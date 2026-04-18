World Heritage Day 2026: मध्य प्रदेशच्या १८ वारसा स्थळांचा जागतिक डंका; जाणून घ्या या वर्षाची थीम आणि गौरवशाली इतिहास

मध्य प्रदेशाला केवळ भौगोलिकदृष्ट्याच 'भारताचे हृदय' मानले जात नाही, तर येथील संस्कृती आणि इतिहास जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहेत. १८ एप्रिल २०२६ रोजी साजरा होत असलेल्या 'जागतिक वारसा दिना'निमित्त (World Heritage Day), मध्य प्रदेश आपल्या १८ अनमोल वारसा स्थळांसह जागतिक नकाशावर झळकत आहे.वारसा ही केवळ वास्तू नसते, तर ती आपल्या पूर्वजांच्या कला, श्रद्धा आणि परंपरेचा जिवंत दस्तऐवज असते. या वारशाचे जतन करण्यासाठी जगभरात आजचा दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे..जागतिक वारसा दिन: इतिहास आणि उद्देशया दिवसाची सुरुवात १९८२ मध्ये 'इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन मॉन्यूमेंट्स अँड साईट्स' (ICOMOS) द्वारे करण्यात आली होती, ज्याला १९८३ मध्ये यूनेस्कोने (UNESCO) अधिकृत मान्यता दिली. हा दिवस साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश मानवी सभ्यतेच्या या सामायिक संपत्तीचे जतन करणे आणि त्याबद्दल जनजागृती करणे हा आहे. .२०२६ ची थीम: "संकटात वारशांचे संरक्षण"यावर्षीची थीम "संघर्ष आणि आपत्तींच्या संदर्भात जिवंत वारशासाठी आपत्कालीन प्रतिसाद" अशी आहे. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा हवामान बदलामुळे ऐतिहासिक स्थळांना पोहोचणारा धोका आणि त्यातून त्यांचे संरक्षण कसे करावे, यावर ही थीम प्रकाश टाकते..मध्य प्रदेश: जागतिक वारशाचे केंद्रमध्य प्रदेशातील ३ स्थळे आधीच यूनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट आहेत:खजुराहो स्मारक समूह: आपल्या अद्भुत शिल्पकलेसाठी प्रसिद्ध.सांचीचे बौद्ध स्तूप: बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे केंद्र.भीमबेटका शैलाश्रय: मानवी संस्कृतीच्या प्रारंभाचे गुहाचित्रे..१५ नवीन स्थळे यूनेस्कोच्या 'तात्पुरत्या यादीत' (Tentative List):मुख्य यादीत स्थान मिळवण्यासाठी मध्य प्रदेशातील आणखी १५ स्थळे आता सज्ज आहेत. यामध्ये ग्वाल्हेरचा किल्ला, मांडू, चंदेरी, ओरछा, भोजेश्वर मंदिर, जबलपूरचा भेडाघाट-लम्हेटाघाट आणि चंबळ खोऱ्यातील रॉक आर्ट अशा महत्त्वाच्या स्थळांचा समावेश आहे..विकासाचे नवीन व्हिजनमध्य प्रदेश पर्यटन मंडळाने (MPTB) वारसा जपण्यासोबतच पर्यटनातून रोजगाराचे साधनही निर्माण केले आहे:प्रसाद योजना: अमरकंटकच्या विकासासाठी ₹४९.९८ कोटींचा निधी.श्रीराम वन गमन पथ: ९ जिल्ह्यांतील २३ ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांना जोडणारा एक मोठा हेरिटेज सर्किट तयार केला जात आहे.स्वदेश दर्शन २.०: ग्वाल्हेर आणि चित्रकूट सारख्या शहरांमध्ये जागतिक दर्जाच्या पर्यटक सुविधा विकसित केल्या जात आहेत..आपली जबाबदारीशहरीकरण, प्रदूषण आणि पर्यटकांच्या निष्काळजीपणामुळे या प्राचीन वास्तूंना धोका निर्माण होत आहे. भिंतींवर नावे लिहिणे किंवा कचरा पसरवणे यांसारख्या कृत्यांमुळे आपल्या संस्कृतीचे नुकसान होते. वारसा जतन करणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून, ती प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे.