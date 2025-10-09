Madhya Pradesh Tourism : मनशांतीसाठी इथे-तिथे भटकू नका थेट मध्य प्रदेशात जा! ही सुंदर मंदिरे नक्कीच तूमच्या बिथरलेल्या मनाला शांत करतील

Madhya Pradesh Tourism Places : आजकाल लोकांकडे सर्वकाही आहे मात्र मन शांती नाही. सतत कोणती काळजी, टेन्शन लागून राहीलेले असते. आपल्या मनाला लागलेली एखादी गोष्ट आपण पोखरून सतत विचार करत बसलेलो असतो. पण सतत विचार करत राहणं हे तूम्हाला आजारांच्या आणि मृत्यूच्या जवळ नेणारंही ठरू शकतं. लोक रात्री झोप शांत यावी म्हणून औषधं घेतात पण नैसर्गिकरित्या शांत झोप येण्यासाठी मनशांती मिळवणं गरजेचं आहे. तूम्हाला सकारात्मक उर्जा मंदिरांमध्ये नक्की मिळेल. जर तूम्ही या दिवाळीत प्लॅन करून मध्य प्रदेशातील काही मंदिरांना भेट दिली तर नक्कीच फायदा होईल. .मध्य प्रदेशला सांस्कृतिक वारसास्थळांचा खजिना आहे. इथे असलेला पौराणिक वारसा, मंदिरांचा इतिहास सगळंच थक्क करणारं आहे. तूम्हीही नक्कीच कुटुंबासोबत मध्य प्रदेशातली या मंदिरांना नक्की भेट द्या. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन भगवान महादेवांना अर्पण केलेले, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हे उज्जैन शहरात असून ते १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. शांतता आणि समाधान देणारे वातावरण असलेले हे मंदिर अनेक तीर्थयात्रेकरूंना आकर्षित करते. हे मंदिर मध्य प्रदेशमधील एक उत्कृष्ट धार्मिक स्थळ मानले जाते. महाशिवरात्रीच्या दिवशी, येथे एक भव्य सोहळा पार पडतो आणि मंदिर संपूर्ण रात्री खुले असते. हे मंदिर दररोज सकाळी ४ वाजता ते रात्री ११ वाजेपर्यंत दर्शनासाठी खुले असते. .सास बहू मंदिर, ग्वालियर भगवान विष्णूंना समर्पित असलेले हे मंदिर ग्वालियरमध्ये स्थित आहे. विष्णूंना "सहस्त्रबाहु" असेही म्हणतात, म्हणून मूळ मंदिराचे नाव "सहस्त्रबाहु मंदिर" होते, पण कालांतराने चुकीच्या उच्चारांमुळे ते "सास बहू मंदिर" म्हणून ओळखले जाऊ लागले. या मंदिरामध्ये केलेली सुंदर कोरीव काम त्या काळच्या कलाकारांच्या कौशल्याचे दर्शन घडवते. हे मंदिर ग्वालियर किल्ल्याच्या जवळ आहे आणि हवामान आनंददायक असताना किल्ल्यापासून मंदिरापर्यंत पायी जाणे पर्यटकांना आवडते. मंदिर दररोज सकाळी ८ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत दर्शनासाठी खुले असते. .कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो खजुराहोच्या मंदिर समूहांमध्ये हे मंदिर सर्वात भव्य मानले जाते. ई.स. १०५० मध्ये बांधले गेलेले हे मंदिर भगवान शिवाला समर्पित आहे. या मंदिरात सुमारे ९०० हून अधिक कोरीव बलुआ पत्थराच्या मूर्ती आहेत. मंदिराच्या गर्भगृहात शिवलिंग आहे आणि हे मंदिर मध्ययुगीन स्थापत्यशास्त्राचे उत्तम उदाहरण आहे. हे मंदिर पूर्वाभिमुख आहे आणि चंदेल वंशाचे राजे धंदादेव यांनी याची निर्मिती केली होती. मंदिर सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत खुले असते. .अन्नपूर्णा मंदिर, इंदौर अन्नाची देवी अन्नपूर्णा यांना समर्पित हे मंदिर इंदौरमधील एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ आहे. मंदिराची रचना भव्य असून त्यामध्ये सुंदर कोरीव काम आणि शिल्पकलेचे दर्शन घडते. येथे शिव, हनुमान आणि कालभैरव यांना समर्पित स्वतंत्र मंदिरेही आहेत. हे मंदिर अनेक भक्तांना आकर्षित करते आणि इंदौरच्या प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांपैकी एक मानले जाते. मंदिर दररोज सकाळी ५ ते दुपारी १२ आणि दुपारी २ ते रात्री १० या वेळेत खुले असते. .चतुर्भुज मंदिर, ओरछा भगवान विष्णूंना समर्पित असलेले हे मंदिर ओरछामध्ये स्थित आहे. राजा मधुकर यांनी ई.स. १५५८ ते १५७३ या कालावधीत या मंदिराचे बांधकाम केले. "चतुर्भुज" म्हणजे "चार भुजांचा" आणि या मंदिरात विष्णूच्या रामावताराचा संदर्भ आहे. मंदिराच्या भिंतींवर धार्मिक चिन्हे आणि सुंदर नक्षीकाम केलेले आहे. या मंदिराला जातकरी मंदिर असेही म्हणतात आणि याच्या गुंतागुंतीच्या वास्तुकलेसाठी हे प्रसिद्ध आहे. .भारत मिलाप मंदिर, चित्रकूटचित्रकूटमधील सर्वात रोचक मंदिरांपैकी एक म्हणजे भारत मिलाप मंदिर. हे कामदगिरी पर्वताच्या परिक्रमेच्या मार्गावर स्थित आहे. असे मानले जाते की येथे रामायणाच्या काळात, वनवासादरम्यान भगवान राम यांची त्याच्या भावांशी भेट झाली होती. भरत आपल्या सैन्यासह आणि शाही परिवारासह येथे आले होते. मंदिरात भगवान राम आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या पायाचे ठसे आजही पाहायला मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.