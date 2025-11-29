Trending News

AI चा असाही वापर! ऑफीसमधून सुट्टी घेण्यासाठी पठ्ठ्याने लढवलेली शक्कल बघून तुम्हीही डोक्याला हात लावाल...

Man Uses AI to Fake Injury for Office Leave : व्हायरल झालेली पोस्ट नेमकी कुणाची आहे, याबाबत माहिती पुढे आलेली नाही. मात्र, या पोस्टमध्ये संबंधित व्यक्ती आणि त्याच्या कंपनीचा एचआर यांच्यातील संभाषण आहे.
Man Uses AI to Fake Injury for Office Leave

Man Uses AI to Fake Injury for Office Leave

Shubham Banubakode
कधी फोटो तयार करण्यासाठी तर कधी एखाद्या विषयावर लिखाण करण्यासाठी, आपण सगळेच एआयचा वापर करतो. पण एका पठ्ठ्याने चक्क ऑफीसमधून सुट्टी घेण्यासाठी एआयचा वापर केला आहे. त्यासाठी त्याने लढवलेली शक्कलही थक्क करणारी आहे. हे बघून प्रत्येक जण आश्चर्यचकीत होतो आहे. त्याने यासंदर्भात केलेली पोस्टही सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होते आहे.

