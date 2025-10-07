टूरिझम

Saraswati River India: भारतात सरस्वती नदी कोणत्या ठिकाणी दिसते? जाणून घ्या तिचा मार्ग आणि ठिकाणं

Explore The Ancient Saraswati River Course: सरस्वती नदी ही भारतीय संस्कृतीत पवित्र नदी म्हणून ओळखली जाते. चला तर मग जाणून घेऊया ती भारतात कुठे कुठे वाहते
  1. सरस्वती नदी हिमालयातून निघून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्यांतून वाहत अरब सागरात मिळत होती.

  2. प्रयागराज, माणा गाव, थार वाळवंट, हरियाणा-पंजाब येथे सरस्वती नदीचे अस्तित्व आजही भूमिगत स्वरूपात आढळते.

  3. ISRO आणि भूगर्भशास्त्र संशोधनातून सरस्वती नदीचा काही भाग आजही भूमिगत वाहत असल्याचे सिद्ध झाले आहे

