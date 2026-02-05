Baby AI Viral Video: बेबी AI व्हिडिओचा ट्रेंड व्हायरल! बोलणारे-नाचणारे व्हिडिओ बनवण्यासाठी वापरा ही 3 अॅप्स

Baby AI Prompt Viral Video: सोशल मीडियाच्या जगात एक नवीन ट्रेंड आला आहे. तो म्हणजे बेबी एआय व्हायरल व्हिडिओ. सध्या हा हे व्हिडिओ इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आणि टिकटॉकवर लाखो व्ह्यूज मिळवून देत आहेत. एका क्षणात, बाळाचा निरागस चेहरा सिनेमॅटिक कॅमेरा झूम, स्लो मोशन आणि प्रोफेशनल लाइटिंगसह स्क्रीनवर उजळतो. असे दिसते की ती हॉलिवूड स्टुडिओमधील क्लिप आहे, परंतु रहस्य एआय टूल्समध्ये आहे. क्लिंग एआय आणि हिग्जफील्ड एआय सारख्या मोफत-कमी किमतीच्या अॅप्सने प्रत्येक कंटेंट क्रिएटरला दिग्दर्शक बनवले आहे..ट्रेंड्सचा उदय आणि व्हायरल फॉर्म्युलाबेबी एआय व्हायरल व्हिडिओजची सुरुवात २०२५ मध्ये झाली. जेव्हा चिनी एआय मॉडेल क्लिंगने इमेज-टू-व्हिडिओ जनरेशनला रियालिस्टिक बनवले. सुरुवातीला, ते पॉडकास्ट-स्टाइल टॉकिंग हेड्स होते, आता ते ट्रेंडिंग गाण्यांवर नाचणारे बेबीज् आहेत. २०२६ मध्ये #AIBabyDance हॅशटॅगने भारतात जोरदार चर्चा केली - एका व्हिडिओला ५ कोटी व्ह्यूज मिळाले. कारण? भावनिक आवाहन. बाळाचे हास्य आणि एआयची स्टाइल अल्गोरिदमला आकर्षित करते. हे शॉर्ट-फॉर्म कंटेंटच्या युगात (१५-६० सेकंद) अगदी योग्य आहे. सोशल मीडिया विश्लेषणातून असे दिसून येते की अशा व्हिडिओंना १० पट जास्त शेअर्स मिळतात. पहिल्या आठवड्यात १००,००० फॉलोअर्स मिळाल्याचा अहवाल निर्मात्यांनी दिला आहे. पण ते फक्त मनोरंजनासाठी नाही - पालकत्व ब्रँड, बाळ उत्पादने आणि फॅशन लेबल्स आता त्यांचा वापर प्रमोशनसाठी करत आहेत..व्हिडिओ कसे बनवावे?हे व्हिडिओ बनवण्यासाटी महागडे कॅमेरे किंवा एडिटिंग स्कील असलेच पाहिजे असे नाही. तुम्ही स्मार्टफोन, इंटरनेट अॅक्सेस आणि मोफत एआय टूल्सचा वापर करुन १० ते १५ मिनिटांत बनवू शकता. स्टेप १: बाळाची प्रतिमा तयार करागुगल जेमिनी किंवा मिडजर्नी वापरा. प्रॉम्प्ट: “Ultra-realistic cute Indian baby gil or boy soft golden lighting cinematic depth of field, Pixar style 4K front facing smile.” मोफत आवृत्तीमध्ये ५-१० फ्रोटो तयार करा.स्टेप २: Kling AI सह मोशन जोडाkling.ai वर साइन अप करा. Image to video निवडा, इमेज अपलोड करा. प्रॉम्प्ट: “Cute baby dancing slowly to viral music cinematic camera pan left to right soft zoom in on face natural expressions realistic hair movement 1080p, 10 seconds मोशन स्ट्रेंथ ०.७-०.८ वर सेट करा. जनरेट करा वर क्लिक करा - २-५ मिनिटांत क्लिप तयार. १०-२० व्हिडिओ/दिवस मोफत तयार करु शकता..स्टेफ ३: हिग्जफील्ड सिनेमॅटिक टचhiggsfield.ai वर अपलोड करा. हे फेस एन्हांसमेंट आणि ३डी मोशन कंट्रोल प्रदान करते. प्रॉम्प्ट: Enhance with Pixar lighting smooth traking shot add subtle head tilt and smile animation, nanobanana किंवा Dancemaster मोड सिलेक्ट करावा.“ अंतिम आउटपुट: ९:१६ रिझो फॉरमॅट करावा.स्टेप ४: एडिट करा आणि पोस्ट कराCapCut किंवा InShot मधील ट्रेंडिंग ऑडिओ अॅड करा. “AI Magic! #BabyAI”, #AIBabyViral #DancingBaby #ReelsTrend यासारखे हॅशटॅग वापरावे. पोस्ट करण्यापूर्वी वॉटरमार्क काढून टाका. .कमाईच्या संधी आणि सावधगिरी बाळगावीहा ट्रेंड कमाईचा खजिना आहे. YouTube Shorts फंडातून २०,०००रु/महिना, Instagram बोनसमधून ५०,००० रु. फ्रीलांसर Fiverr वर ५००-२००० रु/व्हिडिओ आकारत आहेत. ब्रँड बेबी प्रोडक्ट्स प्रमोशन करण्यासाठी पैसे देत आहे. पण कायद्यानुसार कोणत्याही बाळाचा फोटो लावण्यासाठी पालकांची परवानगी घ्यावी. AI फोटो सुरक्षित आहे का तपासावे आणि कॉपीराइट मुक्त असावे. गोपनीयता कायद्यांचे पालन करा (IT कायदा २०२१) चे पालन करावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.