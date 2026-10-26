Viral News : ७५ वर्षांच्या वृद्धासोबत साखरपुडा केलेल्या ब्लॉगर रीनाचे दुसऱ्याच व्यक्तीशी लग्न ; म्हणाली, " माझा पती परत आलाय"

उत्तर प्रदेशातील औरैया येथील ७५ वर्षीय रामसागर यांच्यासोबत एका महिला ब्लॉगरने लग्न केल्याचा दावा करणारे व्हिडिओ काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. रिना राजपूत असे या महिलेचे नाव असून, तिचे सारखपुडा आणि हळदीचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आले होते. मात्र, आता रिनाने या लग्नाच्या चर्चांवर खुलासा केला आहे. हे सर्व व्हिडिओ केवळ सोशल मीडियासाठी बनवण्यात आले होते, प्रत्यक्षात आपण रामसागर यांच्याशी लग्न केलेले नाही, असे तिने म्हटले आहे. तसेच, आपला पती पुन्हा घरी परतल्याचेही तिने सांगितले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.पती परतल्याचा रीनाचा दावाइन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये रिनाने सांगितले की, रामसागर यांच्यासोबतच्या लग्नाचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तिचा पती घरी परतला आहे. मात्र, आता घरात या विषयावरून वाद सुरू असल्याचेही तिने म्हटले. आपण पुन्हा पतीसोबत संसार सुरू करणार असल्याचे तिने सांगितले..यानंतर रिनाने पतीसोबतचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केले. एका व्हिडिओमध्ये दोघेही एकमेकांना फुलांचे हार घालताना दिसत आहेत. तर दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये एक तरुण रिनाच्या भांगात सिंदूर भरताना दिसतो. या पोस्टमधून रिनाने आपल्या वैवाहिक आयुष्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे..लावणीच्या ठेक्यावर थिरकला चिमुकला! डान्स पाहून नेटकरीही झाले थक्क; Video Viral.'रामसागर यांच्याशी लग्न केल्याचा व्हिडिओ नाटकाचा भाग'रामसागर यांच्यासोबतच्या लग्नाबाबत बोलताना रिनाने हे सर्व व्हिडिओ बनवण्यासाठी सांगण्यात आले होते, असा दावा केला. 'मला जे काही करायला सांगितले, ते मी केले. मला लहान मुले आहेत आणि माझा पतीही आहे. मग मी या वयस्कर व्यक्तीशी लग्न कसे करणार?' असा सवाल तिने केला..रामसागर यांची मुलगी राधा या प्रकरणावरून खोटे दावे करत असल्याचा आरोपही रिनाने केला. व्हिडिओमध्ये दाखवण्यात आलेली साखरपुड्याची घटना खरी असती, तर त्यासाठी वेगळी तयारी केली असती, असे म्हणत तिने या दाव्यांचे खंडन केले..कसा व्हायरल झाला होता व्हिडिओ?काही दिवसांपूर्वी रिनाचे ७५ वर्षीय रामसागर यांच्यासोबत साखरपुडा आणि हळदीचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. रामसागर हे औरैया जिल्ह्यातील अरियारी गावचे रहिवासी असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या मुलीचे नाव राधा असून, तीही सोशल मीडियासाठी व्हिडिओ बनवते..रिना रामसागर यांच्या घरी येत असल्याने दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले आणि त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला, असा दावा सोशल मीडियावरील चर्चांमध्ये करण्यात आला होता. मात्र, आता रिनाने हे लग्न केवळ व्हिडिओ बनवण्यासाठी केलेले नाटक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या व्हायरल व्हिडिओंमागील सत्याबाबत सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.