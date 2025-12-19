Mini Switzerland of UP: उत्तर प्रदेशचं 'मिनी स्वित्झर्लंड', माजी पंतप्रधानांनी कौतुकाने दिले होते नाव, स्वस्त आणि मस्त सहल

जर तुम्हाला डोंगरदऱ्या, नद्या आणि धबधब्यांच्या सान्निध्यात वेळ घालवायला आवडत असेल, तर उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र जिल्हा तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. येथील नैसर्गिक सौंदर्य आणि ऐतिहासिक वारसा पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतो..सोनभद्रमधील प्रमुख आकर्षणे (पर्यटन स्थळे)विजयगड किल्ला (Vijaygarh Fort): ५ व्या शतकात बांधलेला हा किल्ला कैमूरच्या डोंगररांगांमध्ये वसलेला आहे. अतिशय उंचीवर असलेल्या या किल्ल्यात ४ तलाव आहेत, ज्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात वर्षभर पाणी असते..मुक्खा फॉल (Mukkha Fall): हा एक अतिशय सुंदर धबधबा असून उन्हाळ्यात आणि पावसाळ्यात येथे हजारो पर्यटक गर्दी करतात..रिहंद धरण (Rihand Dam): येथील अफाट पाणी आणि आजूबाजूचा परिसर पाहून मन प्रसन्न होते..इतर ऐतिहासिक स्थळे: अघोरी किल्ला, खोडवा डोंगर, वीर लोरिक दगड, घोरावळचे शिवद्वार मंदिर आणि गोठानी येथील अगोरी मंदिर ही ठिकाणेही पाहण्यासारखी आहेत..सोनभद्रला कसे जायचे? (प्रवास मार्ग)सोनभद्र दिल्लीपासून सुमारे ९०० किलोमीटर अंतरावर आहे. तिथे पोहोचण्यासाठी खालील पर्याय उपलब्ध आहेत. जर तुम्हाला विमानाने जायचे असेल, तर सर्वात जवळचे विमानतळ वाराणसी येथे आहे. वाराणसीला पोहोचल्यानंतर तिथून टॅक्सी किंवा बसने तुम्ही सोनभद्रला जाऊ शकता. दिल्लीहून थेट ट्रेन किंवा बसनेही सोनभद्र गाठता येते..वाराणसी/प्रयागराजवरून जर तुम्ही येत असाल, तर वाराणसी-शक्तिनगर राज्य महामार्गावरून परासपानी आणि गुरमुरापर्यंत पोहोचा. तिथून मुख्य रस्त्यापासून १३ किमी आत टॅक्सीने या पर्यटन स्थळांकडे जाता येते..Malaysia Travel Guide : मलेशियातील 'या' ठिकाणी येईल कोकणची आठवण!.खर्च आणि राहण्याची सोय (Budget Details)सोनभद्र हे पर्यटनासाठी अतिशय स्वस्त शहर मानले जाते. कमी खर्चात तुम्ही या सहलीचा आनंद घेऊ शकता. येथे राहण्यासाठी १५०० रुपयांपर्यंत चांगले हॉटेल्स उपलब्ध होतात. केवळ ३०० रुपयांत तुम्ही दिवसभराचे चांगले जेवण करू शकता. निसर्गाच्या सान्निध्यात राहून स्वस्त आणि सुंदर सहलीसाठी हे उत्तम ठिकाण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.