Indian Raiway Tickets: GNWL, RLWL, PQWL, TQWL! रेल्वे तिकिटावर दिसणारे हे कोड असतात तरी काय? जाणून घ्या त्यांचा अर्थ

HOW TO UNDERSTAND RAILWAY WAITING TICKET CONFIRMATION STATUS: रेल्वेचं तिकीट बुक केल्यानंतर कन्फर्म सीटऐवजी वेटिंग लिस्ट दिसली की प्रवासाचं नियोजन कोलमडण्याची भीती वाटते. अशा वेळी तिकिटावर लिहिलेलं GNWL, RLWL, PQWL किंवा TQWL यापैकी नेमकं काय आहे, हे समजून घेणं गरजेचं आहे. कारण या कोडवरून तिकीट कोणत्या वेटिंग लिस्टमध्ये आहे, याची माहिती मिळते. मग या प्रत्येक कोडचा अर्थ काय आणि तिकीट कन्फर्म होण्याचा अंदाज कसा घ्यायचा? जाणून घ्या..रेल्वे तिकिटावरील GNWL, RLWL, PQWL आणि TQWL म्हणजे काय?१. GNWL (General Waiting List)GNWL म्हणजे जनरल वेटिंग लिस्ट. ट्रेनच्या सुरुवातीच्या स्थानकावरून किंवा मार्गावरील प्रमुख स्थानकांवरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना हा वेटिंग प्रकार मिळू शकतो. इतर काही वेटिंग प्रकारांच्या तुलनेत या तिकिटाला कन्फर्म होण्याची अधिक शक्यता असू शकते. मात्र, हा नियम प्रत्येक ट्रेनला लागू होतोच असं नाही. उपलब्ध जागा, प्रवासाचा मार्ग आणि रद्द होणाऱ्या तिकिटांची संख्या यावर अंतिम स्थिती ठरते..२. RLWL (Remote Location Waiting List)RLWL म्हणजे रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट. ट्रेनच्या मार्गावरील काही ठरावीक मध्यवर्ती स्थानकांसाठी हा आरक्षणाचा प्रकार वापरला जातो. या कोट्यातील जागा उपलब्ध झाल्यास वेटिंग तिकीट कन्फर्म होऊ शकतं. मात्र, संबंधित स्थानकांसाठी उपलब्ध जागा मर्यादित असल्याने तिकीट कन्फर्म होण्याची शक्यता ट्रेन आणि मार्गानुसार बदलते.३. PQWL (Pooled Quota Waiting List)PQWL म्हणजे पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट. काही विशिष्ट स्थानकांदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी सामायिक आरक्षण कोटा असतो. या कोट्यात जागा उपलब्ध नसल्यास प्रवाशांना वेटिंग तिकीट मिळू शकतं. तिकीट कन्फर्म होणं संबंधित कोट्यातील उपलब्धता आणि रद्द झालेल्या आरक्षणांवर अवलंबून असतं..RAC Train Ticket: ट्रेन तिकीट बुक करताना दिसणारा RAC म्हणजे काय? या तिकिटावर सीट मिळते का? जाणून घ्या.४. TQWL (Tatkal Quota Waiting List)TQWL म्हणजे तत्काल कोट्यातील वेटिंग लिस्ट. तत्काल आरक्षण करताना कन्फर्म तिकीट उपलब्ध नसल्यास हा स्टेटस दिसू शकतो. या तिकिटाचं कन्फर्मेशन तत्काल कोट्यातील जागांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतं. त्यामुळे केवळ वेटिंग क्रमांक कमी आहे म्हणून तिकीट नक्की कन्फर्म होईल, असं गृहीत धरू नये..वेटिंग क्रमांकावरून तिकीट कन्फर्म होण्याचा अंदाज कसा घ्यायचा?समजा, तुमच्या तिकिटावर GNWL 5 असं नमूद केलं आहे. याचा अर्थ संबंधित जनरल वेटिंग लिस्टमध्ये तुमचा क्रमांक पाच आहे. त्याचप्रमाणे GNWL 45 असल्यास तुमच्या आधी अधिक प्रवासी प्रतीक्षेत आहेत.सामान्यतः वेटिंग क्रमांक कमी असणं अनुकूल ठरू शकतं. मात्र, फक्त क्रमांक पाहून तिकीट कन्फर्म होण्याची खात्री देता येत नाही. ट्रेनचा मार्ग, प्रवासाची तारीख, आरक्षणाचा कोटा, उपलब्ध बर्थ आणि इतर प्रवाशांकडून रद्द होणारी तिकिटं या सर्व गोष्टींचा त्यावर परिणाम होतो.त्यामुळे प्रवासाची तारीख जवळ येईपर्यंत तिकीटाचं स्टेटस तपासत राहणं योग्य ठरतं..वेटिंग तिकीट कन्फर्म न झाल्यास काय होतं?IRCTC वरून बुक केलेलं ई-तिकीट अंतिम आरक्षण चार्ट तयार झाल्यानंतरही पूर्णपणे वेटिंग लिस्टमध्ये राहिल्यास, लागू रेल्वे नियमांनुसार ते आपोआप रद्द होतं आणि नियमानुसार परतावा दिला जातो. अशा पूर्णपणे वेटिंग असलेल्या ई-तिकिटावर प्रवास करता येत नाही.तिकीट RAC (Reservation Against Cancellation) स्थितीत असल्यास प्रवास करता येतो; मात्र प्रत्येक प्रवाशाला स्वतंत्र पूर्ण बर्थ मिळेलच असं नाही.त्यामुळे रेल्वे तिकीट बुक करताना केवळ वेटिंग क्रमांक न पाहता त्यासोबत दिलेला कोडही समजून घ्या. यामुळे तिकिटाची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन प्रवासाचं नियोजन करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.