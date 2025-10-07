Saraswati River India: भारतात सरस्वती नदी कोणत्या ठिकाणी दिसते? जाणून घ्या तिचा मार्ग आणि ठिकाणं

थोडक्यात:सरस्वती नदी हिमालयातून निघून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्यांतून वाहत अरब सागरात मिळत होती.प्रयागराज, माणा गाव, थार वाळवंट, हरियाणा-पंजाब येथे सरस्वती नदीचे अस्तित्व आजही भूमिगत स्वरूपात आढळते.ISRO आणि भूगर्भशास्त्र संशोधनातून सरस्वती नदीचा काही भाग आजही भूमिगत वाहत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.Saraswati River: सरस्वती नदी ही प्राचीन काळातील एक पवित्र आणि महत्वाची नदी मानली जाते. . वैदिक आणि प्राचीन ग्रंथांमध्ये तिचा अनेकदा उल्लेख आहे. ती हजारो वर्षांपूर्वी वाहत गेली असली तरी आजही तिच्या अस्तित्वाचे पुरावे आणि धार्मिक श्रद्धा भारतात कायम आहेत..सरस्वती नदीचा प्राचीन प्रवाससरस्वती नदी हिमालयातून निघून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात यांसारख्या राज्यातून वाहत अरब सागरात मिळत होती. या नदीच्या काठी हडप्पा संस्कृतीसारख्या प्राचीन संस्कृती विकसित झाले आहेत..PMFBY Scheme: शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! पुरामुळे पिके खराब झाल्यास केंद्र सरकार करणार १००% नुकसान भरपाई.भारतात सरस्वती नदी कोणत्या ठिकाणी दिसते?प्रयागराज ( त्रिवेणी संगम)गंगा, यमुना आणि सरस्वती या तीन नद्यांचा संगम म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या प्रयागराज येथे सरस्वती नदी भूमिगत वाहत असल्याचा समज आहे.माणा गाव ( उत्तराखंड)उत्तराखंडमधील माणा गावाजवळ सरस्वती नदी अलकनंदा नदीला मिळते. येथे सरस्वती नदीचा पवित्र ठिकण म्हणून मोठा धार्मिक महत्व आहे..MPSC Group C 2025: आनंदाची बातमी! MPSC कडून 'गट क' सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध; जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख.थार वाळवंट ( राजस्थान)थार वाळवंटाखाली सरस्वती नदीचे जुने वाहतुकीचे मार्ग सॅटेलाईट इमेजिंगने आढळले आहेत, ज्यामुळे तिचे अस्तित्व भूमिगत स्वरूपात मानले जाते.हरियाणा आणि पंजाबसिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र याठिकाणी सरस्वती नदीचे अवशेष आणि भूमिगत जल स्रोत आढळतात. येथेही तिचा इतिहास आणि महत्त्व अधोरेखित होतो..वैज्ञानिक संशोधक काय सांगते?सॅटेलाइट तंत्रज्ञान आणि भूगर्भशास्त्राने दाखवले आहे की सरस्वती नदीचे काही भाग आजही जमिनीखाली वाहत आहेत. ISRO आणि इतर संस्था यावर संशोधन करत आहेत.धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वसरस्वती नदीला ज्ञान, संगीत, आणि वाणीची देवी मानले जाते. तिची पूजा आणि श्रद्धा हजारो वर्षांपासून भारतीय संस्कृतीत राहिली आहे. अनेक ठिकाणी ती आजही श्रद्धेने पूजली जाते..FAQs१. भारतात सरस्वती नदी कुठे-कुठे दिसते? (Where is Saraswati River visible in India?)उत्तर: सरस्वती नदी प्रयागराज, माणा गाव (उत्तराखंड), थार वाळवंट (राजस्थान), हरियाणा आणि पंजाबमध्ये भूमिगत स्वरूपात दिसते.२. सरस्वती नदीचा प्राचीन प्रवास कुठून कुठपर्यंत होता? (What was the ancient course of Saraswati River?)उत्तर: ती हिमालयातून निघून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्यांतून वाहत अरब सागरात मिळत होती.३. सरस्वती नदीचे अस्तित्व कसे सिद्ध झाले? (How has the existence of Saraswati River been proven?)उत्तर: सॅटेलाइट इमेजिंग आणि भूगर्भशास्त्रीय संशोधनाद्वारे तिच्या भूमिगत वाहतुकीचे पुरावे मिळाले आहेत.४. सरस्वती नदीचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व काय आहे? (What is the religious and cultural significance of Saraswati River?)उत्तर: सरस्वती नदीला ज्ञान, संगीत आणि वाणीची देवी मानले जाते, आणि तिची पूजा भारतीय संस्कृतीत हजारो वर्षांपासून केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.