Nursery To UKG मुलांसाठी वने डे ट्रिप प्लॅन करताय? मग मुंबईजवळच्या 'या' लोकेशन नक्की भेट द्या!

Eco-Friendly Trips For Kids: जर तुम्ही नर्सरी ते यूकेजी वयोगटातील मुलांसाठी एक दिवसीय सहल आयोजित करण्याचा विचार करत असाल, तर मुंबईतील संजय गांधी नॅशनल पार्क हा उत्तम पर्याय ठरू शकतात. येथे मुलांना निसर्गाच्या सान्निध्यात खेळण्याची संधी मिळते आणि ते नैसर्गिक वातावरणाचा आनंद घेऊ शकतात. .निसर्गाचा अनुभवसंजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये मुलांना झाले, फुले, पक्षी आणि छोटे प्राणी पाहायला मिळतात. जंगलाच्या हिरवाईत मुलं निसर्गाशी जवळून परिचित होतात. ज्यामुळे त्यांना नवीन गोष्टी शिकायला ही मिळतात.खेळ आणि साहसपार्कमध्ये छोटे ट्रेल्स आणि साहसी खेळ मुलांसाठी उपलब्ध आहेत. झुलींग, मिनी हायकिंग ट्रेल्स, छोटे खेळाचे मैदान आणि पिकनिक स्पॉट्समुळे मुलांचा उत्साह वाढतो..Viral Video: गर्लफ्रेंडच्या प्रेमात टॉप इंजिनिअर झाला भिकारी; व्हिडिओ पाहून तुम्हीही भावुक व्हाल.शैक्षणिक अनुभवमुलांना पानांची ओळख, पक्ष्यांचे निरीक्षण आणि प्राण्यांची अभ्यास करण्याची संधी येथे मिळते. हा अनुभव मनोरंजन आणि शैक्षणिक दोन्ही प्रकारे उपयुक्त ठरतो.कौटुंबिक वेळपालक आणि मुलं एकत्र खेळू शकतात, जंगलात फेरफटका मारू शकतात आणि फोटो शूटसाठी सुंदर ठिकाण मिळते. ही सहल कौटुंबिक बंध दृढ करण्यासाठी एक आदर्श मार्ग आहे..Marathi Career Rashi Bhavishya: आजचा दिवस भाग्यवान! सूर्य–मंगळ संयोगामुळे 'या' राशींना मिळणार करिअर आणि आर्थिक फायदा.खास टिप्स- मुलांसाठी आरामदायक कपडे आणि शूज घाला- पाण्याची बाटली, हलका स्नॅक आणि सनस्क्रीन लक्ष ठेवा.- मुलांच्या सुरक्षा आणि देखरेखीवर विशेष लक्ष ठेवा.- छोट्या ट्रेल्स आणि खेळांचे क्षेत्र निवडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.