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Indian Visa Regulations: परदेशी नागरिकांसाठी भारताचे व्हिसा नियम बदलले; एका चुकीमुळे होऊ शकते मोठी कारवाई!

India Changes Visa Rules for Foreign Nationals : भारतात दीर्घकाळ राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी व्हिसा नियम बदलले असून, नोंदणीमध्ये झालेली एक चूकही मोठ्या कारवाईचे कारण ठरू शकते.
India Changes Visa Rules for Foreign Nationals; One Mistake Could Lead to Legal Action

India Changes Visa Rules for Foreign Nationals; One Mistake Could Lead to Legal Action

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

भारताची संस्कृती, इतिहास आणि खाद्यसंस्कृती अनुभवण्यासाठी दरवर्षी अनेक परदेशी नागरिक भारतात येतात. त्यापैकी काहीजण दीर्घकाळ भारतात वास्तव्यासही असतात. अशा परदेशी नागरिकांसाठी भारत सरकारने व्हिसासंदर्भातील काही नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत.

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