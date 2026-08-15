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Independence Day: हिमालयापेक्षाही जुनी टेकडी; वॅटिकन सिटीनंतर राष्ट्रध्वज फडकवणारे जगातील दुसरे धार्मिक स्थळ! पहाडी मंदिराची कहाणी खास

Ranchi’s Pahari Temple: स्वातंत्र्याच्या त्या पहिल्या मध्यरात्री फडकवला होता चरख्यावर विणलेला तिरंगा; 'पहाडी मंदिराचा' ऐतिहासिक प्रवास!
ranchi pahadi temple independence day flag

ranchi pahadi temple independence day flag

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रांची रेल्वे स्टेशनपासून सुमारे ७ किलोमीटर अंतरावर किशोरगंज परिसरातील पहाडी मंदिर धार्मिक स्थळासोबतच झारखंडच्या इतिहासाची महत्त्वाची साक्ष देणारे ठिकाण आहे. या टेकडीचा भूगर्भीय इतिहास तब्बल ६५० ते ९०० दशलक्ष वर्षे जुना असल्याचे भूगर्भशास्त्रज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे ही टेकडी हिमालयापेक्षाही प्राचीन असल्याचे सांगितले जाते.

हिमालयापेक्षाही जुनी टेकडी

रांची विद्यापीठातील भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. नितीश प्रियदर्शी यांच्या मते, या टेकडीच्या निर्मितीचा काळ ६५० ते ९०० दशलक्ष वर्षांपूर्वीचा आहे. येथे आढळणारे 'खाँडालाइट' खडक या प्राचीन भूगर्भीय इतिहासाची साक्ष देतात.

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