गाझा : पॅलेस्टाईनमधील हमास या अतिरेक्यांनी इस्रायलच्या गाझा पट्टीत केलेल्या भीषण ड्रोन हल्ल्यांमुळं सर्वत्र हाहाकार माजला आहे. याची भीषणता दर्शवणारा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. एका अॅम्ब्युलन्सच्या ड्रायव्हरचा हतबल झालेला हा व्हिडिओ आहे. यामध्ये त्याला अश्रू अनावर झाले आहेत. (Ambulance driver breaks down in tears for not being able to save everyone Israel video goes viral)

आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड ताण

सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. हमासनं केलेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतरचा हा व्हिडिओ आहे. यामध्ये कुठलेही हल्ले होताना दिसत नाहीत किंवा उद्ध्वस्त झालेल्या इमारती नाहीत किंवा सैरावैरा पळतानाचे नागिरक नाहीत. (Latest Marathi News)

तर फक्त एका अॅम्ब्युलन्समध्ये ड्रायव्हर बसला असून तो रडताना दिसतो आहे. हल्ल्यांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली आहे की, त्यामुळं आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला आहे. लोकांना रुग्णालयांपर्यंत नेण्यासाठी अॅम्ब्युलन्सही कमी पडत आहेत.

ड्रायव्हरला अश्रू अनावर

याच पार्श्वभूमीवर आपण प्रत्येक जखमीला रुग्णालयापर्यंत घेऊन जाऊ शकत नाही, प्रत्येकाचा जीव आपण वाचवू शकत नाही, याची खंत या अॅम्ब्युलन्सच्या ड्रायव्हरला आहे, त्यामुळं त्याला ड्रायव्हरच्या सीटवर बसल्या बसल्या अश्रू अनावर झाले आहेत. हा व्हिडिओ एकूणचं इस्राइलमध्ये भीषणतेची जाणीव आपल्याला करुन देतो. (Marathi Tajya Batmya)

वाद जुनाच

इस्राइल आणि पॅलेस्टाईनचा वाद जुना असून सोमवारी तो पुन्हा उफाळून आला. यामध्ये इस्राइलच्या यापूर्वीच विस्तारवादी भूमिकेमुळं आणि हल्ल्यांमुळं त्यांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या पॅलेस्टाईनच्या हमास या बंडखोर आणि अतिरेकी संघटनेनं इस्राइलनं बळकावलेल्या गाझा या भागात सोमवारी 5,000 ड्रोन हल्ले केले होते.

कमी वेळेत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हे हल्ले झाल्यानं इस्राइलचे क्षेपणास्र विरोधी आयरन डोम सिस्टीम देखील फोल ठरली होती. यामध्ये सुमारे ३००० लोकांचा बळी गेला आहे.