New Year Travel Tips: शिमला-कुल्लु-मनाली? नवीन वर्षात हिल स्टेशनला जाण्याचा विचार करत असाल तर 'या' चुका करु नका

New Year trip to Shimla Kullu Manali travel tips: अनेक लोक नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी शिमला,कुल्लु- मनाली सारख्या प्रसिद्ध हिल स्टेशनला जाण्याचा प्लॅन करतात. परंतु तिथे पोहोचल्यानंतर त्यांना सत्य कळते जे इंस्टाग्राम रील्स आणि फोटोंपेक्षा पूर्णपणे वेगळे असते. यामुळे हिल स्टेशनला गेल्यावर कोणत्या चुका टाळल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया.
mistakes to avoid while visiting hill stations in winter: नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सर्वजण उत्सुक असतात. अनेक लोक हिल स्टेशनला जाण्याचा विचार करतात. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी एखाद्या हिल स्टेशनची सहल जितकी रोमँटिक असू शकते, तितकीच तयारी नसल्यास ती धोकादायक देखील असू शकते. जर तुम्ही 2026 च्या नवीन वर्षाच्या दिवशी एखाद्या हिल स्टेशनला सहलीला जाण्याचे नियोजन करत असाल, तर या गोष्टी हलक्यात घेण्याची चूक करू नका. पर्वतांमध्ये नवीन वर्षाचा दिवस साजरा करणे तेव्हाच सुंदर असते. जेव्हा तुम्ही तयार असता आणि कमी अपेक्षा असतात. जे लोक फक्त इंस्टाग्राम रील्सवर आधारित योजना बनवतात त्यांनाच सर्वात जास्त पश्चात्ताप होतो. जर तुम्हाला 2026 चा पहिला दिवस खरोखर खास बनवायचा असेल पुढील चुका करु नका.

