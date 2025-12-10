Public Holiday 2026 List: 2026 मध्ये सुट्ट्याच सुट्ट्या...! लाँग वीकेंड किती मिळतील, वाचा एका क्लिकवर

public holidays 2026 india full list: लवकरच आपण नव्या वर्षात प्रवेश करणार आहोत. त्याआधीच राज्य सरकारने 2026 म्हणजेच नवीन वर्षाच्या सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत येणारे राष्ट्रीय सण, धार्मिक उत्सव आणि महाराष्ट्रातील विशेष दिवसांसाठी सुट्ट्या दिल्या आहेत. प्रजासत्ताक दिनापासून ख्रिसमसपर्यंत अनेक महत्त्वाचे दिवस सुट्टीचे असतील..26 जानेवारी 2026 सोमवार - प्रजासत्ताक दिन15 फेब्रुवारी 2026 , रविवार - महाशिवरात्री19 फेब्रुवारी 2026 , गुरूवार - छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती3 मार्च 2026 , मंगळवार - होळी19 मार्च 2026, गुरूवार - गुढीपाडवा21 मार्च 2026, शनिवार - रमजान ईद (ईद उल फितर)26 मार्च 2026 , गुरूवार - रामनवमी31 मार्च 2026, मंगळवार - महावीर जन्म कल्याणक3 मार्च 2026, शुक्रवार - गुड फ्रायडे14 एप्रिल 2026, मंगळवार - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती1 मे 2026 , शुक्रवार - महाराष्ट्र दिन1 मे 2026 , शुक्रवार - बुद्ध पौर्मिमा28 मे 2026, गुरूवार - बकरी ईद (ईल उल झुआ)26 जून 2026, शुक्रवार - मोहरम१५ ऑगस्ट 2026, शनिवार - स्वातंत्र्य दिन15 ऑगस्ट 2026, शनिवार - पारशी नववर्ष दिन (शहेनळशाही)26 ऑगस्ट 2026, बुधवार - ईद ए मिलाद14 सप्टेंबर 2026, सोमवार - गणेश चतुर्थी.2 ऑक्टोबर 2026, शुक्रवार - महात्मा गांधी जयंती20 ऑक्टोबर 2026, मंगळवार - दसरा8 नोव्हेंबर 2026, रविवार - दिवाळी अमावस्या (लक्ष्मीपूजन)10 नोव्हेंबर 2026, मंगळवार - दिवाळी (बलिप्रतिपदा)11 नोव्हेंबर 2026, बुधवार - भाऊबीज24 नोव्हेंबर 2026, मंगळवार - गुरूनानक जयंती25 डिसेंबर 2026, शुक्रवार - ख्रिसमस1 एप्रिल 2026 बुधवार - बँकांना आपले वर्षिक लेखे पूर्ण करण्यासाठी - ही सुट्टी फक्त बँकांसाठी मर्यादित आहे. सरकारी कार्यालयासाठी लागू नाही. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.