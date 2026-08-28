Baba Vanga: जगाचा विनाश जवळ आलाय? ७-८ टक्के पृथ्वी उद्ध्वस्त होण्याचा दावा; बाबा वेंगांच्या २०२६च्या भविष्यवाणीत नेमकं काय आहे?

नेपाळमधील विनाशकारी विध्वंस आणि जगभरात सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर अंध बल्गेरियन भविष्यवेत्ती बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनल्या आहेत. सोशल मीडिया आणि माध्यमांतील वृत्तांनुसार, बाबा वेंगा यांनी २०२६ सालासाठी केलेल्या गंभीर भविष्यवाणी हळूहळू खऱ्या ठरत आहेत. त्यांच्या गणनेनुसार, या वर्षी पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या अंदाजे ७ ते ८ टक्के भागावर गंभीर नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकतात, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विनाश होण्याची शक्यता आहे..२०२६ च्या सुरुवातीपासून जग निसर्गाचा प्रकोप अनुभवत आहे. केवळ या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच नैसर्गिक आपत्तींमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला जवळपास १०० अब्ज डॉलर्सचा फटका बसला आहे. केवळ अमेरिकेतच, वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत १२ मोठ्या हवामानविषयक आपत्तींची नोंद झाली, ज्यात तीव्र हिमवादळे आणि तीव्र हवामानामुळे प्रत्येकी अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले. याशिवाय जगभरात होणारे मोठे भूकंप आणि ज्वालामुखींचे उद्रेक हे सूचित करतात की पृथ्वीचा एक मोठा भाग संकटात आहे..Nepal Flood : नेपाळच्या महापुरात माणुसकीला लाज आणणारी घटना! मृत महिलेच्या कानातील सोन्याचे दागिने चोरले; VIDEO VIRAL होताच संतापाची लाट .बाबा वेंगांच्या भविष्यवाणीत उल्लेखलेली दुसरी प्रमुख घटना सर्वात भयावह आहे: तिसऱ्या महायुद्धाचा उद्रेक. वाढता आंतरराष्ट्रीय तणाव, चीनचा तैवानला केवळ प्रदर्शनासाठी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न आणि रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील थेट लष्करी संघर्ष पेटण्याची शक्यता दिसत आहे. मध्यपूर्वेत इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता तणावदेखील या भीतीला खतपाणी घालत आहे. भू-राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, जर हे प्रमुख देश एकमेकांसमोर आले, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन या वर्षाच्या अखेरपर्यंत जागतिक युद्धाचे स्वरूप धारण करू शकते..रहस्यमय दाव्यांच्या मालिकेतील सर्वात असामान्य दावा परग्रही जीवनाशी म्हणजेच एलियन्सशी संबंधित आहे. बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणीचा अर्थ लावणाऱ्यांच्या मते, नोव्हेंबर २०२६ च्या सुमारास एक महाकाय अंतराळयान पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करू शकते. या घटनेनंतर मानवाचा एलियन्सशी पहिल्यांदाच सामना होईल. ७ ऑगस्ट रोजी अमेरिकन सरकारने अज्ञात उडणाऱ्या वस्तूंशी संबंधित आपल्या जुन्या गुप्त फायलींचा नवीन संच प्रसिद्ध केल्यावर या दाव्याबद्दल लोकांची उत्सुकता आणखी वाढली. .“ही फियाट गाडी माझी म्हणू का” ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा धमाकेदार डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video.तज्ञांचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही अज्ञात वस्तूचे दर्शन हा एलियन्सच्या अस्तित्वाचा निर्णायक पुरावा नाही. ती वस्तू ड्रोन, उपग्रह किंवा हवामानाचा फुगा देखील असू शकते. तंत्रज्ञानाच्या जगाबाबतही इशारे देण्यात आले आहेत. २०२६ पर्यंत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतकी शक्तिशाली आणि प्रगत होईल की मानवांना त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होईल. यंत्रे हळूहळू मानवी निर्णयांवर वर्चस्व गाजवू लागतील. याव्यतिरिक्त एका मोठ्या आर्थिक संकटाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. .अनेक मोठ्या बँकांचे अपयश आणि राष्ट्रीय चलनांचे कमकुवत होणे यामुळे जागतिक मंदी अधिक तीव्र होऊ शकते. या आर्थिक गोंधळाच्या काळात, गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रयस्थानांकडे वळतील. ज्यामुळे सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये विक्रमी वाढ होऊ शकते. बाबा वेंगा यांच्या अनुयायांनी रशियन राजकारणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण दावा केला आहे. त्यांच्या मते, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन २०२६ साल संपण्यापूर्वी पायउतार होतील आणि देशाचा कारभार नवा नेता हाती घेईल..‘I Love My बायको! रितेश असं बोलला तरी जेनिलिया रुसली, दोघांचा व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले....पुतिन १८ वर्षांहून अधिक काळ रशियाच्या सत्तेवर आहेत आणि सध्या तरी ते पायउतार होण्याची योजना आखत असल्याचे कोणतेही राजकीय संकेत नाहीत. युक्रेन युद्धादरम्यान त्यांच्या प्रकृती आणि भविष्याबद्दल सतत अटकळ बांधली जात असली तरी, सरकारने अद्याप अशा कोणत्याही बदलाला अधिकृतपणे दुजोरा दिलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.