Asaduddin Owaisi Viral Video : "आप पाकिस्तानी मुसलमानों को भाई समझते हैं?" असदुद्दीन ओवैसी काय म्हणाले, व्हायरल व्हिडिओची चर्चा...

Political Trending Video India : भारतीय मुस्लिम आणि पाकिस्तानी मुस्लिम या मुद्यावरून अनेकवेळा चर्चा होताना आपल्याला पहायला मिळतं यावरून काही ठिकाणी वादही झाले आहेत. दरम्यान एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांचा एक जुना व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. २६ नोव्हेंबर २००८ साली झालेल्या हल्ल्यावर ते एका कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी एका मुलाने 'आप पाकिस्तानी मुसलमानों को भाई समझते हैं या नहीं समझते?' असा सवाल केला यावर ओवैसी यांनी दिलेलं उत्तर सध्या पुन्हा व्हायरल होत आहे..नेमका व्हिडिओ काय व्हायरल होतोय...ओवैसी एका कार्यक्रमात बोलत असल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये एक मुलगा त्यांना विचारतो तुम्ही पाकिस्तानी मुस्लिमांना मानता की नाही. यावर ओवैसी म्हणाले की, "पाकिस्तान ज्यावेळी बनला त्यावेळी आमच्या पूर्वजांनी त्याला नाकारलं होत आम्ही पाकिस्तानात गेलो नाही. आम्ही तिकडं न जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आमच्या पूर्वजांनी भारताला स्वतंत्र्य मिळवून देण्यासाठी इंग्रजांच्या तावडीतून सोडण्यासाठी लढाईमध्ये प्राणाची आहूती दिली आहे त्यांनी या भूमिला मानलं जे पाकिस्तानात गेले आहे ते गेले आहेत जे नाही गेले ते नाही गेले. जे रझाकार होते ते गेले जे इमानदार आहेत ते राहिलेत. त्याना भाई मानणे न मानणे आता राहिले नाही". असे ओवैसी म्हणाले.."भारतात असलेले सगळे बांधव त्यांच्याशी आपले संबंध चांगले राहिले पाहिजेत. मुंबई हल्ल्यात मागच्या दहशतवादी हल्ला झाला याला कोणीही नाकारू शकत. अजमल कसाब पाकिस्तानातून आला यामध्ये निजामाबादहून नवदाम्पत्य मुंबईत फिरायला आले होते त्या मुलीच्या हाताची मेहंदीही निघाली नव्हती असे असताना स्टेशनवर गोळी लागून तिचा मृत्यू झाला. यातून मला एकच सांगायचं आहे आम्ही ज्या भागात राहतो त्या ठिकाणचे वातावरण शांत राहिलं पाहिजे". असे ओवैसी म्हणाले..लाल किल्लाजवळील हल्ला प्रकणावर ओवैसी काय म्हणाले?दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या दहशतवादी घटनेबाबत एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांचे आणखी एक वक्तव्य समोर आले आहे. हैदराबादमधील एका सभेला संबोधित करताना त्यांनी म्हटले की, देशाचे शत्रू म्हणजे आमचेही शत्रू आहेत. एखादे संस्थान उभारणे किती कठीण असते. मुस्लीम समाजाने जे संस्थान उभारले आहेत, त्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये बसून जर कोणी कटकारस्थान रचत असेल, तर आम्ही त्याचा निषेध करतो. ज्यांना एक मदरसा किंवा शाळेची खोलीसुद्धा उभी करता येत नाही, ते अमोनियम नायट्रेट घेऊन बसतात, हे चुकीचे आहे..दिल्ली ब्लास्टचा उल्लेख करत ओवैसी म्हणाले की, "१४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात हिंदूही होते आणि मुस्लीमही. अशा प्रकारची मानसिकता ठेवणाऱ्या लोकांचा आपण निषेध केला पाहिजे. जो देशाचा शत्रू आहे, तो आमचादेखील शत्रू आहे. जर अशा घटना घडत राहिल्या तर ज्याला जे हवे ते करण्याची मोकळीक दिल्यासारखे होईल..Pakistan Arms Smuggling India : पाकिस्तानातून ड्रोनद्वारे हाय-क्वालिटी बंदुका भारतात; सिकंदर शेख प्रकरणानंतर दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई.ओवैसी पुढे म्हणाले की, "ज्यांना वाटते की मुस्लीमांना सेकंड क्लास सिटिझन बनवले जाईल, त्यांनी हे विसरून जावे. तुमच्या पिढ्या संपून जातील, आम्ही संपलो तरीही, जग अस्तित्वात असेपर्यंत हिंदुस्तानात मुस्लीम एक सन्माननीय हिंदुस्थानी म्हणूनच राहील. आम्ही आमच्या हक्कांसाठी लोकशाहीच्या मर्यादेत राहून लढत राहू. आम्ही आमच्या मस्जिदांचे संरक्षण करू. तुम्ही एक मस्जिद शहीद कराल, तर आम्ही लाखो मस्जिदा बांधू. असे ओवैसी म्हणाले..