेजला सोडतात. रिक्षा जिथे सोडते तिथून पुढे धबधब्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी २० ते ३० मिनिटांचे सोपे आणि सपाट चालणे आहे, जे भातशेती आणि छोट्या पाझरांतून जाते. हा धबधबा अंदाजे १०० ते ११५ फूट उंचावरून खाली कोसळतो, त्यामुळे पावसाळ्यात याचे रूप विलोभनीय दिसते. साहसी पर्यटकांसाठी भिवपुरी हे 'रॅपलिंग'साठी प्रसिद्ध आहे. अनेक रजिस्टर्ड ट्रेकिंग ग्रुप्स येथे दोरीच्या सहाय्याने धबधब्यावरून खाली उतरण्याची थरारक ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटी आयोजित करतात. धबधब्यावरून पुढे जात असताना जवळच टाटा पॉवरचा जलविद्युत प्रकल्प आणि भिवपुरी धरण (Bhivpuri Dam) देखील पाहायला मिळते..६. कोळद धबधबा (Kolad - मुंबई आणि पुण्याजवळ)पुण्यापासून ११५ किमी आणि मुंबईपासून १२५ किमीवर हा धबधबा आहे. पुण्यातून ताम्हिणी घाटाचा नयनरम्य रस्ता पकडून थेट कोळदला जाता येते. मुंबईहून येताना पनवेल-पेण मार्गे मुंबई-गोवा हायवेने पोहोचता येते. कोळद हे कोकण रेल्वे मार्गावरील पहिले स्टेशन आहे. मुंबईवरून थेट दिवा-रोहा पॅसेंजर किंवा इतर गाड्यांनी कोळद गाठता येते. रायगड जिल्ह्यातील कुंडलिका नदीच्या खळाळत्या पात्रात येथे रिव्हर राफ्टिंगचा (River Rafting) आनंद घेता येतो. साहसी पर्यटकांच्या दृष्टीने हे एक चांगले ठिकाण आहे. कोळद हे प्रामुख्याने व्हाईट वॉटर राफ्टिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. भीरा धरणातून (Bhira Dam) दररोज सकाळी सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यामुळे कुंडलिका नदीत साधारण १२ किमीचा थरारक राफ्टिंगचा मार्ग तयार होतो. यात ग्रेड २ आणि ग्रेड ३ चे (Grade II & III) एकूण १२ थरारक रापिड्स आहेत, जे नवशिक्यांसाठी (Beginners) आणि पोहता न येणाऱ्यांसाठीही (Non-swimmers) पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. १३ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणारेच राफ्टिंग करू शकतात..पावसाळ्यात कुठे फिरायचं ? लोणावळ्यापासून मुन्नारपर्यंत 'हे' आहेत ५ बेस्ट ऑप्शन्स ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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