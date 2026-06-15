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Anand Mahindra : 40 वळणे अन् दाट धुके! प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रांनाही पडली 'या' सुंदर ठिकाणाची भुरळ! 30 वर्षांपूर्वीच्या मुन्नारची सफर घडवणारं ठिकाण कोणतं?

Why Valparai Is the Perfect Summer Travel Destination : आनंद महिंद्रांनी सुचवलेले तामिळनाडूतील वाल्पराई हे शांत, गर्दीपासून दूर आणि निसर्गसौंदर्याने नटलेले हिल स्टेशन आहे. चहाचे मळे, वन्यजीव आणि रोमांचक प्रवासामुळे ते पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरत आहे.
Anand Mahindra recommended travel destination in India

Anand Mahindra recommended travel destination in India

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Best Hill Station in Tamil Nadu : सुट्ट्यांमध्ये भारतातील प्रसिद्ध हिल स्टेशनवर पर्यटकांची मोठी गर्दी आणि तासन्तास चालणारी वाहतूक कोंडी पाहायला मिळते. मनाली, मसुरी, शिमला किंवा मुन्नारसारख्या लोकप्रिय ठिकाणी शांततेपेक्षा गोंधळाचाच अधिक अनुभव येतो.

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