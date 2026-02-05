Trending News

Baby AI Viral Video: बेबी AI व्हिडिओचा ट्रेंड व्हायरल! बोलणारे-नाचणारे व्हिडिओ बनवण्यासाठी वापरा ही 3 अॅप्स

AI Baby Dance Video

Baby AI Viral Video

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Baby AI Prompt Viral Video: सोशल मीडियाच्या जगात एक नवीन ट्रेंड आला आहे. तो म्हणजे बेबी एआय व्हायरल व्हिडिओ. सध्या हा हे व्हिडिओ इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आणि टिकटॉकवर लाखो व्ह्यूज मिळवून देत आहेत. एका क्षणात, बाळाचा निरागस चेहरा सिनेमॅटिक कॅमेरा झूम, स्लो मोशन आणि प्रोफेशनल लाइटिंगसह स्क्रीनवर उजळतो. असे दिसते की ती हॉलिवूड स्टुडिओमधील क्लिप आहे, परंतु रहस्य एआय टूल्समध्ये आहे. क्लिंग एआय आणि हिग्जफील्ड एआय सारख्या मोफत-कमी किमतीच्या अॅप्सने प्रत्येक कंटेंट क्रिएटरला दिग्दर्शक बनवले आहे.

