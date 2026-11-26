बाहेर गोळ्यांचा आवाज घुमत होता. स्थानकात धुराचे लोट पसरले होते. काही प्रवासी जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा धावत होते, तर काही जखमी अवस्थेत जमिनीवर पडले होते. प्रत्येकजण स्वतःचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत होता. अशा परिस्थितीत एका व्यक्तीने मात्र आपली जागा सोडली नाही. त्याच्या हातात बंदूक नव्हती, ना स्वतःचा बचाव करण्यासाठी कोणतेही शस्त्र होते. त्याच्याकडे होता फक्त एक माईक! या माईकवरून तो प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर पडण्याचे आवाहन करत होता. ही व्यक्ती म्हणजे रेल्वे अनाउंसर बबलू कुमार दीपक..२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यावेळी दीपक यांनी दाखवलेले प्रसंगावधान अनेक प्रवाशांसाठी जीवनरक्षक ठरले. हल्ल्याला १८ वर्षे पूर्ण होत असताना त्या रात्रीचा थरार आणि त्यावेळी घेतलेले निर्णय त्यांच्या मनात आजही ताजे आहेत..सईदसह सहा जणांना फरार घोषित करा, 26/11 मुंबई हल्ला प्रकरणात सरकारची न्यायालकडे मागणी .एका ड्युटी बदलाने आयुष्याला वेगळे वळणबिहारमधील मुंगेर जिल्ह्याचे रहिवासी असलेले बाबलू कुमार दीपक (५१) यांचा रेल्वेतील प्रवास बंगलो प्यून म्हणून सुरू झाला. पुढे त्यांची रेल्वे अनाउंसर म्हणून नियुक्ती झाली. २००८ मध्ये या पदावर काम करताना त्यांना अवघे एक वर्ष झाले होते.२६ नोव्हेंबरला सकाळी ७ वाजता त्यांनी भायखळा स्थानकावर आपली ड्युटी सुरू केली होती. मात्र, रेल्वे नियंत्रण कक्षाकडून अचानक संध्याकाळची ड्युटी सीएसएमटी स्थानकावर करण्यास सांगण्यात आले. हा ड्युटीतील बदल त्यांच्या आयुष्यातील सर्वांत भयानक अनुभव ठरेल, याची त्यांना कल्पनाही नव्हती..रात्री सुमारे ८.४५ वाजता दीपक यांना फलाट क्रमांक १२ आणि १३ जवळ धूर दिसू लागला. त्याचवेळी गोळीबाराचे आवाज ऐकू येत होते. अजमल कसाब आणि अबू इस्माईल या दहशतवाद्यांनी स्थानकात घुसून प्रवाशांवर अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला होता.तिकीट खिडक्यांजवळ प्रवाशांची गर्दी होती. काही जण चहा-नाश्ता करत होते. काहींना नेमके काय घडत आहे, याची कल्पनाही नव्हती..26/11 Mumbai Attack 18th Anniversary : लाठी घेऊन कसाबच्या गोळ्या अंगावर झेलणारे तुकाराम ओंबळे अन् 'ती' ६० तासांची काळी रात्र! १८ वर्षांनंतरही मुंबईच्या जखमा ताज्या; तहव्वुर राणाच्या प्रत्यार्पणानंतर कुठवर पोहोचला न्याय?.अशा वेळी दीपक यांनी सूचना यंत्रणेचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी प्रवाशांना स्थानकाच्या मागील बाजूने बाहेर पडण्याचे आवाहन केले."माझ्याकडे माईक होता. त्याच्या माध्यमातून लोकांना गोळीबाराची माहिती देता येईल आणि त्यांचे प्राण वाचू शकतील, असा विचार केला. लोकांनी सावध होऊन शक्य तितक्या लवकर स्थानकाबाहेर पडावे, एवढाच माझा प्रयत्न होता.".