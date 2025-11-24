म्हैस आणि एक लाख हुंड्यात मागितले, वधुचा सासरी जायला नकार; सप्तपदीनंतर पाठवणीआधी लग्न मोडलं

सप्तपदी झाल्यानंतर नवरी सार होण्यापू्र्वी लग्न मोडल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हुंडा म्हणून म्हैस आणि एक लाख रुपये मागितल्याने वधूने सासरी जाण्यास नकार दिला आहे. शनिवारी उत्तर प्रदेशातील आझमगढ येथे ही घटना घडली. इतकच नाही, तर मुलीकडच्यांनी सासरच्या लोकांना काही काळ कैदही करून ठेवलं. मात्र, त्यानंतर हे लग्न मोडल्याचं जाहीर करण्यात आलं. .मीडिया रिपोर्टनुसार, आझमगडच्या सरायमीर गावातील एका तरुणीचं जौनपूरयेथील तरुणाशी विवाह निश्चित झाला होता. त्यानुसार सर्व तयारी करण्यात आली. शनिवारी हा विवाह सोहळा पार पडणार होता. त्यासाठी वर मंडपातही आला. सप्तपदी झाली. मात्र, विदाई सुरु होणार तेवढ्यात मुलांच्या नातेवाईंनी हुंड्याची मागणी केली..Kalamb Crime : कळंबमधील घरफोडी प्रकरणी चोरट्यास ताब्यात घेण्यास पोलिसांना यश.यावेळी त्यांनी हुंड्यात म्हैस आणि एक लाख रुपये मागितले. मात्र, मुलींच्या नातेवाईकांनी पैसे देण्यास नकार दिला. त्यानंतर जोपर्यंत पैसे देणार नाही, तोपर्यंत आम्ही मुलीला सासरी नेणार नाही, अशी भूमिका मुलाच्या नातेवााईकांनी घेतली. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला संतापलेल्या मुलीकडच्यांनी मुलाच्या काही नातेवाईकांना एका खोलीत कैद केलं. त्यानंतर पंचायत बसवण्यात आली..Crime News : पुण्यात घरफोडी करणारी तरुणींची टोळी, विदर्भातून सहा जणींना घेतलं ताब्यात; VIDEO झालेला व्हायरल.अखेर दिवसभर पंचायत झाल्यानंतरही याप्रकरणी कोणताही तोडगा न निघाल्याने हे लग्न मोडल्याचं जाहीर करण्यात आलं. त्यामुळे वरात वधूविना परत गेली. त्यानंतर मुलीच्या आई आणि वडिलाची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. याप्रकरणी आता मुलाच्या कुटुंबियांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मुलीच्या कुटुंबियांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.