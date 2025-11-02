Kedarnath Tourism: मुंबईहून केदारनाथपर्यंत ट्रिप प्लॅन करताय? मग सर्व मार्ग आणि टिप्स जाणून घ्या एका क्लिकवर

Mumbai to Kedarnath Trip: केदारनाथ यात्रा ही भक्तांसाठी आणि भटकंतीप्रेमींसाठी एक अविस्मरणीय अनुभव आहे. जर तुम्ही मुंबईहून केदारनाथपर्यंत जाण्याचा विचार करत असाल, तर प्रवासाची योग्य तयारी आणि मार्गाची माहिती अत्यंत महत्वाची आहे. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.1. रेल्वे प्रवासमुंबईहून तुम्ही थेट हरिद्वार किंवा ऋषिकेशसाठी ट्रेन पकडू शकता. कोकणकाशी किंवा मध्य रेल्वेमार्गे अनेक एक्सप्रेस गाड्या उपलब्ध आहेत. प्रवास साधारण २४–३० तासांचा असतो. हे सर्वात स्वस्त आणि सोयीस्कर मार्ग आहे, विशेषतः प्रवासात आराम करू इच्छिणाऱ्यांसाठी..Solapur Marathon: सोलापूरकर धावले अन् जिंकले! होम मैदानावर पहाटेपासूनच हजारो धावपटू अन् आरोग्यप्रेमी नागरिकांची भरली जत्रा.2. हवाई मार्गमुंबई एयरपोर्टवरून देहरादूनच्या जॉलीग्रँट विमानतळासाठी थेट किंवा कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिळतात. फ्लाइटचा कालावधी अंदाजे २ ते ३ तास असतो. हा सर्वात जलद मार्ग आहे, आणि वेळेच्या मर्यादेत प्रवास करणाऱ्यांसाठी आदर्श आहे.3. देहरादून ते ऋषिकेशदेहरादून विमानतळावर उतरल्यानंतर बस, कॅब किंवा टॅक्सीने ऋषिकेशला पोहोचावे लागते. अंतर साधारण २०–२५ किमी असून प्रवासाचा कालावधी ३०–४५ मिनिटांचा असतो..4. रोड मार्गऋषिकेशहून गुप्तकाशी आणि सोनप्रयागकडे जाणाऱ्या बस सेवा व शेअर्ड टॅक्सी उपलब्ध आहेत. पर्वतीय रस्त्यामुळे प्रवास साधारण ७–८ तासांचा असतो, त्यामुळे आरामदायक बस किंवा टॅक्सी निवडणे सोयीचे ठरते.5. शटल सेवासोनप्रयागपासून गोरिकुंडपर्यंत वाहनांना परवानगी नसते. त्यामुळे सरकारी शटल सेवा किंवा टूर बस वापरून गोरिकुंडला पोहोचावे लागते. शटल बस वेळापत्रक आधीपासून तपासलेली असावी..Maharashtra Board Exam 2026: विद्यार्थ्यांनो सज्ज व्हा! महाराष्ट्र बोर्ड 10वी-12वी परीक्षा 2026 चं वेळापत्रक जाहीर, पाहा पहिला पेपर कधी?.6. गोरिकुंड ते केदारनाथ ट्रेकगोरिकुंडपासून केदारनाथपर्यंत सुमारे १६–१८ किमीचा ट्रेक आहे. साधारण ६–८ तास लागतात. डोंगराळ रस्ता आणि थंड हवामान लक्षात घेऊन योग्य बूट, गरम कपडे आणि हलके स्नॅक्स सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.7. निवास आणि भोजन व्यवस्थाऋषिकेश, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग आणि गोरिकुंडमध्ये हॉटेल, धर्मशाळा आणि लॉज उपलब्ध आहेत. केदारनाथ मंदिर परिसरातही टेंट सिटी उपलब्ध आहे. आरक्षण आधीपासून करणे फायदेशीर ठरते..प्रवास टिप्स- ट्रेकसाठी योग्य पोशाख आणि बूट घालावे.- प्रवासात पुरेसे पाणी आणि हलके स्नॅक्स सोबत ठेवा.- मंदिर दर्शनासाठी सकाळी लवकर निघणे सोयीचे ठरते.- हिमालयाच्या बदलत्या हवामानाची तयारी करा, थंडीपासून स्वतःचे संरक्षण करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.