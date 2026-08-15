Independence Day: हिमालयापेक्षाही जुनी टेकडी; वॅटिकन सिटीनंतर राष्ट्रध्वज फडकवणारे जगातील दुसरे धार्मिक स्थळ! पहाडी मंदिराची कहाणी खास

रांची रेल्वे स्टेशनपासून सुमारे ७ किलोमीटर अंतरावर किशोरगंज परिसरातील पहाडी मंदिर धार्मिक स्थळासोबतच झारखंडच्या इतिहासाची महत्त्वाची साक्ष देणारे ठिकाण आहे. या टेकडीचा भूगर्भीय इतिहास तब्बल ६५० ते ९०० दशलक्ष वर्षे जुना असल्याचे भूगर्भशास्त्रज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे ही टेकडी हिमालयापेक्षाही प्राचीन असल्याचे सांगितले जाते.हिमालयापेक्षाही जुनी टेकडीरांची विद्यापीठातील भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. नितीश प्रियदर्शी यांच्या मते, या टेकडीच्या निर्मितीचा काळ ६५० ते ९०० दशलक्ष वर्षांपूर्वीचा आहे. येथे आढळणारे 'खाँडालाइट' खडक या प्राचीन भूगर्भीय इतिहासाची साक्ष देतात..'फांसी टुंगरी' म्हणून होती ओळखब्रिटिश राजवटीत या टेकडीचा वापर स्वातंत्र्यसैनिकांना फाशी देण्यासाठी केला जात असल्याने तिला 'फांसी टुंगरी' किंवा 'हँगिंग हिल' म्हणून ओळखले जाऊ लागले. या ठिकाणी २५० हून अधिक स्वातंत्र्यसैनिकांनी बलिदान दिल्याचे सांगितले जाते. मंदिराच्या भिंतींवर या शहीदांची नावे कोरलेली असल्याचेही नमूद केले जाते.स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात ही टेकडी क्रांतिकारकांच्या गुप्त बैठका आणि रणनीती आखण्याचे ठिकाण होती. त्यामुळे धार्मिक महत्त्वासोबतच या परिसराला स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासातही विशेष स्थान मिळाले..स्वातंत्र्याच्या मध्यरात्री फडकला तिरंगा१४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री स्वातंत्र्याची घोषणा होताच या टेकडीवर मोठ्या उत्साहात जल्लोष करण्यात आला. नागेश्वर साहू, गंगा प्रसाद आणि बुधवा उराव यांच्या नेतृत्वाखाली मंदार, नगारे आणि तुतारीच्या गजरात स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करण्यात आला.या वेळी टेकडीच्या पायथ्याशी हाताने चरख्यावर विणलेला आणि नैसर्गिक रंगांनी सजवलेला तिरंगा तयार करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. दिल्लीत पंडित जवाहरलाल नेहरू 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' हे ऐतिहासिक भाषण करत असतानाच पहाडी मंदिराच्या शिखरावर सर्वधर्मीय नागरिकांच्या उपस्थितीत तिरंगा फडकवण्यात आला..पालकोटच्या राजाकडून ब्रिटिशांच्या ताब्यात१९०८ पर्यंत ही टेकडी पालकोटच्या राजाची खासगी मालमत्ता होती. त्यानंतर ब्रिटिश कमिशनर पी. थॉम्पसन यांच्या प्रयत्नातून रांची नगरपालिकेने ही टेकडी अवघ्या ११ रुपयांत खरेदी केली. करारानुसार टेकडीवरील मंदिर कायम ठेवून परिसराचा विकास करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. १९१७ च्या बिहार-उडीसा गॅझेटिअरमध्येही या शिवमंदिराचा उल्लेख आढळतो.आजही १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला येथे धार्मिक ध्वजासोबत राष्ट्रध्वज फडकवला जातो. त्यामुळे रांचीचे पहाडी मंदिर हे श्रद्धेसोबतच शौर्य, बलिदान आणि राष्ट्रीय एकतेचे प्रतीक म्हणूनही ओळखले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.