Trending News : AI ची कमाल ! महिलेला मिळाला २५ वर्षांपूर्वी गेलेला आवाज, नेमका कसा घडला चमत्कार?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्हणजेच एआयच्या मदतीने अनेक चमत्कार केले गेले आहेत. पण एका ५५ वर्षीय महिलेसोबत जे घडले के काही चमत्कारापेक्षा कमी नाही. २५ एआयच्या ( ओतिने वर्षांपूर्वी गमावलेला आवाज तिला परत मिळाला आहे. .सारा इझेकिएलला २५ वर्षांपूर्वी मोटर न्यूरॉन आजाराचे निदान झाले. या आजारात मानवी शरीराच्या नसा आणि स्नायू कमकुवत होतात. त्यामुळे बोलण्यात, गिळण्यात आणि चालण्यात त्रास होतो. नंतर, आवाजही हळूहळू निघून जातो. साराच्या बाबतीतही असेच घडले. आता आठ सेकंदांच्या जुन्या व्हिडिओ क्लिपचा वापर करून साराचा आवाज परत आणण्यात आला आहे..कुटंबाला सारा तिच्या मुलीशी बोलत असलेली एक खूप जुनी क्लिप सापडली. या क्लिपमधून शास्त्रज्ञांनी साराच्या आवाजाचा आठ सेकंदांचा ऑडिओ नमुना घेतला. या नमुना वापरून, एआयला प्रशिक्षण देण्यात आले. याद्वारे, साराच्या आवाजाचा स्वर, पिच आणि बोलण्याची पद्धत कशी होती हे सांगण्यात आले. या प्रशिक्षणाच्या आधारे, एआय मॉडेलने एक कृत्रिम आवाज विकसित केला. हा आवाज अगदी सारा इझेकिएलच्या आवाजासारखा वाटतो..आता सारा तिच्या डोळ्यांनी बोलतेआता सारा बोलण्यासाठी एक खास तंत्र वापरते. यासाठी, ती तिच्या डोळ्यांनी संगणकावर टाइप करते. त्यानंतर, एआय साराने लिहिलेले स्वतःच्या आवाजात बोलते. अशा प्रकारे, सारा तिच्या कुटुंबातील सदस्यांशी तिच्या स्वतःच्या आवाजात बोलू शकते. एआयद्वारे वैद्यकीय क्षेत्रात किती महान गोष्टी करता येतात हे यावरून दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.