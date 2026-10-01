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GOOGLE FORM : डेटिंग अ‍ॅप्स सोडून चक्क Google Form! ३६ वर्षीय महिलेने पती शोधण्यासाठी मागवले अर्ज; २४० हून अधिक पुरुषांनी भरला फॉर्म

GOOGLE FORM FOR HUSBAND: डेटिंग अ‍ॅप्सचा कंटाळा आलेल्या अमेरिकेतील ३६ वर्षीय एरिन पॅटरसनने पती शोधण्यासाठी चक्क Google Form तयार केला. सोशल मीडियावर हा फॉर्म शेअर केल्यानंतर २४० हून अधिक पुरुषांनी अर्ज केला. करिअर, सवयी, लग्न आणि कुटुंबाबाबतही फॉर्ममध्ये प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
GOOGLE FORM FOR HUSBAND

GOOGLE FORM FOR HUSBAND

esakal

Varsha Balhe
Updated on

GOOGLE FORM FOR HUSBAND: जगात कधी काय होईल सांगता येत नाही. आजकाल लग्न म्हटलं की बरेचसे डेटिंग अ‍ॅप्सही आहेत. मात्र, या डिजिटल युगात एका महिलेने पती शोधण्यासाठी चक्क नवीनच शक्कल लढवली आहे.

तिने पती शोधण्यासाठी एक Google Form तयार केला असून, सोशल मीडियावर हा फॉर्म शेअर करून पुरुषांकडून अर्ज मागवले आहेत.

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