Mumbai Tourism: मुलांसाठी मुंबईतील 5 भन्नाट ठिकाणे! कुटुंबासोबत एक दिवस मजेत घालवण्यासाठी परफेक्ट स्पॉट्स

Top 5 Mumbai Kids-Friendly Spots: मुंबई ही फक्त मोठ्यांसाठी नव्हे तर मुलांसाठी देखील रोमांचकारी अनुभवांची खान आहे. शैक्षणिक, मनोरंजक आणि ज्ञानवर्धक अशा अनेक ठिकाणांमध्ये मुलांना घेऊन गेल्यास त्यांचं ज्ञान वाढते, कुतूहल जागृत होते आणि संपूर्ण कुटूंबाचा एक दिवस मजेत जातो. येथे दिली आहेत मुंबईतील मुलांसाठी नक्की भेट द्यवीत अशी पाच उत्तम ठिकाणे पाहा .MuSO (Museum of Solutions), लोअर परळमुंबईतील लोअर परळ येथे असलेले MuSO हे मुलांसाठी खास तयार केलेले इंटरॅक्टिव्ह म्युझियम आहे. येथे मुलांना वेगवेगळ्या प्रयोगांद्वारे शिकण्याचा आणि खेळण्याचा अनोखा अनुभव मिळतो. सर्जनशीलता, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि कल्पनाशक्ती वाढवण्यावर आधारित असे अनेक आकर्षक उपक्रम येथे आहेत..Teacher Recruitment: शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्रीय विद्यालयात 9000 पेक्षा जास्त पदांसाठी मोठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्ज कुठे अन् कसा करावा .पॅरॉडॉक्स संग्रहालय (Paradox Museum)येथे ‘जसे दिसते तसे नसते’ हा अनुभव मुलांना अगदी प्रत्यक्षात मिळतो. ऑप्टिकल इल्यूजन, 3D व्हिज्युअल्स आणि मेंदूला गुंग करणारे अनुभव पाहून मुलांचे डोळे विस्फारतील. हे ठिकाण मुलांच्या विज्ञान आणि निरीक्षण कौशल्याला चालना देते..नेहरू तारांगण (Nehru Planetarium)आकाश, तारे, ग्रह, आकाशगंगा पाहण्याची मुलांना संधी देणारे हे मुंबईतील अत्यंत लोकप्रिय ठिकाण आहे. येथील खगोलशास्त्रावरील शो मुलांना ब्रह्मांडाची ओळख करून देतात. विज्ञानप्रिय मुलांसाठी हे ठिकाण एक उत्तम भेटवस्तूप्रमाणेच!राणीबाग प्राणीसंग्रहालय (Byculla Zoo)मुंबईच्या भायखळा येथे असलेली राणीबाग ही मुलांना प्राणी-पक्षी पाहायला मिळणारी उत्तम जागा आहे.वाघ, सिंह, पेंग्विन, पक्षी आणि इतर अनेक प्रजाती पाहून मुलांचा आनंद दुणावतो. निसर्ग व वन्यजीवांबद्दल मुलांमध्ये जिज्ञासा निर्माण करण्यासाठी हे ठिकाण परफेक्ट आहे..ICSE And ISC Exam: १०वी, १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! ICSE-ISC परीक्षांसाठी वेळापत्रक जाहीर; वाचा नवीन नियम.तारापोरवाला मत्स्यालय (Taraporewala Aquarium)भारताचे सर्वात जुने मत्स्यालय असलेले हे ठिकाण रंगीबेरंगी सागरी जीवसृष्टीचे घर आहे. विदेशी माशांपासून ते दुर्मिळ जलचर प्राणी पाहून मुले मंत्रमुग्ध होतील. समुद्रातील जगाविषयी जाणून घेण्यासाठी हे ठिकाण आदर्श आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.