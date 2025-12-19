टूरिझम

Mini Switzerland of UP: उत्तर प्रदेशचं 'मिनी स्वित्झर्लंड', माजी पंतप्रधानांनी कौतुकाने दिले होते नाव, स्वस्त आणि मस्त सहल

Budget Travel India: उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र जिल्हा म्हणजे निसर्ग, इतिहास आणि साहस यांचा अद्भुत संगम. ‘मिनी स्वित्झर्लंड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या ठिकाणी कमी खर्चात मस्त सहलीचा अनुभव घेता येतो.
सकाळ वृत्तसेवा
जर तुम्हाला डोंगरदऱ्या, नद्या आणि धबधब्यांच्या सान्निध्यात वेळ घालवायला आवडत असेल, तर उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र जिल्हा तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. येथील नैसर्गिक सौंदर्य आणि ऐतिहासिक वारसा पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतो.

