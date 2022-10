Travel : फक्त पाच अमावस्येला या मंदिरात गेल्याने तुम्ही जगातले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होऊ शकतात

हेही वाचा: Travelling : फिरायला जा आणि निरोगी राहा

आजच्या जगात पैसा खूप महत्त्वाचा आहे आणि आपल्यावर देवांनी प्रसन्न व्हावं यासाठी आपण अनेक उपाय करतो. तसाच एक उपाय म्हणजे फक्त ५ अमवस्यांना कुबेराच्या मंदिरात जाणे. भगवान कुबेर हे संपत्तीचे स्वामी आहेत. लोकं लक्ष्मी देवी बरोबर त्यांचेही पूजन करतात.

या कुबेर देवाचे भारतात निवडक मंदिर आहेत अशा एका मंदिराची आख्यायिका अशी सांगितली जाते की इथे सलग पाच अमावस्येला जाऊन दर्शन घेतल्याने तुम्हाला कधीही पैशाची कमतरता भासत नाही.

गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्याच्या बॉर्डर वर असलेल्या वडोदरा जिल्ह्यात पोइचा इथे नीलकंठ धाम मध्ये हे मंदिर आहे. इथे जाण्यासाठी तुम्हाला पोईचा पर्यंत गाडीने येऊन पुढे पोईचा पासून बोट घ्यावी लागते किंवा पोईचा - चानोद रस्त्यावरून देखील तुम्ही जाऊ शकतात.अनेक भाविक अमावस्येला इथे येऊन आपली इच्छा मागत असतात.