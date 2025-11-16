टूरिझम

Mumbai Tourism: मुलांसाठी मुंबईतील 5 भन्नाट ठिकाणे! कुटुंबासोबत एक दिवस मजेत घालवण्यासाठी परफेक्ट स्पॉट्स

Top 5 Mumbai Kids-Friendly Spots: मुंबईत मुलांसाठी शिक्षण, मजा आणि साहसाचा उत्तम संगम असलेली अनेक ठिकाणे आहेत. विकेंडला मुलांना घेऊन जाण्यासाठी येथे खास 5 उत्तम स्पोर्ट्स जाणून घ्या.
Top 5 Mumbai Kids-Friendly Spots

Top 5 Mumbai Kids-Friendly Spots

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Top 5 Mumbai Kids-Friendly Spots: मुंबई ही फक्त मोठ्यांसाठी नव्हे तर मुलांसाठी देखील रोमांचकारी अनुभवांची खान आहे. शैक्षणिक, मनोरंजक आणि ज्ञानवर्धक अशा अनेक ठिकाणांमध्ये मुलांना घेऊन गेल्यास त्यांचं ज्ञान वाढते, कुतूहल जागृत होते आणि संपूर्ण कुटूंबाचा एक दिवस मजेत जातो. येथे दिली आहेत मुंबईतील मुलांसाठी नक्की भेट द्यवीत अशी पाच उत्तम ठिकाणे पाहा

Loading content, please wait...
Mumbai
Tourist
tour
Tourists
children
Tourisim
Tourism Plan
Mumbai ACB
Tourism National Park
Amazing Tourist Place
Tourism
Children
tourist plane

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com