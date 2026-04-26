Simhastha 2028 साठी ओंकारेश्वर सज्ज! ६ कोटी भाविकांच्या स्वागताची तयारी; पार्किंगमध्ये ईव्ही चार्जिंग पॉइंट् तर घाटांवर विशेष व्यवस्था!

२०२८ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने आत्तापासूनच कंबर कसली आहे. इंदूरजवळील ओंकारेश्वर येथे या काळात तब्बल ६ कोटींहून अधिक भाविक येण्याचा अंदाज असून, त्यांच्या सुविधेसाठी प्रशासन एक 'हायटेक कॉरिडॉर' आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करत आहे.आज २६ एप्रिल २०२६ रोजी नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय दुबे यांनी ओंकारेश्वरमधील विकासकामांचा आढावा घेतला. या बैठकीत सिंहस्थ २०२८ साठी 'क्राऊड मॅनेजमेंट' (गर्दी व्यवस्थापन) आणि भाविकांच्या सोयींना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..हायटेक आणि पर्यावरणपूरक सुविधाभाविकांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी प्रशासनाने काही विशेष योजना आखल्या आहेत:स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट: पार्किंग क्षेत्रांमध्ये ईव्ही चार्जिंग पॉइंट्स, भाविकांसाठी ई-कार्ट (E-cart), बॅटरीवर चालणाऱ्या सायकल आणि गरजूंसाठी व्हीलचेअरची व्यवस्था केली जाईल.गर्दी व्यवस्थापन: भाविकांची प्रचंड संख्या लक्षात घेऊन मोठ्या प्रमाणात 'होल्डिंग एरिया' विकसित केले जातील. तसेच सामान्य नागरिक आणि अतिविशिष्ट व्यक्तींसाठी (VIP) स्वतंत्र कॉरिडॉर असतील.आणीबाणी मार्ग: वैद्यकीय मदतीसाठी एक स्वतंत्र 'इमर्जन्सी मेडिकल रूट' तयार केला जाईल, जेणेकरून गर्दीतही रुग्णवाहिका वेगाने जाऊ शकेल..पायाभूत सुविधांचा विस्तारखंडवा जिल्हाधिकारी ऋषभ गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिंहस्थासाठी शहराच्या रचनेत मोठे बदल केले जात आहेत:बायपास रस्ते: मोरटक्का रेल्वे स्टेशन, कोठी ते ओंकारेश्वर 'लेफ्ट बायपास' आणि ओंकारेश्वर ते कोठी 'राइट बायपास' रस्त्यांचे काम वेगाने सुरू आहे.घाटांचे सुशोभीकरण: नर्मदा नदीच्या घाटांजवळ भाविकांना स्नानासाठी विशेष 'कुंड' निर्माण केले जातील आणि ठिकठिकाणी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय असेल.सुरक्षा दल: गृह विभागाच्या जवानांना मंदिर, घाट आणि पार्किंग यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांसाठी 'स्पॉट ट्रेनिंग' दिले जाईल, जेणेकरून ते परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतील..मास्टर प्लॅन आणि नियोजनकुबेर भंडारी आणि ट्रेंचिंग ग्राउंड येथे पार्किंग सुविधांसाठी वनविभागाची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या बैठकीत पर्यटन विकास निगम, आरोग्य, वन, सार्वजनिक बांधकाम आणि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.सिंहस्थ २०२८ च्या निमित्ताने ओंकारेश्वरचे स्वरूप पूर्णपणे पालटणार असून, हे स्थान केवळ धार्मिकच नाही तर एक आधुनिक पर्यटन केंद्र म्हणूनही नावारूपाला येईल.