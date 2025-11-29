AI चा असाही वापर! ऑफीसमधून सुट्टी घेण्यासाठी पठ्ठ्याने लढवलेली शक्कल बघून तुम्हीही डोक्याला हात लावाल...

कधी फोटो तयार करण्यासाठी तर कधी एखाद्या विषयावर लिखाण करण्यासाठी, आपण सगळेच एआयचा वापर करतो. पण एका पठ्ठ्याने चक्क ऑफीसमधून सुट्टी घेण्यासाठी एआयचा वापर केला आहे. त्यासाठी त्याने लढवलेली शक्कलही थक्क करणारी आहे. हे बघून प्रत्येक जण आश्चर्यचकीत होतो आहे. त्याने यासंदर्भात केलेली पोस्टही सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होते आहे. .व्हायरल झालेली पोस्ट नेमकी कुणाची आहे, याबाबत माहिती पुढे आलेली नाही. मात्र, या पोस्टमध्ये संबंधित व्यक्ती आणि त्याच्या कंपनीचा एचआर यांच्यातील संभाषण आहे. या पोस्टमध्ये दिसतंय त्यानुसार, या पठ्ठ्याने एआयच्या मदतीने हातावर खोटी जखमी झाल्याचं दाखवत एचआरकडे सुट्टीची मागणी केली आहे. त्यासाठी त्याने त्याच्या हाताचा फोटोही एचआरला पाठवला आहे..AI Future : एआय १५ वर्षांत माणसांना नरक दाखवणार, २०२७ पासून वाईट काळ सुरु होणार; गूगलच्या माजी अधिकाऱ्याची धडकी भरवणारी भविष्यवाणी .ऑफीसमध्ये येताना माझ्या गाडीचा अपघात झाला आहे. मी गाडीवरून पडलो आहे. त्यामुळे माझ्या हाताला जखम झाली असून मला डॉक्टरकडे जायचं आहे. त्यासाठी मला सुट्टी हवी आहे. कृपया माझी सुट्टी मंजूर करावी, असं त्याने या मेसेजमध्ये लिहिलं आहे. त्यावर काळजी करू नको, डॉक्टरकडे जा आणि उपचार कर, मी तुझी सुट्टी मंजूर करते, असं एचआर म्हणते आहे..Google Photo AI : गुगल फोटोला आले अपडेट; आता जुन्या फोटोचे बनवता येणार व्हिडिओ अन् अॅनिमि स्टाइल आर्ट, कसं वापरायचं पाहा एका क्लिकवर.ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. काहींनी ही आयडीया चांगली असल्याचं म्हटलं आहे. तर काहींनी एआय किती धोकादायक आहे, याचं हे उदाहरण आहे, असं म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.