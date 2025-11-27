Trending News

पुण्यातील बँकेत चक्क दर्शनासाठी होतेय भाविकांची गर्दी, 3.5 किलो सोन्याच्या दत्त मूर्तीचं वर्षातून एकदाच दर्शन, 60 वर्षांची परंपरा

Gold Idol of Lord Dattatreya Unveiled After a Year in Pune Bank: पुण्यातील बाजीराव रोडवरील बँक ऑफ महाराष्ट्रात ठेवलेली तब्बल 111 वर्ष जुनी 3.5 किलो सोन्याची दत्त महाराजांची मूर्ती वर्षातून एकदाच दर्शनासाठी काढली जाते.
Gold Idol of Lord Dattatreya Unveiled After a Year in Pune Bank:

Gold Idol of Lord Dattatreya Unveiled After a Year in Pune Bank:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

सोनं हे सगळ्यात महागडं धातू आहे. सध्या सोन्याचा भाव लाखांच्या वर गेला आहे. अनेक वेळा कारागीर सोन्याच्या देवाच्या मूर्ती सुद्धा घडवतात. अशातच पुण्यात तब्बल 111 वर्ष जुनी मुर्ती समोर आलीय. विशेष म्हणजे ही मुर्ती बँकेत ठेवली असून वर्षातून केवळ एकच दिवस या मुर्तीचं दर्शन घेता येतं.

Loading content, please wait...
Bank
pune
viral
Bank of Maharashtra
datta temple
Datta Mandir Trust
viral video
Datta Jayanti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com