Anand Mahindra : 40 वळणे अन् दाट धुके! प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रांनाही पडली 'या' सुंदर ठिकाणाची भुरळ! 30 वर्षांपूर्वीच्या मुन्नारची सफर घडवणारं ठिकाण कोणतं?

Best Hill Station in Tamil Nadu : सुट्ट्यांमध्ये भारतातील प्रसिद्ध हिल स्टेशनवर पर्यटकांची मोठी गर्दी आणि तासन्तास चालणारी वाहतूक कोंडी पाहायला मिळते. मनाली, मसुरी, शिमला किंवा मुन्नारसारख्या लोकप्रिय ठिकाणी शांततेपेक्षा गोंधळाचाच अधिक अनुभव येतो. .अशा परिस्थितीत, प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी एका अशा निसर्गरम्य स्थळाची शिफारस केली आहे, जे अजूनही गर्दीपासून दूर असून शांत आणि प्रसन्न वातावरणासाठी ओळखले जाते..निसर्गाच्या कुशीतलं शांत हिल स्टेशनजूनमध्ये बहुतेक पर्यटक उत्तर भारतातील थंड हवेच्या ठिकाणांकडे वळतात. मात्र, ज्यांना निसर्गाच्या सान्निध्यात निवांत वेळ घालवायचा आहे, त्यांच्यासाठी तामिळनाडूतील वाल्पराई (Valparai) हा उत्तम पर्याय असल्याचे आनंद महिंद्रा यांनी सांगितले आहे. दक्षिण भारतात अनेक जण उटी किंवा मुन्नारपर्यंतच आपला प्रवास मर्यादित ठेवतात. मात्र, वाल्पराई हे अजूनही मोठ्या प्रमाणावरील पर्यटनाच्या प्रभावापासून दूर राहिलेले एक शांत आणि सुंदर ठिकाण आहे..Monsoon Tourism India : पावसाळ्यानंतर भारताची 'ही' 8 ठिकाणं बनतात थेट स्वर्ग; निसर्गाची जादू पाहायची असेल तर आत्ताच प्लॅन करा!.‘३० वर्षांपूर्वीच्या मुन्नारची आठवण करून देणारं ठिकाण’आनंद महिंद्रा यांनी वाल्पराईची तुलना तीन दशकांपूर्वीच्या मुन्नारशी केली आहे. कोईम्बतूर जिल्ह्यात वसलेल्या या हिल स्टेशनमध्ये चहाचे विस्तीर्ण मळे, दाट जंगल, धुक्याने वेढलेली शिखरे आणि मनाला मोहून टाकणारे शांत वातावरण अनुभवायला मिळते. ज्यांना गर्दीपासून दूर राहून निसर्गाचा खरा आनंद घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठी वाल्पराई हा एक आदर्श पर्याय ठरू शकतो..४० हेअरपिन वळणांचा रोमांचक प्रवासपोल्लाची ते वाल्पराई हा प्रवास स्वतःमध्ये एक वेगळाच अनुभव देणारा आहे. या मार्गावर तब्बल ४० तीव्र हेअरपिन वळणे असून प्रत्येक वळणावर निसर्गाचे नवे रूप पाहायला मिळते. हिरव्यागार टेकड्या, धबधबे, धरणे आणि खोल दऱ्यांचे मनमोहक दृश्य प्रवाशांचे लक्ष वेधून घेतात. रोड ट्रिप आणि छायाचित्रणाची आवड असलेल्या पर्यटकांसाठी हा मार्ग एखाद्या स्वर्गापेक्षा कमी नाही. प्रत्येक वळणावर बदलणारे निसर्गसौंदर्य कॅमेऱ्यात टिपण्याचा मोह आवरणे कठीण होते..Honeymoon Destinations India : लग्नानंतर फिरायला जायचंय? 'ही' आहेत भारतातील 5 बेस्ट हनिमून डेस्टिनेशन्स; जोडीदार होईल खुश!.वन्यजीव प्रेमींसाठीही आकर्षणवाल्पराई हे केवळ निसर्गरम्य ठिकाण नाही, तर समृद्ध जैवविविधतेसाठीही प्रसिद्ध आहे. येथे हत्ती, लायन-टेल्ड मॅकॅक, तसेच ग्रेट हॉर्नबिलसारखे दुर्मिळ वन्यजीव आणि पक्षी पाहायला मिळतात. परिसरातील दाट जंगले आणि संरक्षित क्षेत्रांमुळे हे ठिकाण निसर्गप्रेमी आणि पक्षीनिरीक्षकांसाठी विशेष आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे..सोशल मीडियावर चर्चेचा विषयआनंद महिंद्रा यांनी वाल्पराईबाबत केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे. अनेकांनी या ठिकाणाच्या सौंदर्याचे कौतुक केले असून, काहींनी मात्र चिंता व्यक्त केली आहे की अशा प्रसिद्धीनंतर वाल्पराईमध्येही पर्यटकांची संख्या वाढून त्याची शांतता आणि नैसर्गिक वैशिष्ट्ये बाधित होऊ शकतात. गर्दी, वाहतूक कोंडी आणि गोंगाटापासून दूर राहून निसर्गाच्या सान्निध्यात काही निवांत क्षण घालवायचे असतील, तर तामिळनाडूतील वाल्पराई हे निश्चितच भेट देण्यासारखे ठिकाण ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.