72-Year-Old Paragliding : आजोबांनी Gen-Z लाही लाजवलं ! वयाच्या ७२व्या वर्षी घेतली आकाशात झेप, २४ हजार फूट उंचीवरून पॅराग्लायडिंग, VIDEO VIRAL

Kapildev Rawat’s Thrilling Paragliding Experience : वय वाढलं की अनेक जण आरामदायी जीवनशैली पसंत करतात. मात्र, बिहारमधील जमुई येथील ७२ वर्षीय कपिलदेव रावत यांनी वयाला मर्यादा न मानता थरारक साहसाचा अनुभव घेतला आहे. कपिलदेव यांनी हिमाचल प्रदेशातील डोंगराळ भागात तब्बल २४ हजार फूट उंचीवरून पॅराग्लाइडिंग केले. त्यांच्या या साहसी अनुभवाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये कपिलदेव आकाशात पॅराग्लाइडिंग करताना दिसत आहेत. डोंगराच्या उंच भागातून उड्डाण केल्यानंतर ते सुमारे अर्धा तास हवेत होते. त्यानंतर त्यांनी सुरक्षितपणे जमिनीवर लँडिंग केले. वयाच्या ७२ व्या वर्षी एवढ्या उंचीवरून पॅराग्लाइडिंग केल्याने त्यांच्या धाडसाची सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे..पहिल्या उडीवेळी वाटले, आता सर्व काही संपलेपॅराग्लाइडिंगच्या अनुभवाबद्दल सांगताना कपिलदेव यांनी सुरुवातीचे काही क्षण अत्यंत भीतीदायक असल्याचे सांगितले. डोंगरावरून उडी घेतल्यानंतर काही क्षण त्यांना परिस्थितीची भीती वाटली. त्या वेळी कदाचित आता सर्व काही संपले, असा विचार मनात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, काही क्षणांनंतर भीती कमी झाली आणि त्यांनी आकाशातील या अनोख्या अनुभवाचा आनंद घेण्यास सुरुवात केली..हजारो फूट उंचीवरून खाली पाहताना दिसणारे निसर्गाचे दृश्य अत्यंत सुंदर असल्याचे कपिलदेव यांनी सांगितले. सुमारे ३० मिनिटांचा हा अनुभव त्यांच्या आयुष्यातील खास आठवणींपैकी एक ठरला..Pune News: आई-वडिलांवरच अत्याचार! एकुलत्या एक मुलाविरोधात ५८ वर्षीय मातेचा लढा; न्यायालयाचे कडक आदेश...वृद्धांच्या साहसातून मिळाली प्रेरणापॅराग्लाइडिंग करण्याची प्रेरणा त्यांना काही वृद्धांच्या साहसी अनुभवांतून मिळाली. ८० वर्षीय महिला आणि ७५ वर्षीय पुरुषाने वयाच्या उत्तरार्धात पॅराग्लाइडिंग केल्याचे त्यांनी ऐकले होते. त्यामुळे ‘ते करू शकतात, तर आपण का नाही?’ असा विचार त्यांच्या मनात आला. त्यानंतर हिमाचल प्रदेशातील प्रवासादरम्यान त्यांनी पॅराग्लाइडिंग करण्याचा निर्णय घेतला..कपिलदेव जमुई येथे हॉटेल चालवतात आणि त्यांना प्रवासाची आवड आहे. संधी मिळेल तेव्हा कामातून वेळ काढून ते नवीन ठिकाणी फिरायला जातात. पॅराग्लाइडिंगचा निर्णय घेताना त्यांच्या कुटुंबीयांनीही त्यांना प्रोत्साहन दिले. मुलांसह कुटुंबाने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आणि अखेर त्यांनी डोंगरावरून झेप घेत आकाशात विहार करण्याचे स्वप्न पूर्ण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.