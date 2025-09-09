Shakti Peethas in India: देवीच्या अदृश्य कृपेचा अनुभव घ्यायचा आहे? या ५ शक्तिपीठांना नक्की भेट द्या

थोडक्यात:भारतात देवी सतीच्या शरीराचे भाग जिथे पडले, अशा ५१ पवित्र स्थळांना शक्तिपीठ म्हणतात.काही शक्तिपीठे प्रसिद्ध नसली तरी त्याठिकाणी देवीच्या शक्तीचा अनुभव अतिशय गाढ आणि प्रभावी असतो.बिहार, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशातील ५ कमी परिचित पण अत्यंत शक्तिशाली शक्तिपीठांना जीवनात एकदा तरी भेट द्यावी..Shakti Peethas Tourism: हिंदू धर्मात शक्तिपीठ हे देवीच्या उपासनेसाठी पवित्र स्थळ मानले जातात. असे मानले जाते की जेव्हा देवी सतीने दक्ष यज्ञात आत्मबलिदान दिले, तेव्हा भगवान शिव तिचा मृतदेह घेऊन तांडव करीत होते. त्यांना शांत करण्यासाठी भगवान विष्णूंनी सुदर्शन चक्राने सतीचा मृतदेह ५१ भागांमध्ये विभागला..जिथे-जिथे तिचे शरीराचे भाग पडले, तेथे-तेथे शक्तिपीठ निर्माण झाले. आजही या स्थळी देवी सतीची ऊर्जा आणि भक्तांना अनुभव येतो. या ५१ शक्तिपीठांपैकी काही कमी प्रसिद्ध आहेत, पण त्यांचे महत्त्व आणि शक्ती इतरांइतकीच प्रभावी आहे. चला, अशाच ५ शक्तिशाली पण कमी परिचित शक्तिपीठांची माहिती घेऊया.LinkedIn New Feature: नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता लिंक्डइनची विश्वासार्हता वाढवणारी नवीन योजना सुरु; जाणून घ्या काय आहेत याचे वैशिष्ट्ये.१. चंडिका स्थान, बिहारहे मंदिर बिहारमध्ये स्थित आहे आणि असे मानले जाते की येथे देवी सतीचे डावे डोळे पडले होते. भक्तांचा विश्वास आहे की येथे काजळ किंवा केशरयुक्त दूध अर्पण केल्यास डोळ्यांचे विकार आणि मोतीबिंदूसारखे आजार बरे होतात. नवरात्रीमध्ये विशेषतः अष्टमीच्या दिवशी येथे भक्त अत्यंत श्रद्धेने पूजा करतात.२. नारतियांगची माता जयंती, मेघालयहे मंदिर मेघालयच्या धुक्याने भरलेल्या डोंगरांमध्ये स्थित आहे. येथे देवी सतीची डावी मांडी पडली होती, म्हणून याला 'माता जयंती शक्तिपीठ' असे म्हणतात. या मंदिराचा पुनर्बांधणी १९व्या शतकात करण्यात आला होता. येथे असलेली अष्टधातूची मूर्ती आजही आपली पौराणिक ऊर्जा प्रकट करते..३. श्रृंखला देवी मंदिर, पश्चिम बंगालहे मंदिर पश्चिम बंगालमधील हुगळीजवळ पांडुआ येथे आहे. असे मानले जाते की येथे देवीचे उदर (पोट) पडले होते. येथे सध्या कोणतेही भव्य मंदिर नाही, पण एक मध्ययुगीन मिनार उभा आहे. फेब्रुवारी महिन्यात येथे एक महिना चालणारा उत्सव (मेला) भरतो, जिथे हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही एकत्र येऊन पूजा करतात. त्यामुळे हा उत्सव एकतेचे प्रतीक मानला जातो.४. विशालाक्षी मंदिर, वाराणसीहे मंदिर गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर, काशी विश्वनाथ मंदिराजवळ स्थित आहे. मानले जाते की येथे देवी सतीच्या कानातील कुंडल किंवा तिच्या तीन डोळ्यांपैकी एक डोळा पडला होता. देवीची मोठी डोळ्यांची मूर्ती असल्यामुळे त्यांना 'विशालाक्षी' असे म्हणतात. येथे भक्त विवाह, संतानप्राप्ती किंवा दुर्भाग्य निवारणासाठी प्रार्थना करतात..Sarkari Naukri 2025: नोकरी हवी आहे? आत्ताच अर्ज करा, या आठवड्यात संपत आहेत 7 मोठ्या भरत्यांच्या अंतिम तारखा!.५. श्रीशैलम शक्तिपीठ, आंध्र प्रदेशहे शक्तिपीठ 'भ्रामराम्बा शक्तिपीठ' म्हणून ओळखले जाते आणि १८ महाशक्तिपीठांपैकी एक आहे. हे मंदिर खास आहे कारण येथे शक्तिपीठ आणि ज्योतिर्लिंग दोन्ही एकत्र आहेत. आंध्र प्रदेशातील कृष्णा नदीच्या किनारी नल्लामला डोंगरात हे मंदिर आहे. येथे देवीचा कंठ किंवा वरचा ओठ पडला होता..FAQsप्रश्न १: शक्तिपीठ म्हणजे काय? (What is a Shakti Peeth?)शक्तिपीठ म्हणजे ते पवित्र स्थळ जिथे देवी सतीचे शरीराचे अवयव, दागिने किंवा वस्त्र पृथ्वीवर पडले होते आणि जिथे तिच्या शक्तीची उपासना केली जाते.प्रश्न २: भारतात एकूण किती शक्तिपीठ आहेत? (How many Shakti Peethas are there in India?)भारतात आणि त्याच्या आसपासच्या देशांमध्ये मिळून एकूण ५१ शक्तिपीठ आहेत, पण काही मान्यतानुसार ही संख्या १०८ पर्यंतही जाते.प्रश्न ३: शक्तिपीठांमध्ये प्रसिद्ध नसलेली पण प्रभावी ठिकाणं कोणती आहेत? (Which are the lesser-known but powerful Shakti Peethas?)चंडिका स्थान (बिहार), माता जयंती (मेघालय), श्रींखला देवी (पश्चिम बंगाल), विशालाक्षी (वाराणसी), आणि भ्रामराम्बा शक्तिपीठ (आंध्र प्रदेश) ही कमी प्रसिद्ध पण अत्यंत प्रभावी शक्तिपीठं आहेत.प्रश्न ४: शक्तिपीठांना भेट देण्याचा आध्यात्मिक लाभ काय आहे? (What is the spiritual benefit of visiting a Shakti Peeth?)शक्तिपीठांना भेट दिल्याने भक्तांना देवीची कृपा, मानसिक शांती, आरोग्य लाभ आणि अनेक जीवनातील अडचणींवर मात करण्याची ऊर्जा प्राप्त होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.