World Tourism Day: वारसा जपून, निसर्गाचा आदर राखून मिळावी पर्यटनाला गती

जागतिक पर्यटन दिनच्या निमित्ताने 'पर्यटन आणि शाश्वत परिवर्तन' या थीमखाली मराठवाड्यातील पर्यटनाला गती देण्यासाठी वारसा, संस्कृती आणि निसर्गाचा आदर राखून काम करण्याची गरज आहे. ऐतिहासिक स्थळे आणि नैसर्गिक सौंदर्याचा योग्य वापर करून रोजगारनिर्मिती आणि पर्यटनवृद्धी साधता येईल..World Tourism Day 2025 sustainable tourism and heritage preservation: यंदा 'पर्यटन आणि शाश्वत परिवर्तन' अशी जागतिक पर्यटन दिनाची थीम असून येणाऱ्या पिढ्यांसाठी पर्यटनाचे सकारात्मक बदल स्वीकारून काम होणार आहे. मराठवाडा पर्यटनाच्या संदर्भात भविष्यात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. या भागाला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाची समृद्ध परंपरा लाभलेली असली तरी त्याचा योग्य वापर आणि प्रचार आजवर पुरेशा प्रमाणात झालेला दिसत नाही. वारसा, संस्कृती, निसर्गाचा आदर राखून पर्यटनाला गती मिळावी, असे विचार या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले..जिल्ह्याच्या पर्यटनवृद्धीसाठी अद्वितीय पितळखोरा, घटोत्कच लेणीला थेट पोचण्यासाठी नियमित वाहतूक व्यवस्था हवी अजिंठा व वेरूळ बघण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांना शहरात थांबवण्यासाठी सिटी टूरची व्यवस्था हवी..माफक दरात निवासी व्यवस्था,महिला टूर ऑपरेटर, टुरिस्ट गाइड हवेछत्रपती संभाजीनगर शहर हे सुद्धा ऐतिहासिक स्थळ आहे. म्हणूनच पर्यटनाचा त्रिकोण तयार झाला पाहिजेजैन धर्मीयांच्या पुरातत्त्वीय वारशांना मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचे संरक्षण होईल. याचा परिणाम रोजगारनिर्मितीवर होईल. सरकारी यंत्रणा आणि समाजाचा सहयोग यांच्यातून हे होणे शक्य होऊ शकते.- ओशिन बंब, सहायक प्राध्यापक, शीतलनाथ जैन पुरातत्त्व अध्यासन, डेक्कन कॉलेज, पुणे .अजिंठा-वेरूळ, दौलताबाद, पैठणसह इथल्या वारशाची संवर्धनात्मक दृष्टिकोनातून काळजी घेणे गरजेचे आहे. ग्रामीण आणि निसर्ग पर्यटन, खाद्यसंस्कृती, उत्सव आणि कला प्रकार पर्यटकांसमोर मांडले गेले तर स्थानिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. - आशुतोष पाटील, सहायक प्राध्यापक, पुरातत्त्व विभागएमजीएम विद्यापीठछत्रपती संभाजीनगर ते पैठण रस्त्याचे काम सुरू आहे. पुढच्या वर्षी नाशिकला कुंभमेळा आहे. या अनुषंगाने पैठण तीर्थक्षेत्राचा विकास होणार असून पैठणला येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये वाढ होईल. पर्यटनस्थळी आता प्रशिक्षित मार्गदर्शक असणार आहेत. .- विजय जाधव,उपसंचालक, पर्यटन विभाग .महिलांना पर्यटनातील सर्वोत्तम संधी देताना महिलाकेंद्री पर्यटनावर भर देणारे राज्य शासनाचे 'आई' धोरण लागू झाले. या अंतर्गत शहरात राज्यातील पहिले महिला संचालित एमटीडीसी रिसॉर्ट आहे. या रिसॉर्टमध्ये सुरक्षारक्षक ते व्यवस्थापक महिला आहेत.- दीपक हरणे, प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्रपर्यटन विकास महामंडळ.