Success Story:"आजचा दिवस तुझा नाही उद्या नक्की पास होशील" वडिलांच्या शब्दांनी दिली प्रेरणा; 34 वेळा नापास, 35व्या प्रयत्नात बनले अधिकारी!

Ajay Pratap Singh UPSC Success Story: असं म्हटलं जातं की, अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते. मात्र, एखाद्याने अपयशाच्याच पायऱ्या चढत यशाचं शिखर गाठलं, तर त्यामागे असते ती प्रचंड इच्छाशक्ती आणि जिद्द! एखादं मोठं स्वप्न पूर्ण करायचं असेल, तर अपयश आलं म्हणून थांबून चालत नाही. याचं उदाहरण आहे उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील अजय प्रताप सिंह.सरकारी अधिकारी होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून अजय यांनी एक-दोन नव्हे, तर तब्बल 34 वेळा विविध परीक्षांमध्ये अपयशाचा सामना केला. मात्र, त्यांनी हार मानली नाही. अखेर 35व्या प्रयत्नात त्यांना यश मिळालं आणि ते CAPF असिस्टंट कमांडंट बनले..इंजिनिअरिंगनंतर सरकारी नोकरीची वाटअजय प्रताप सिंह हे उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील रहिवासी आहेत. 2018 मध्ये त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यावेळी त्यांच्यासोबत शिकणारे अनेक विद्यार्थी चांगल्या पगाराच्या खासगी नोकऱ्यांमध्ये करिअर सुरू करत होते. मात्र, अजय यांचं ध्येय वेगळं होतं. त्यांना प्रशासकीय सेवेत जाऊन अधिकारी व्हायचं होतं. त्यासाठी त्यांनी कॉलेजमधील प्लेसमेंटची संधी नाकारली आणि UPSC परीक्षेची तयारी करण्यासाठी दिल्ली गाठली..Success Story: 'तो आला, त्याने पाहिलं अन् जिंकलं!' चहाच्या दुकानात वडिलांना मदत करणारा मुलगा झाला IPS अधिकारी.34 वेळा अपयश, तरीही जिद्द कायमअजय यांचा स्पर्धा परीक्षांचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. UPSC, UPPSC यांसह विविध सरकारी परीक्षांमध्ये त्यांना तब्बल 34 वेळा अपयश आलं. प्रत्येक वेळी यशाच्या जवळ पोहोचूनही त्यांची निवड होऊ शकली नाही.उत्तर प्रदेश पोलीस उपनिरीक्षक भरतीच्या शारीरिक चाचणीत तर केवळ 1.5 सेंटीमीटर उंची कमी असल्यामुळे त्यांची निवड होऊ शकली नाही. तर CAPF असिस्टंट कमांडंट परीक्षेच्या शारीरिक चाचणीत दोरीवर चढण्याच्या प्रकारात त्यांना अपयश आलं. इतक्या वेळा अपयश आल्यानंतर कोणीही खचून जाईल; मात्र अजय यांच्या जिद्दीने त्यांना थांबू दिलं नाही..आईचा संघर्ष आणि वडिलांचे शब्द ठरले प्रेरणादायीअजय यांच्या यशामागे त्यांच्या कुटुंबाचाही मोठा वाटा आहे. त्यांची आई सरकारी रुग्णालयात नर्स म्हणून काम करतात. आईला प्रशासकीय कामकाजातील अडचणींमुळे अनेकदा त्रास सहन करावा लागत असल्याचं अजय यांनी पाहिलं होतं. एकदा आईला रडताना पाहिल्यानंतर त्यांनी अधिकारी होण्याचा निर्धार केला.त्यांच्या प्रवासातील एक भावनिक प्रसंग म्हणजे CAPF असिस्टंट कमांडंट परीक्षेची शारीरिक चाचणी. दोरीवर चढण्याच्या प्रकारात काही क्षणांच्या फरकाने त्यांना अपयश आलं. त्यावेळी ते खूप निराश झाले होते. मात्र, वडिलांनी त्यांना धीर दिला.'मला पूर्ण विश्वास आहे की, तू आज नाही तर उद्या ही परीक्षा नक्की पास होशील; पण तो दिवस आजचा नाही,' असे शब्द वडिलांनी त्यांना सांगितले. त्यांच्या या शब्दांनी अजय यांना पुन्हा उभं राहण्याची ताकद दिली..Gold Rate Today: सोनं 28 हजारांनी स्वस्त! 2026 वर्षातला सर्वात स्वस्त दर; लग्नसराईआधी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजा भाव.35व्या प्रयत्नात असिस्टंट कमांडंट बनलेअपयशानंतरही अजय यांनी पुन्हा एकदा CAPF असिस्टंट कमांडंट परीक्षेची तयारी सुरू केली. वर्षभरानंतर ते पुन्हा शारीरिक चाचणीला सामोरे गेले. यावेळी त्यांनी दोरीवर चढण्याचं आव्हान यशस्वीपणे पूर्ण केलं. अशा प्रकारे सरकारी नोकरी मिळवण्याच्या 35व्या प्रयत्नात त्यांना यश मिळालं. 392 रँक मिळवत ते CAPF असिस्टंट कमांडंट बनले. सात वर्षांच्या मेहनतीनंतर पूर्ण झालेलं त्यांचं हे स्वप्न अनेक स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.