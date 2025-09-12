Trending News

संतापजनक! मंदिरात सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली रशियन महिलेचा अश्लील डान्स, आयोजकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी; पाहा VIDEO

Aligarh Temple Russian Woman Dance Video Viral : या व्हिडीओत एक रशियन तरुणी मंदिरात डान्स करताना दिसते आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून अनेकांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
Aligarh Temple Russian Woman Dance Video Viral

Aligarh Temple Russian Woman Dance Video Viral

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Shocking video of Russian woman’s alleged obscene dance inside Khereshwar Mahadev Temple in Aligarh sparks outrage : मंदिरात सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली रशियन महिला नाचवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओत एक रशियन तरुणी मंदिरात डान्स करताना दिसते आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून अनेकांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
temple
Russia
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com