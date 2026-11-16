Trending News

Success Story:"आजचा दिवस तुझा नाही उद्या नक्की पास होशील" वडिलांच्या शब्दांनी दिली प्रेरणा; 34 वेळा नापास, 35व्या प्रयत्नात बनले अधिकारी!

UPSC Aspirant Success Story: 34 वेळा अपयश आलं, मात्र वडिलांच्या शब्दांनी अजय प्रताप सिंह यांना पुन्हा प्रयत्न करण्याची ताकद दिली. अखेर 35व्या प्रयत्नात UPSC मधून CAPF असिस्टंट कमांडंट बनण्याचं त्यांचं स्वप्न पूर्ण झालं.
Success Story

Failed 34 Times, Became CAPF Assistant Commandant on 35th Attempt! Father's Words Kept Him Going

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Ajay Pratap Singh UPSC Success Story: असं म्हटलं जातं की, अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते. मात्र, एखाद्याने अपयशाच्याच पायऱ्या चढत यशाचं शिखर गाठलं, तर त्यामागे असते ती प्रचंड इच्छाशक्ती आणि जिद्द! एखादं मोठं स्वप्न पूर्ण करायचं असेल, तर अपयश आलं म्हणून थांबून चालत नाही. याचं उदाहरण आहे उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील अजय प्रताप सिंह.

सरकारी अधिकारी होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून अजय यांनी एक-दोन नव्हे, तर तब्बल 34 वेळा विविध परीक्षांमध्ये अपयशाचा सामना केला. मात्र, त्यांनी हार मानली नाही. अखेर 35व्या प्रयत्नात त्यांना यश मिळालं आणि ते CAPF असिस्टंट कमांडंट बनले.

Loading content, please wait...
UPSC
trend
UPSC exam
motivational story
Success story
UPSC success stories
motivational talks
struggles in life