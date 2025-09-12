संतापजनक! मंदिरात सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली रशियन महिलेचा अश्लील डान्स, आयोजकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी; पाहा VIDEO

Shocking video of Russian woman’s alleged obscene dance inside Khereshwar Mahadev Temple in Aligarh sparks outrage : मंदिरात सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली रशियन महिला नाचवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओत एक रशियन तरुणी मंदिरात डान्स करताना दिसते आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून अनेकांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. .मीडिया रिपोर्टनुसार, हा व्हिडीओ उत्तर प्रदेशमधील अलीगड जिल्ह्यातला आहे. येथील खेरेश्वर महादेव मंदिरात एका सांस्कृतिक कार्यक्रमात रशियन महिलेला नाचण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं. त्यावेळी तिचा मंदिरात नाचतानाचा आणि अंगप्रदर्शन करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या व्हिडीओमध्ये कार्यक्रमाचे आयोजक, इतर नागरिक अश्लील नृत्याचा आनंद घेत आहेत..Viral Video: आजीने आजोबाचे लावून दिले दुसरे लग्न, नातीने कारण विचारताच मिळाले 'हे' उत्तर; ऐकून डोळे पाणावतील, पाहा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ .खेरेश्वर धाम मंदिर हे अलीगढच्या लोधा तालुक्यातील ताजपूर रसूलपूर गावात वसलेले असून तिथे भगवान शिवाचे प्राचीन मंदिर आहे. मान्यतेनुसार, भगवान श्रीकृष्ण यांनी येथे कोल राक्षसाचा वध करून शिवलिंग स्थापित केले होते. दरवर्षी भाद्रपद महिन्यात येथे देवछठ मेळा भरतो. यावेळी भाविक शेकडो किलोमीटर दूरून दर्शनासाठी येतात..Viral Video: योगा करत होती महिला तितक्यात घडला निसर्गाचा चमत्कार, पाहा मंत्रमुग्ध करणारा व्हिडिओ .याच ठिकाणी रसिया दंगल नावाची सांस्कृतिक परंपरा असते, ज्यात ब्रज भक्तीगीतांवर नृत्य केले जाते. मात्र, यंदा मंदिर समितीने या परंपरेच्या नावाखाली अश्लीलता पसरवण्यास सुरुवात केली असल्याचा आरोप आहे. व्हायरल व्हिडिओत रशियन तरुणी अश्लील पद्धतीने नृत्य करते आहे. मंदिर परिसरात महिला आणि लहान मुलेही आहेत. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे. अशा गोष्टींमुळे आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या असून याप्रकरणी आयोजकांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.