October 2025 long weekend: ऑक्टोबरमध्ये लाँग विकेंडला जायचा प्लॅन आहे? मग 'या' 10 ठिकाणांना अजिबात मिस करू नका

ऑक्टोबरमध्ये शरद ऋतूतील रंगांचा अनुभव घेण्यासाठी भारतातील 10 आकर्षक ठिकाणे भेट देण्यासारखी आहेत. ऑक्टोबरमध्ये लाँग विकेंड येत आहे. तसेच दिवाळीच्या सुट्ट्यामध्ये फिरण्याचा विचार करत असाल तर हे ठिकाण उत्तम ठिकाणे आहे..ऑक्टोबर महिना हा शरद ऋतूतील चमकदार रंगांचा अनुभव घेण्यासाठी सर्वोत्तम महिना आहे. हिरवी झाडे,मावळता सूर्य, निळेशार आकाश आणि यामुळे पर्यटक आणि फोटोग्राफी करण्याचा आनंद घेऊ शकता. भारतातील पुढील ठिकाणे निसर्गरम्य असून तुमचा वीकेंड अविस्मरणीय बनवतील..उत्तराखंड उन्हाळ्यातील फुलांचे भूमी म्हणून त्याची ख्याती असूनही, ऑक्टोबरमध्ये, व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स अधिक आनंद देते. ज्यामध्ये शरद ऋतूतील रंग उर्वरित हिरवळीत मिसळतात. पर्वतीय लँडस्केप आणि ताजी पर्वतीय हवा हे निसर्ग फेरफटका मारण्यासाठी आणि फोटो काढण्यासाठी एक चांगले ठिकाण बनते.कर्नाटकऑक्टोबरमध्ये कूर्गमधील कॉफीचे मळे आणि डोंगराळ परिसर पिवळ्या आणि सोनेरी रंगात बदलतो. धुसर सकाळ आणि रंगीबेरंगी पानांमुळे संपूर्ण परिसर निवांत होतो आणि विविध गावांमध्ये फेरफटका मारून आणि पर्यटनाचा आनंद घेता येतो.सिक्कीमसिक्कीमच्या दरी आणि पर्वतीय पायवाटेवर, गंगटोक आणि पेलिंगच्या भागात, शरद ऋतूतील रंग दिसतात. रोडोडेंड्रॉन जंगल, टेकड्या आणि दूरवरच्या हिमालयीन टेकड्यांचा एक सुंदर विरोधाभास आहे, जो शांतता आणि सौंदर्याच्या शोधात असलेल्या प्रवाशांना एक उत्तम विरोधाभास प्रदान करतो..शिमलाशिमला येथील रस्ते आणि जंगले शरद ऋतूतील लाल आणि नारंगी रंगाची अनुभूती देतात. आल्हाददायक हवामान ऑक्टोबर महिना हा प्रेक्षणीय स्थळे पाहण्यासाठी, टेकड्यांमध्ये फिरण्यासाठी आणि रंगीबेरंगी पानांच्या मध्यभागी असलेल्या सुंदर वसाहती इमारतींचे कौतुक करण्यासाठी खूप चांगला आहे. तसेच तुम्ही फोटोग्राफीचा आनंद लूटू शकता. उत्तराखंडऔलीच्या शंकूच्या आकाराच्या जंगलांना आणि अल्पाइन उतारांना शरद ऋतूतील एक आकर्षक रंग आहे, जो ते साहस आणि निसर्गाचे आदर्श मिश्रण बनवतो. हिवाळ्यात बर्फ पडण्यापूर्वी, ट्रेकर्स आणि फोटोग्राफर निरभ्र आकाश, रंगीबेरंगी लँडस्केप आणि शांत वातावरणाचा आनंद घेऊ शकतात.दार्जिलिंगदार्जिलिंगच्या चहाच्या बागा आणि शहराभोवतीच्या टेकड्या शरद ऋतूतील एका फोटोत रूपांतरित होतात. निसर्गरम्य टॉय ट्रेनचा प्रवास आणि पर्वतांचे दृश्ये सोनेरी जंगले आणि दूरवरच्या पर्वतांचे विहंगम दृश्य सादर करतात, जे निसर्ग प्रेमी आणि प्रवाशांना आकर्षित करतात.नैनितालनैनिताल तलावाच्या काठावरील नयनरम्य सौंदर्याला ऑक्टोबरमध्ये लाल आणि सोनेरी रंग बदलणाऱ्या तलावाच्या काठावरील जंगलांनी निसर्गरम्य बनवते. सुंदर हवामान, तलावातील बोटिंग आणि टेकडीवर चालणे, यामुळे आरामदायी आणि शरद ऋतूतील साहसाचे मिश्रण होते..स्पिती व्हॅलीस्पिती व्हॅलीच्या पठारांवर आणि दऱ्यांवर पर्वतीय लँडस्केप आणि मर्यादित संख्येने वनस्पती शरद ऋतूतील सोनेरी रंग वाढवतात. ऑक्टोबरमध्ये निरभ्र आकाश आणि ट्रेकिंग, फोटो काढणे आणि गर्दीच्या पर्यटन स्थळांमधून शांत वेळ घालवण्यासाठी उत्तम हवामान असते.मुन्नारऑक्टोबरमध्ये फिरण्याचा विचार करत असाल तर मुन्नार उत्तम ठिकाण आहे. तुम्ही येथे चहाचे मळे आणि टेकड्या सोनेरी पाहू शकता. हिरवळ आणि शरद ऋतूतील सुरुवातीचे रंग एकत्रितपणे पर्यटकांना केरळच्या पश्चिम घाटांमध्ये एक सुंदर आणि आरामदायक अनुभव देतात.हिमाचल प्रदेशखज्जियारला अनेकदा भारताचे मिनी स्वित्झर्लंड म्हणून संबोधले जाते. शहराभोवतीची कुरणं आणि पाइनची जंगले शरद ऋतूच्या रंगांनी उजळून जातात. चमकदार आकाश आणि उबदार हवामान असलेला शरद ऋतू चालणे, घोडेस्वारी करणे आणि फोटोग्राफीसाठी परफेक्ट आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.