GOOGLE FORM FOR HUSBAND: जगात कधी काय होईल सांगता येत नाही. आजकाल लग्न म्हटलं की बरेचसे डेटिंग अॅप्सही आहेत. मात्र, या डिजिटल युगात एका महिलेने पती शोधण्यासाठी चक्क नवीनच शक्कल लढवली आहे. तिने पती शोधण्यासाठी एक Google Form तयार केला असून, सोशल मीडियावर हा फॉर्म शेअर करून पुरुषांकडून अर्ज मागवले आहेत..'आपको बाहर जाना पड़ेगा...' मुश्ताक खान यांच्या शोकसभेतून राजपाल यादवांना हकललं? Viral Video.अमेरिकेतील नॉर्थ कॅरोलिनामधील शार्लेट येथे राहणाऱ्या ३६ वर्षीय एरिन पॅटरसनने ही भन्नाट कल्पना केली आहे. तिने आपल्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवर हा Google Form शेअर केला असून, तो प्रोफाइलवर पिनही केला आहे. तिच्या या पोस्टनंतर २४० हून अधिक पुरुषांनी फॉर्म भरून तिच्यासोबत ओळख वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे..या फॉर्ममध्ये एरिनने तिला कसा जोडीदार हवा आहे, हेही स्पष्टपणे सांगितलं आहे. तिला चांगला दिसणारा, समजूतदार, दयाळू, प्रामाणिक आणि उदार स्वभावाचा पुरुष हवा आहे. त्याचबरोबर कॉफी किंवा डिनरसाठी भेटायला, चांगल्या गप्पा मारायला आणि पुढे हे नातं कुठे जातं हे पाहायला तयार असलेला व्यक्ती तिला हवा आहे..डेटिंग अॅप्सचा कंटाळा आला म्हणून केला फॉर्मएरिनच्या म्हणण्यानुसार, डेटिंग अॅप्सवर तिचा बराच वेळ वाया जात होता. अनेकदा बोलणं सुरू होतं, भेटीही ठरायच्या; मात्र, समोरच्या व्यक्तीचे नात्याबाबतचे विचार स्पष्ट नसत. त्यामुळे आता आधीच समोरच्या व्यक्तीला जाणून घेण्यासाठी तिने हा फॉर्म तयार केला. या फॉर्ममध्ये फक्त नाव, वय आणि शहर यासारखे प्रश्न नाहीत. त्यामध्ये करिअर, रोजची जीवनशैली, वैयक्तिक सवयी, लग्न आणि कुटुंबाबाबतचे विचार आणि नात्याबाबतच्या अपेक्षांशी संबंधित प्रश्नही आहेत..एरिनला समोरच्या व्यक्तीला भविष्यात आयुष्य कसं जगायचं आहे, कुटुंबाबाबत त्याचे विचार काय आहेत आणि जोडीदाराकडून त्याच्या काय अपेक्षा आहेत, हे जाणून घ्यायचं आहे. त्यामुळे सुरुवातीलाच विचार स्पष्ट होतील आणि पुढे होणाऱ्या गैरसमजांपासूनही वाचता येईल, असं तिचं म्हणणं आहे..Video: इमर्जन्सी! पठ्ठ्यानं टॉयलेटच्या सीटवरुनच हायकोर्टाच्या सुनावणीला लावली लाईव्ह हजेरी; व्हिडिओ झाला व्हायरल.सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरलएरिनने हा फॉर्म सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर तिची पोस्ट चांगलीच व्हायरल झाली. अनेक युजर्सनी तिच्या या कल्पनेचं कौतुक केलं. काहींनी तिला पुढे या फॉर्ममधून काय झालं, याबाबत अपडेट देण्यासही सांगितलं.तर काही युजर्सनी सुरुवातीपासूनच अपेक्षा स्पष्ट ठेवण्याचा हा मार्ग चांगला असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता एरिनला या २४० हून अधिक अर्जांमधून तिच्या अपेक्षेप्रमाणे जोडीदार मिळतो का, याकडे सोशल मीडिया युजर्सचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.