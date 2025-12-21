New Year Travel Tips: शिमला-कुल्लु-मनाली? नवीन वर्षात हिल स्टेशनला जाण्याचा विचार करत असाल तर 'या' चुका करु नका

mistakes to avoid while visiting hill stations in winter: नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सर्वजण उत्सुक असतात. अनेक लोक हिल स्टेशनला जाण्याचा विचार करतात. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी एखाद्या हिल स्टेशनची सहल जितकी रोमँटिक असू शकते, तितकीच तयारी नसल्यास ती धोकादायक देखील असू शकते. जर तुम्ही 2026 च्या नवीन वर्षाच्या दिवशी एखाद्या हिल स्टेशनला सहलीला जाण्याचे नियोजन करत असाल, तर या गोष्टी हलक्यात घेण्याची चूक करू नका. पर्वतांमध्ये नवीन वर्षाचा दिवस साजरा करणे तेव्हाच सुंदर असते. जेव्हा तुम्ही तयार असता आणि कमी अपेक्षा असतात. जे लोक फक्त इंस्टाग्राम रील्सवर आधारित योजना बनवतात त्यांनाच सर्वात जास्त पश्चात्ताप होतो. जर तुम्हाला 2026 चा पहिला दिवस खरोखर खास बनवायचा असेल पुढील चुका करु नका. .प्री बुकिंगनवीन वर्षाच्या दिवशी हिल स्टेशन्स सर्वात जास्त गर्दीचे असतात. उत्तराखंड ते हिमाचल प्रदेश पर्यंतच्या सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशन्समध्ये पर्यटकांचा मोठा ओघ असतो. यामुळे हॉटेल्स जास्त प्रमाणात बुक होतात. रुम उपलब्ध नसतात किंवा दुप्पट किमतीत उपलब्ध असतात. जर तुम्ही बस किंवा ट्रेनने प्रवास करण्याचा विचार करत असाल तर या काळात तिकिटे मिळवणे अत्यंत कठीण होते. टॅक्सी आणि स्थानिक वाहतूक जवळजवळ नाही, यामुळे तुमचा प्रवास कठीण होतो. यामुळे प्री बुकिंग करावे. .हवानाच चेक न करणेएखाद्या हिल स्टेशनची थंडी आणि बर्फ प्रत्यक्षात फोटोंमध्ये दिसण्याइतकेच निर्दयी असू शकतात. दिवसा सूर्यप्रकाश आणि रात्री शून्याखालील तापमान तुम्हाला सहन होऊ शकत नाही. अचानक बर्फवृष्टी किंवा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तीव्र थंडी आणि ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे श्वसन आणि त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, केवळ फोटोच्या सौंदर्यासाठी भेट देऊ नका, तर थंडीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे तयार रहा. तुमच्या सामानात थर्मल, वॉटरप्रूफ जॅकेट, चांगले हातमोजे आणि मॉइश्चरायझर पॅक करा. .गाडी चालवणेनवीन वर्षाच्या दिवशी, डोंगरावरील रस्त्यांवर काळे बर्फ साचते, ज्यामुळे ते अत्यंत निसरडे आणि धोकादायक बनतात. हजारो पर्यटकांच्या आगमनामुळे लांब वाहतूक कोंडी होऊ शकते. पार्किंग ही देखील एक गंभीर समस्या आहे. म्हणून, जर तुम्हाला डोंगरावर गाडी चालवण्याचा अनुभव नसेल, तर स्वतः गाडी चालवण्याचा अहंकार सोडून द्या. शक्य असल्यास, खाजगी वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा. ट्रेन, बस किंवा विमानाने प्रवास करा. तुमचे गंतव्यस्थान एक्सप्लोर करण्यासाठी, तुम्ही स्थानिक टॅक्सी, स्कूटर इत्यादींचा पर्याय निवडू शकता आणि लांब वाहतूक कोंडी असूनही सुरक्षित प्रवासाचा आनंद घेऊ शकता. .सार्वजनिक हॉटस्पॉट वापरणे टाळाशिमला, मनाली, कुल्लु सारख्या हिल स्टेशन्सची नावे मोठी आहेत. पण नवीन वर्षाच्या दिवशी सर्वात जास्त त्रासही तेच देतात. दरवर्षी ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या वेळी या प्रसिद्ध हिल स्टेशन्सवर खूप पर्यटकांची गर्दी असते. ज्यामुळे तासन्तास वाहतूक कोंडी होते, रेस्टॉरंट्समध्ये जागेचा अभाव असतो आणि शांततेचा पूर्ण अभाव असतो. गर्दीच्या या हॉटस्पॉट हिल स्टेशन्स टाळा. चोपटा, लॅन्सडाउन, बिनसर किंवा कसौली सारखी विचित्र ठिकाणे निवडा. हे शांत क्षेत्र निसर्गाच्या सौंदर्याचा आस्वाद घेण्यासाठी भरपूर संधी देतात. .Year End 2025: शनीने 2025 मध्ये काय काय केले? जाणून घ्या भ्रमणापासून नक्षत्र बदलापर्यंत, एका क्लिकवर.कॅशबॅकअपडोंगराळ भागात नेटवर्क कमकुवत आहेत. डिजिटल पेमेंट बहुतेकदा सर्वत्र काम करत नाहीत. म्हणून, काही रोख रक्कम आणि महत्त्वाचे नंबर आगाऊ जतन करा. लक्षात ठेवा, तुमचा प्रवास आराम, विश्रांती आणि आनंदासाठी आहे, जगण्याच्या प्रशिक्षणासाठी नाही..पार्टीवर अवलंबून राहू नकानवीन वर्षाची संध्याकाळी फक्त पार्ट्यांपुरती मर्यादित नाही. अनेक ठिकाणी पोलिसांचे कर्फ्यू लागू केले जातात आणि हॉटेल पार्ट्या अपेक्षेपेक्षा कमकुवत असू शकतात. जर तुम्ही फक्त डीजे आणि अल्कोहोलसाठी जात असाल तर हिल स्टेशन हे चुकीचे ठिकाण आहे. पर्वत हे आत्म्याला शांत करण्यासाठी आहेत. म्हणून, जर तुम्ही नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी हिल स्टेशनवर जात असाल तर हे लक्षात ठेवा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.