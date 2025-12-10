टूरिझम

Public Holiday 2026 List: 2026 मध्ये सुट्ट्याच सुट्ट्या...! लाँग वीकेंड किती मिळतील, वाचा एका क्लिकवर

public holidays 2026 india full list: महाराष्ट्र सरकारने नवीन वर्षातील सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी शेअर केली आहे. यामुळे शाळा, ऑफिसला सुट्टी असणार आहे.
Public Holiday 2026 List:

Public Holiday 2026 List:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

public holidays 2026 india full list: लवकरच आपण नव्या वर्षात प्रवेश करणार आहोत. त्याआधीच राज्य सरकारने 2026 म्हणजेच नवीन वर्षाच्या सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत येणारे राष्ट्रीय सण, धार्मिक उत्सव आणि महाराष्ट्रातील विशेष दिवसांसाठी सुट्ट्या दिल्या आहेत. प्रजासत्ताक दिनापासून ख्रिसमसपर्यंत अनेक महत्त्वाचे दिवस सुट्टीचे असतील.

Loading content, please wait...
India
festival
lifestyle
culture
Weekend
Holiday

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com