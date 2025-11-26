ST Helpline Launch for School Students

School Students: आनंदाची बातमी! शालेय विद्यार्थ्यांच्या अडचणी टाळण्यासाठी एसटी हेल्पलाइन लवकरच सुरू; परिवहन मंत्रींची घोषणा

ST Helpline Launch for School Students: परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवासात अडचणी टाळण्यासाठी एसटीची नवीन हेल्पलाइन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
ST Service Update: शाळा तसेच महाविद्यालयातील विद्यार्थी - विद्यार्थिनींना घरातून शाळेला जाताना अथवा शाळेतून घरी येताना एसटी प्रवासात काही अडचण आल्यास अथवा एसटी बसेस वेळेवर न आल्यास, अचानक रद्द करण्यात आल्यास त्यांना योग्य ती मदत मिळावी, यासाठी एसटी महामंडळाची 1800 221 251 या क्रमांकाची हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

