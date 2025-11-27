पुण्यातील बँकेत चक्क दर्शनासाठी होतेय भाविकांची गर्दी, 3.5 किलो सोन्याच्या दत्त मूर्तीचं वर्षातून एकदाच दर्शन, 60 वर्षांची परंपरा

सोनं हे सगळ्यात महागडं धातू आहे. सध्या सोन्याचा भाव लाखांच्या वर गेला आहे. अनेक वेळा कारागीर सोन्याच्या देवाच्या मूर्ती सुद्धा घडवतात. अशातच पुण्यात तब्बल 111 वर्ष जुनी मुर्ती समोर आलीय. विशेष म्हणजे ही मुर्ती बँकेत ठेवली असून वर्षातून केवळ एकच दिवस या मुर्तीचं दर्शन घेता येतं. .दरवर्षीप्रमाणे यावेळी देखील दत्त जयंतीच्या आधीच्या गुरुवारी 3.5 किलो दत्त महाराजांच्या सोन्याची मुर्ती भाविकांसाठी दर्शनासाठी ठेवण्यात येते. ही मुर्ती केवळ वर्षातून एकदाच भाविकांना दर्शनासाठी काढली जाते. या मुर्तीचं दर्शन घेण्यासाठी पुणेकरांसह राज्यभरातून अनेक लोक येतात. पुण्याच्या बाजीराव रस्त्यावरील बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये ही मुर्ती ठेवण्यात आलीय. .या मुर्तीची एक ऐतिहासिक कथा सुद्धा आहे. 112 वर्षापूर्वी कोलकत्ताहून एका भक्ताने पुण्यातील श्री समर्थ सदगुरु नारायण महाराज दत्त संस्थान ट्रस्टला ही मुर्ती भेट दिली होती. मुर्तीचं वजन, ऐतिहासिक महत्त्व आणि सुरक्षेचा विचार करुन गेल्या 60 वर्षापासून ही मुर्ती बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या लॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवली जाते. .दरवर्षी दत्तजयंतीच्या आधीच्या गुरुवारी ही मुर्ती बँकेतच भाविकांसाठी दर्शनासाठी ठेवण्यात येते. त्यामुळे आज पुणेकरांसह राज्यभरातून भाविक दर्शनासाठी गर्दी करताना पहायला मिळताय. पहाटेपासून बँकेच्या बाहेर भाविकांची गर्दी दिसून येतेय. .दरम्यान यंदा बँकेत एक धार्मिक वातावरण तयार झालं होतं. अनेक भाविक दत्त महाराजांचा जयघोष करत होते. बँकेत दत्ताचं दर्शन होणं हे पुणेकरांसाठी आणि भक्तांसाठी एक पर्वणीच होती. सध्या सोशल मीडियावर बँकेत ठेवण्यात आलेल्या दत्त मुर्तीचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .कोंढापुरीत चंपाषष्ठीनिमित्त पालखी सोहळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.