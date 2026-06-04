Indian Visa Regulations: परदेशी नागरिकांसाठी भारताचे व्हिसा नियम बदलले; एका चुकीमुळे होऊ शकते मोठी कारवाई!

भारताची संस्कृती, इतिहास आणि खाद्यसंस्कृती अनुभवण्यासाठी दरवर्षी अनेक परदेशी नागरिक भारतात येतात. त्यापैकी काहीजण दीर्घकाळ भारतात वास्तव्यासही असतात. अशा परदेशी नागरिकांसाठी भारत सरकारने व्हिसासंदर्भातील काही नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत..180 दिवसांपूर्वी करावी लागणार नोंदणीनवीन नियमांनुसार, 180 दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीच्या व्हिसावर भारतात आलेल्या परदेशी नागरिकांना मुक्काम वाढवायचा असल्यास 180 दिवस पूर्ण होण्यापूर्वीच नोंदणी करावी लागणार आहे.यापूर्वी 180 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत नोंदणी करण्याची मुभा होती. मात्र आता ही प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली असून, मुदत संपण्यापूर्वीच नोंदणी आवश्यक असेल..180 दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांच्या व्हिसालाही नियम लागूकाही परदेशी नागरिकांकडे 180 दिवसांपेक्षा जास्त वैधतेचा व्हिसा असतो. मात्र त्यांनाही एका वेळी 180 दिवसांपेक्षा जास्त भारतात राहता येणार नाही. मुक्काम वाढवायचा असल्यास त्यांनाही परवानगी असलेल्या कालावधीपूर्वी नोंदणी करावी लागेल.हा नियम वर्षभरात देशाबाहेर जाऊन पुन्हा भारतात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींनाही लागू होणार आहे..काही विशेष परिस्थितींमध्ये सवलतआपत्कालीन परिस्थितीत सरकारकडून उशिरा नोंदणी करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते.तसेच भारतात वास्तव्यास असताना एखाद्या परदेशी दांपत्याला मूल झाल्यास त्याबाबतचे नियमही बदलण्यात आले आहेत. पूर्वी मुलाच्या जन्मानंतर व्हिसा किंवा एक्झिट परमिटसारख्या सेवांसाठी अर्ज करायचा असल्यास 30 दिवसांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देणे आवश्यक होते..नवीन नियमांनुसार, जर पालकांपैकी एक भारतीय नागरिक असेल आणि मुलाने भारतीय नागरिकत्व कायम ठेवायचे असेल, तर काही परदेशी नोंदणी नियम लागू होणार नाहीत. मात्र नंतर त्या मुलाने परदेशी नागरिकत्व स्वीकारल्यास, त्याची माहिती 30 दिवसांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक असेल.भारतात दीर्घकाळ राहण्याचा विचार करणाऱ्या परदेशी नागरिकांनी या नव्या व्हिसा नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.