स्वतःचा जीव धोक्यात, तरी सहकाऱ्यांना दिली माहितीदीपक स्थानकाच्या पहिल्या मजल्यावरील सूचना कक्षात होते. तेथून त्यांना स्थानकातील परिस्थिती दिसत होती. गोळीबार, धूर आणि जखमी प्रवाशांचे दृश्य त्यांच्या डोळ्यांसमोर होते. तरीही त्यांनी आपले काम सुरू ठेवले. त्यांनी सर्वप्रथम उपनगरीय विभागातील अनाउंसर विष्णू झेंडे यांना फोन केला..26/11 वेळी 20 गरोदर महिलांचे प्राण वाचवणारी ती परिचारिका कोण ? कंगनाने साकारलीय भूमिका.त्यानंतर रेल्वे नियंत्रण कक्षातील विश्वास भट्ट यांना स्थानकात दहशतवादी घुसल्याची माहिती दिली. भट्ट यांनी या फोनची वेळ आपल्या नोंदवहीतही नोंदवली होती.दरम्यान, झेंडे यांनीही घोषणा करत फलाट क्रमांक १ च्या मागील बाजूने बाहेर पडण्याचे आवाहन केले. त्या वेळी हा मार्ग तुलनेने सुरक्षित असल्याचे त्यांना वाटत होते. दोघांनीही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून प्रवाशांना मार्गदर्शन केले..गोळीबार थांबला, पण जबाबदारी संपली नव्हतीहल्ल्यादरम्यान सीएसएमटी स्थानकावर ५२ जणांचा मृत्यू झाला, तर १०८ जण जखमी झाले. संपूर्ण हल्ल्यात १६६ जणांना प्राण गमवावे लागले. दीपक यांनी स्थानकाच्या मुख्य सभागृहात रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले प्रवासी, जखमी नागरिक आणि लहान मुले पाहिली होती. एका दहशतवाद्याने फलाट क्रमांक ८ जवळील एटीएमजवळ थांबून शस्त्रात गोळ्या भरल्याचेही त्यांनी पाहिले होते..गोळीबार थांबल्यानंतरही स्थानकावरील परिस्थिती सामान्य झाली नव्हती. अनेक प्रवाशांचे नातेवाईक बेपत्ता होते. कोणाचा मुलगा सापडत नव्हता, तर कोणाला आपले आई-वडील कुठे आहेत, हे समजत नव्हते. अशा वेळी सूचना यंत्रणेचा वापर करून बेपत्ता प्रवाशांची नावे पुकारली जात होती. संबंधितांना स्टेशन मास्तरांच्या कार्यालयाजवळ बोलावून त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात होता..२६ नोव्हेंबरला सकाळी ७ वाजता भायखळा स्थानकावर सुरू झालेली दीपक यांची ड्युटी दुसऱ्या दिवशी सकाळी १० वाजता संपली. म्हणजेच त्यांनी सलग २७ तास काम केले. या कामगिरीबद्दल त्यांना वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र आणि ५०० रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले..१८ वर्षांनंतरही त्या रात्रीची भीती कायमआज दीपक ५१ वर्षांचे आहेत. २६/११ च्या घटनेला १८ वर्षे उलटली, तरी त्या रात्रीचे दृश्य त्यांच्या मनातून गेलेले नाही. या घटनेची चर्चा सुरू झाली की त्यांना पुन्हा तो गोळीबार, धूर आणि रक्ताने माखलेले स्थानक आठवते. अनेकदा भीतीने त्यांचे शरीर थरथरू लागते."त्या क्षणी मला वाटले होते की आजचा दिवस कदाचित माझा शेवटचा दिवस असेल. आजही त्या घटनेची चर्चा झाली की तेच प्रसंग डोळ्यांसमोर येतात. मात्र, या सगळ्यातून मी सुखरूप वाचलो, हीच माझ्यासाठी सर्वांत मोठी गोष्ट आहे. सर्वांच्या आशीर्वादामुळे माझे प्राण वाचले.".त्या रात्री सीएसएमटीवर अनेकांनी आपले जवळचे गमावले. अनेक कुटुंबांचे आयुष्य कायमचे बदलले. मात्र, त्याच रात्री एका रेल्वे अनाउंसरने स्वतःच्या भीतीवर मात करत हातातील माईकच्या माध्यमातून शेकडो लोकांना सावध करण्याचा प्रयत्न केला. बंदुकीच्या गोळ्यांसमोर त्याच्याकडे कोणतेही शस्त्र नव्हते; पण त्याचा आवाज मात्र अनेकांसाठी आशेचा आधार ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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