Viral Story : ९५ हजार पगाराची नोकरी गेली, घरच्यांचं वागणंच बदललं; म्हणाले- तुला जन्म देऊन चूक झाली, २२ वर्षीय तरुणाने पोस्टद्वारे मांडली व्यथा

एका २२ वर्षीय तरुणाची नोकरी गेल्यावर त्याच्या कुटुंबाचा त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. त्याच्या पालकांनी तर त्याला जन्म देणे हीच चूक होती, असेही म्हटले. रेडिटवरील एका सविस्तर पोस्टमध्ये या तरुणाने सांगितले की, अवघ्या सहा महिन्यांतच त्याची आयटी (IT) क्षेत्रातील नोकरी गेल्यामुळे त्याचे आयुष्य विस्कळीत झाले. त्याने नमूद केले की, दुसरी नोकरी शोधण्यात मदत करण्याऐवजी त्याचे पालक त्याला टोमणे अपशब्द वापरू लागले, ज्यामुळे त्याचे दैनंदिन जीवन असह्य झाले. या कठीण प्रसंगाने त्याला शिकवले की कोणीही खऱ्या अर्थाने आपले नसते..रेडिट पोस्टमध्ये त्याने सांगितले की, त्याला आयटी क्षेत्रातील नोकरी मिळाली होती, पण सहा महिन्यांनंतर त्याला कामावरून काढून टाकण्यात आले. या २२ वर्षीय तरुणाने नमूद केले की, तो ९५,००० रुपयांचा चांगला पगार मिळवत होता. मात्र, आता तो बेरोजगार असून काहीही कमावत नसल्यामुळे, त्याचे कुटुंब त्याला एखाद्या ओझ्यासारखे वागवत आहे. त्याने सांगितले की, त्याला सर्वात जास्त वेदना तेव्हा झाली जेव्हा त्याच्या ताटातील जेवण काढून घेण्यात आले आणि त्याला विचारण्यात आले, "तुझा उपयोग काय? कदाचित तुला जन्म देणे हीच चूक होती.".Teacher Viral Video: मस्ती भोवली! विद्यार्थ्याच्या डोक्याला बनवले 'तबला'; व्हिडिओ व्हायरल होताच शिक्षकावर कारवाईचा हातोडा.आपल्या रेडिट पोस्टमध्ये त्याने सांगितले की, त्याला आयटी क्षेत्रातील नोकरी मिळाली होती, पण सहा महिन्यांनंतर त्याला कामावरून काढून टाकण्यात आले. या २२ वर्षीय तरुणाने नमूद केले की, तो ९५,००० रुपयांचा चांगला पगार मिळवत होता. मात्र, आता तो बेरोजगार असून काहीही कमावत नसल्यामुळे, त्याचे कुटुंब त्याला एखाद्या ओझ्यासारखे वागवत आहे. त्याने सांगितले की, त्याला सर्वात जास्त वेदना तेव्हा झाली जेव्हा त्याच्या ताटातील जेवण काढून घेण्यात आले आणि त्याला विचारण्यात आले, "तुझा उपयोग काय? कदाचित तुला जन्म देणे हीच चूक होती.". दोन दिवसांपासून उपाशीत्याने सांगितले की, मुलाखतींची तयारी करत असतानाच तो सुरक्षा रक्षक (सिक्युरिटी गार्ड) म्हणून नाईट-शिफ्टच्या नोकरीच्या शोधात आहे, पण नशिबाने आपली साथ सोडल्याचे त्याला वाटते. रेडिटवर या तरुणाने लिहिले की, तो दोन दिवसांपासून उपाशी आहे, तरीही त्याचे कुटुंब त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. भाड्याच्या इलेक्ट्रिक स्कूटरवरून अन्न पोहोचवण्याचा प्रयत्न मी केला, पण त्यामुळे मुलाखतींच्या तयारीसाठी मला वेळच उरला नाही. मी ती बाईक पूर्णपणे रोख रक्कम देऊन विकत घेतली होती, त्यामुळे मी काहीही पैसे साठवले नव्हते त्यावर कोणतेही ईएमआय किंवा तसे काहीही नव्हते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.