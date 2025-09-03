Jungle Safari September: वाघ, हत्ती आणि हिरव्यागार जंगलांचा अनुभव घ्यायचंय? मग सप्टेंबरमध्ये 'या' ठिकाणांना नक्की भेट द्या!

थोडक्यात:सप्टेंबरमध्ये जंगल सफारीसाठी भारतातील कान्हा, पेरियार, गिर, रणथांबोर आणि जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क भेट देणे उत्तम.या ठिकाणी मुलांना वाघ, हत्ती, सिंह, बाराशिंगा, आणि विविध पक्ष्यांसह समृद्ध वन्यजीवनाचा अनुभव मिळतो.पावसाळ्यानंतरचा सप्टेंबर महिना सफारीसाठी अनुकूल हवामान आणि निसर्गाची हिरवळ अनुभवण्यासाठी सर्वोत्तम काळ आहे..Best National Parks for Jungle Safari in September: सप्टेंबर महिना म्हणजे सफरींचा उत्तम काळ...पावसाचा जोर थोडा ओसरतो, झाडं-झुडपं हिरवळीने बहरलेली असतात आणि हवामानही फिरण्यासाठी एकदम योग्य असतं. जर तुम्ही मुलांसोबत काहीतरी शैक्षणिक आणि मजेदार करण्याचा विचार करत असाल, तर जंगल सफारी हा एक जबरदस्त पर्याय ठरू शकतो..या सफरीत मुलांना केवळ वाघ, हत्ती, गेंडा यांसारखे प्राणीच नव्हे, तर निसर्ग, झाडांची विविधता, पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि समृद्ध वन्यजीवन अनुभवायला मिळतं जे त्यांच्या पुस्तकात वाचण्यापेक्षा प्रत्यक्ष पाहणं कितीतरी प्रभावी ठरतं..NEET UG 2025 Counseling: नीट यूजी 2025 दुसऱ्या फेरीची काउंसलिंग सुरू होणार; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.कान्हा नॅशनल पार्क (मध्य प्रदेश)जंगल बुकचं प्रत्यक्ष दर्शन घ्यायचं असेल तर कान्हा नॅशनल पार्क सर्वोत्तम आहे. मुलांना इथे बाराशिंगा, बिबट्या, वाघ, ससा, आणि अनेक पक्षी पाहायला मिळतात. जंगलात जीप सफारी करताना मुलांमध्ये उत्सुकता आणि आनंद ओसंडून वाहतो..पेरियार वाइल्डलाइफ सॅन्क्च्युरी (केरळ)पश्चिम घाटात वसलेली ही सॅन्क्च्युरी पेरियार तलावाभोवती आहे. नावेतून सफारी करताना मुलांना हत्तींचे कळप, सांबर, आणि वेगवेगळे पक्षी दिसतात त्यांच्या कुतूहलाला पंख मिळतात.गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात)जगात एकमेव अशी जागा जिथे एशियन सिंह नैसर्गिकरित्या आढळतात. पावसाळ्यानंतर येणारी हिरवळ आणि मोकळ्या जागा सिंहांसह इतर प्राणी पाहण्यासाठी उत्तम ठिकाण बनतात..Top Government Jobs September: सप्टेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सरकारी भरती; आजच करा अर्ज, पहा टॉप १० सरकारी नोकऱ्यांची संपूर्ण यादी.रणथांबोर नॅशनल पार्क (राजस्थान)सिंहापेक्षा वाघ जास्त आवडतात का? तर रणथांबोर हे तुमच्यासाठी बेस्ट ठिकाण आहे. पुरातन किल्ला, तलावं आणि बिबट्या-मगरमच्छांसह अनेक प्राणी इथे पाहायला मिळतात.जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क (उत्तराखंड)भारताचे पहिले नॅशनल पार्क आहे. येथे ढिकाला, बिजरानी यांसारख्या विविध झोनमध्ये वेगवेगळे अनुभव मिळतात. पावसाळ्यानंतर इथली निसर्गसंपदा अधिक खुलते..FAQs1. सप्टेंबरमध्ये जंगल सफारीसाठी कोणती ठिकाणे सर्वोत्तम आहेत? (Which places are best for jungle safari in September?)कान्हा, पेरियार, गिर, रणथांबोर आणि जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क ही सप्टेंबरमध्ये सफारीसाठी उत्कृष्ट ठिकाणे आहेत.2. जंगल सफारीत मुलांना काय अनुभव मिळू शकतो? (What experiences can children get from jungle safari?)मुलांना वाघ, हत्ती, सिंह, पक्षी, झाडं आणि नैसर्गिक वातावरणाचा थेट अनुभव मिळतो, जो शैक्षणिक आणि मनोरंजक असतो.3. सप्टेंबर महिना जंगल सफारीसाठी का चांगला आहे? (Why is September a good month for jungle safari?)पावसाचा जोर कमी होतो, हवामान थंडसर असते आणि निसर्ग हिरवळेने नटलेला असतो, त्यामुळे सफारीसाठी योग्य काळ असतो.4. रणथांबोर नॅशनल पार्कमध्ये कोणते प्राणी पाहायला मिळतात? (Which animals can be seen in Ranthambore National Park?)रणथांबोरमध्ये मुख्यतः वाघ, मगरमच्छ, बिबट्या आणि विविध पक्षी पाहायला मिळतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.