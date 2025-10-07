Trending News
Afghanistan Video : अफगाणिस्तानमध्ये कसं बनतं ड्राइविंग लायसन्स? व्हिडीओ बघून डोक्याला हात लावाल...
Afghanistan Driving License Viral Video : अफगाणिस्तानमध्ये गाडी चालवण्याचं लायसन्स कसं मिळतं तुम्हाला माहिती का? यासंदर्भातला एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. हा व्हिडीओ बघून तु्म्हालाही धक्का बसेल.
A viral video from Afghanistan shows applicants getting a driving license : जगातील कोणत्याही देशात जाऊन गाडी चालवायची म्हटलं, तर त्यासाठी गाडी चालवण्याचं लायसन्स असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी प्रत्येक देशात काही ना काही नियम बनवले आहेत. भारतातही अशाचप्रकारचे नियम आहेत. भारतात जर कुणाला गाडी चालवण्याचं लायसन्स हवं असेल तर त्यासाठी आरटीओ अधिकाऱ्यांसमोर गाडी चालवून दाखवावी लागले. त्यानंतरच पुढची प्रक्रिया होते.