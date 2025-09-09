टूरिझम

Shakti Peethas in India: देवीच्या अदृश्य कृपेचा अनुभव घ्यायचा आहे? या ५ शक्तिपीठांना नक्की भेट द्या

Top 5 Must-Visit Shakti Peethas for Divine Experience: भारतामध्ये देवीचे ५१ शक्तिपीठ आहेत. आज आपण अशा ५ शक्तिपीठांबद्दल जाणून घेणार आहोत, जे फारसे प्रसिद्ध नसले तरीही तिथे देवीची अपार शक्ती आणि आध्यात्मिक अनुभव मिळतो
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. भारतात देवी सतीच्या शरीराचे भाग जिथे पडले, अशा ५१ पवित्र स्थळांना शक्तिपीठ म्हणतात.

  2. काही शक्तिपीठे प्रसिद्ध नसली तरी त्याठिकाणी देवीच्या शक्तीचा अनुभव अतिशय गाढ आणि प्रभावी असतो.

  3. बिहार, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशातील ५ कमी परिचित पण अत्यंत शक्तिशाली शक्तिपीठांना जीवनात एकदा तरी भेट द्यावी.

