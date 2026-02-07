Mumbai Cherry Blossoms: जपान नव्हे, ही 'आपली मुंबई'...! विक्रोळीचा हा 'चेरी ब्लॉसम स्पॉट' एकदा बघाच

Mumbai Location Feels Like Japan: मुंबईत व्हॅलेंटाईन्स डे किंवा एखाद्या रोमँटिक- ट्रिपसाठी एक शांत, सुंदर आणि बजेट- फ्रेंडली ठिकाण शोधत असाल तर विक्रोळीतील ‘चेरी ब्लॉसम स्पॉट’ तुमच्यासाठी परफेस्ट पर्याय ठरू शकतो. जपानमधील साकुरा फुलांची आठवण करून देणाऱ्या गुलाबी भारामुळे हे ठिकाण सध्या शहरात खूप लोकप्रिय होत आहे. .विक्रोळी परिसरातील हे खास ठिकाण रेल्वे ट्रॅकजवळ आणि ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेच्या जवळ आहे. स्थानिक नागरिक याला ‘पिंक ब्लॉसम झोन’ म्हणून ओळखतात. विक्रोळी रेल्वे स्टेशनपासून हे ठिकाण सुमारे १.५ ते २ किलोमीटर अंतरावर आहे. स्टेशनवरून तुम्ही ऑटो, बस सहज पोहोचू शकता..Singapore Travel Rules 2026: सिंगापूरला फिरायला जाण्याचा प्लॅन करताय? तर थांबा! 2026 पासून लागू झालेला नवा नियम जाणून घ्या.गुलाबी फुलांचे आकर्षणफेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात या झाडांवर गुलाबी रंगाची फुलं फुलतात. ही दृश्य जपानमधील चेरी ब्लॉसमसारखी अनुभवायला मिळते. शांत आणि हिरवळ असलेल्या या जागेत फुलांचा बहर मनाला आनंद देतो. आणि फोटो काढण्यासाठी योग्य वातावरण तयार करतो..Canada Work Permit Rules: कॅनडामध्ये नोकरी करायची आहे? मग 'ही' चूक करू नका, नाहीतर देश सोडावा लागेल....रोमँटिक आणि फोटोजेनिककपल्ससाठी हे ठिकाण एकदम परफेक्ट आहे. फुलांचा बहर, हिरवळ आणि शांत वातावरणामुळे तुम्ही इथे रोमंटिक फोटोशूट करू शकता. इंस्टाग्राम रिल्स प्री- वेडिंग फोटोज किंवा कपल फोटोग्राफीसाठी सध्या हे ठिकाण ट्रेंडमध्ये आहे. सकाळी ७-१० आणि संध्याकाळी ५ नंतरच्या वेळेत येणे सर्वोत्तम ठरते, कारण या वेळेत प्रकाश जास्त आकर्षक असतो..बजेट फ्रेंडली रोड ट्रिपलोकल ट्रेनचं तिकीट आणि स्टेशनपासून ऑटो किंवा बस मिळून साधारण १०० रुपयांमध्ये ही छोटी रोड ट्रिप पूर्ण करता येते. त्यामुळे हा अनुभव बजेट ट्रॅव्हलर्ससाठीही सोयीस्कर ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.