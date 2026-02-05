Crime News : बालशोषणाचा धक्कादायक प्रकार ! बेड बॉक्समध्ये लपवली मुलगी, वर झोपला घरमालक, पोलिसांनी 'अशी' केली सुटका, व्हिडिओ व्हायरल

आसामध्ये एका अल्पवयीन मुलीच्या शोषणाची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका घरात पलंगाखाली असलेल्या स्टोरेज रूममध्ये एका अल्पवयीन मुलीला डांबून ठेवण्यात आले होते. तिची सुटका करण्यात आली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही समोर आला आहे.आसाममधील जिल्हा कामगार कार्य दलाच्या उपस्थितीत ही बचाव मोहीम राबवण्यात आली. घरमालकाने १३ वर्षांच्या मुलीला सहा वर्षे डांबून ठेवले होते. कारवाई करण्यात आली तेव्हा अल्पवयीन मुलीला पलंगाखाली लपवले. .१४ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई आहे. दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय, २०,००० ते ५०,००० रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. मात्र या मालकाने केलेले चिमुकलीचे केलेले शोषण पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. पुढील कारवाई सुरु आहे..घराच्या झडतीदरम्यान धक्कादायक प्रकार समोरमाहितीनुसार जिल्हा कामगार कार्य दलाच्या पथकाला एका अल्पवयीन मुलीला डांबून जबरदस्तीने काम करायला लावल्याची माहिती मिळाली. पथक घटनास्थळी गेले तेव्हा घराच्या मालकीण अरिना लस्कर खातून ने सांगितले की मुलीला तिच्या वडिलांनी तिला तीन-चार दिवसांपूर्वी पळवून नेले. पथकाने घराची झडती घेतली. यावेळी काही गोष्टी संशयास्पद वाटल्या. घराच्या मालकाने पथकाला एका खोलीत प्रवेश करण्यापासून रोखले त्यांचे म्हणणे होते की, तेथे एक मूल झोपले आहे..अल्पवयीन मुलीने सांगितली आपबीतीतपासादरम्यान पथकाने बेड उघडला तेव्हा मुलगी आत लपवलेली असल्याचे आढळले. अधिकाऱ्यांच्या मते, मुलगी खूपच कमकुवत अवस्थेत आढळली. तिला ताबडतोब बाहेर काढून पाणी देण्यात आले. शुद्धीवर आल्यानंतर ती रडू लागली. सुरुवातीच्या चौकशीत मुलीने अधिकाऱ्यांना सांगितले की ती सुमारे सहा वर्षांपासून घरात काम करत होती आणि तिच्यावर शारीरिक अत्याचार करण्यात आले. तिला ताबडतोब वाचवण्यात आले आणि रुग्णालयात दाखल केले. आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सोशल मीडियावर केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.