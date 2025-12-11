19 minute 34 seconds व्हायरल व्हिडिओमधील धुस्तू सोनाली अन् सोफिक एसके कोण आहेत? दुसऱ्या व्हिडिओतून धक्कादायक माहिती समोर

Who Are Dustu Sonali and Sofik SK : सोशल मीडियाच्या जगात एका रात्रीत स्टार झालेल्या बंगाली सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर धुस्तू सोनाली (Dustu Sonali ) आणि सोफिक एसके (Sofik SK) यांच्या आयुष्यात एका व्हायरल व्हिडिओने देशभर खळबळ उडाली आहे. हा १९ मिनिटांची कथित पर्सनल क्लिप ऑनलाइन लीक झाल्याने पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. लाखो फॉलोअर्स असलेल्या या जोडप्याने या घटनेवरून माफी मागितली असली, तरी ब्लॅकमेल आणि विश्वासघाताच्या आरोपांनी या प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळाले आहे. हे फक्त एक scandal नाही, तर सोशल मीडिया स्टार्सच्या खाजगी आयुष्यातील धोक्याची जाणीव करून देणारी घटना आहे..धुस्तू सोनाली ही कोलकात्याची रहिवासी आणि एक लोकप्रिय सोशल मीडिया कलाकार आहे. इंस्टाग्रामवर तिचे सुमारे ४ लाख फॉलोअर्स आहेत. तिच्या बायोमध्ये स्वत:ला कलाकार म्हणून वर्णन करणारी सोनाली अनेकदा सोफिक एसके सोबत व्हिडिओ शेअर करते. तिचे कंटेंट मनोरंजक आणि प्रादेशिक आहे, जे पश्चिम बंगाल आणि आसामच्या ग्रामीण भागात खूप आवडते. .दुसरीकडे सोफिक एसके हा पल्ली ग्राम टीव्ही या यूट्यूब चॅनेलचे मालक आहे. त्यांच्या कॉमिक स्किट्स, विशेषत: 'सोफिक की चलाकी' मालिकेने लाखो दर्शकांना हसवले आहे. हे चॅनेल ग्रामीण आणि शहरी प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आह जिथे ते दैनंदिन आयुष्यातील विनोदी सीन दाखवतात ..Viral : अश्लीलपणा सुरुय! 19 मिनिट 34 सेकंदनंतर छोट्या मुलाचा 'त्या' मुलीसोबत व्हिडिओ व्हायरल; यूजर्स म्हणाले, वय 15 अन् काम 25 चं.या जोडप्याच्या आयुष्यात आलेल्या वादळाची सुरुवात एका वर्षापूर्वीच्या खाजगी व्हिडिओपासून झाली. सोफिकने एका व्हिडिओमध्ये सविस्तर सांगितले की, एका विश्वासू मित्राने त्यांच्या फोनचा पासवर्ड मिळवून ही क्लिप चोरली. ब्लॅकमेलचा प्रयत्न फसल्यावर या मित्राने तो ऑनलाइन लीक केला. जोडप्याने सोशल मीडियावर माफी मागितली आणि या मित्राशी संबंध तोडल्याचे सांगितले. मात्र सुरुवातीला डीपफेक असल्याच्या अफवा पसरल्या. पण काही रिपोर्ट्सनुसार हा व्हिडिओ एआय जनरेटेड बनावट नसून खरा असल्याचे पुरावे आहेत. यामुळे सोनाली आणि सोफिक खरोखरच या क्लिपमध्ये आहेत असे अनेकांनी म्हटले आहे. तर आजही एक गट आहे जो या व्हिडिओला एआय वापरुन बनवलेला असल्याचे म्हणत आहे.Year End : गुगलवर रात्रीच्या वेळेस सर्वांत जास्त काय सर्च झाले? 2025 च्या धक्कादायक रेकॉर्डने जग हादरलं.या घटनेने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्सच्या खाजगी आयुष्यातील जोखमींवर प्रकाश टाकला आहे. लाखो फॉलोअर्स असले तरी विश्वासघात आणि सायबर धोके कधीही येऊ शकतात. पश्चिम बंगालमध्ये या प्रकरणाची चर्चा जोरात आहे, जिथे लोक या जोडप्याच्या कंटेंटचे चाहते आहेत. सोनाली आणि सोफिकने या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत पण हा व्हिडिओ त्यांच्या करिअरला कसा प्रभावित करेल हे पाहणे महत्वाचे आहे. सोशल मीडियाच्या चकचकीत जगात अशा घटना वारंवार घडतात पण याने एकच शिकवण मिळते की विश्वास फार काळजीपूर्वक ठेवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.